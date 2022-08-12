Первопроходец: самый большой корабль в мире

Так случилось, что за контейнеровозами и супертанкерами закрепилась слава самых больших судов. Но куда менее заметные корабли, предназначенные для выполнения технических и производственных работ, давно обошли их по этим параметрам. И в зависимости от поставленных целей они становятся все больше и больше.



Спущенный на воду новый рекордсмен судно “Первопроходец” (Pioneering Spirit), принадлежащее швейцарской компании, — гигантский строительно-монтажный катамаран, не имеющий аналогов в современном судостроительстве. Мы решили разобраться подробнее, как и зачем был построен этот повелитель волн, ширина которого превосходит длину футбольного поля.









Характеристики

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Маршрут

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Силовые установки

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