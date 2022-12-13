Разливные соки и молочные коктейли в СССР: какими были напитки родом из детства

В СССР в каждом гастрономе можно было найти отдел с хорошо известным всем названием «соки-воды». Здесь стояли конусы из стекла, в которые наливали сок из трехлитровых емкостей. Ассортимент был достаточно большим: виноградный, березовый, томатный, сливовый, яблочный и не только. Были здесь соки и с мякотью, и без. Этот отдел никогда не оставался без посетителей, среди которых были и ребятишки, и взрослые. Какие же напитки так любили советские люди и что мы о них знаем?
Что продавали и по какой цене
В СССР соки изготавливали только из натурального сырья / Фото: author.today
Соки из 70-х-80-х годов прошлого века отличались натуральностью и отличными вкусовыми качествами. В этом нет ничего удивительного. Изготавливали их по ГОСТу без добавления вкусовых усилителей и консервантов.
Соки продавались на разлив и стоили от 8 до 20 копеек за стакан / Фото: m.fishki.net
На каждый сок была своя цена. Она варьировалась в диапазоне 8-20 копеек за один стакан. Березовый был самым дешевым. Его продавали по восемь копеек за один стакан. Он был сладковатым с кислинкой, прозрачным и прекрасно справлялся с жаждой в летний зной.
Томатный сок был особенно популярен в Советском Союзе / Фото: Pinterest
Дети и взрослые в СССР очень любили соки на разлив, которые предлагались в огромном ассортименте / Фото: twitter.com
Кроме него потребителю предлагались, яблочный, вишневый, айвовый, абрикосовый, тыквенный, грушевый, сливовый, ну и, естественно, томатный сок стоимостью десять копеек. Наливали его без соли. Она предлагалась отдельно и находилась тут же в стакане. Насыпали соль и размешивали ложкой, которая, кстати, была одна для всех. В некоторых отделах предлагался еще и перец, если кто-то вдруг захочет напиток поострее. Рядом со стаканом с солью стоял стакан, наполненный водой, чтобы ложку ополаскивать.
Напитки наливали исключительно в стеклянные стаканы / Фото: twitter.com
Отдел «Соки-Воды» у советских людей всегда был востребован / Фото: vk.com
Пластиковых стаканов тогда не было, поэтому использовались граненые стеклянные. Грязные стаканы ополаскивали под проточной водой в специальном омывателе. Стакан переворачивался вверх дном, ставился на это приспособление. Продавец поворачивала ручку и стакан мылся. Чистая посуда ставилась на поднос с водой с хлоркой. Прежде, чем в стакан снова налить сок, его еще раз ополаскивали. Уже в девяностых годах двадцатого века соки на разлив в магазинах продавать перестали.
Молочные коктейли
Одновременно продавец мог делать три коктейля в разных блендерах / Фото: pandda.me
Кроме соков в больших гастрономах, а также в кафетериях продавались молочные коктейли, густые по консистенции и сытные. В напитке плавали льдинки и лопались пузырьки воздуха, поэтому в жару он отлично утолял жажду. Делались коктейли в специальных миксерах. Продавец в белом халате и высоком колпаке мог приготовить три коктейля в разных блендерах одновременно. Стоимость этого напитка была 10-20 копеек.
Вкуснейший напиток из молока и мороженного с добавлением сиропа готовился прямо при покупателе / Фото: fb.ru
Готовились коктейли прямо при покупателе. Из миксера в стакан наливалось молоко, в него добавляли мороженое и сироп. В основном это был яблочный, вишневый или грушевый. Стакан с содержимым помещался в миксер и готовился коктейль. После распада СССР ушли в прошлое и эти удивительные напитки.
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