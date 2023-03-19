7 сериалов, от которых вы будете орать в голосинушку

Бруклин 9−9
Перед нами история нового капитана полицейского участка Бруклина, на долю которого выпадает шефствование над кучкой разносортных сотрудников, которые на первый взгляд могут показаться абсолютными полудурками. Нет, это не клишированные «тупоголовые раздолбаи», как может показаться сначала. Это действительно профессионалы своего дела, просто подходящие к этому самому делу по-разному. Очень по-разному…
Плохие
Все тащатся от супергероев и мечтают о сверхспособностях. Вдруг мир в беде, а тут прилетает супермен в плаще, плавит злодеев и вот, все счастливы-довольны. А теперь давайте представим мир, в котором эти самые способности принадлежат абсолютным лентяям, раздолбаям и хулиганам, которые не прочь побухать и выкурить косячок. А уж когда заходит речь о спасении мира… Тут реально становится страшно. И дико смешно.
Клиника
Юный интерн Джон Дориан наконец-то дорвался до практики — теперь он не просто студент, он почти врач, спаситель жизней, принц в белом халате и так далее… Удивительно, что такому смышленому парню и в голову не пришла идея о том, что кроме «спасения жизней» он столкнется со смертями любимых пациентов, обидными речами циничного начальника и бессонными ночами. А до лавров, титула героя и успеха еще ой как далеко.
Энджи Трайбека
Еще один сериал про копов, который определенно понравится любителям пародийных картин про полицейских типа «Голый пистолет», «Полицейская академия» и «Заряженное оружие», где юмор строится на сугубо идиотских поступках героев. На этот раз главным героем выступает невероятно крутая женщина-детектив (детективка?) Энджи Трайбека, которая может сравниться по крутости, разве что, с Чаком Норрисом.
Компьютерщики
Жили-были (точнее работали) два типичных IT-шника — Рой и Морис. И вот в один прекрасный рабочий день в их чудесную айтишную берлогу, забитую фигурками любимых персонажей, железом типа Spectrum и наклейками с демотиваторами и макаронным монстром, пришла она… Новоиспеченная курица-начальница, которая с трудом отличает принтер от процессора и не может даже включить свой компьютер.
Книжный магазинчик Блэка
В черном-черном городе, на черной-черной улице, в черном-черном от скопившейся пыли книжном магазинчике под названием «Black Books» жил да был черный-черный (по причине отсутствия привычки следить за своим внешним видом и собой вообще) человек по фамилии Блэк. Тут уж как ни крути, придется овладеть в совершенстве черным-черным юмором, набраться цинизма и алкоголя и как-то с этим всем жить.
Последний человек на земле
Фил — последний человек на земле, чудом спасшийся от смертоносного вируса, который уничтожил 99,99999999999999999% населения. Уже два года он колесит по стране, ходит в одних трусах, пьет дорогие вина из горла и подтирается конституцией. А что? Все равно никто не видит! Но все же, одиночество настолько его «убивает», что в очередной раз обращаясь к Богу, он просит о женщине. О любой. И он готов терпеть всех ее «тараканов»… Как говорится, бойтесь своих желаний.
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