Почему внучка-транжира Елизаветы II осталась без королевского титула

Несмотря на то что дочь принцессы Анны выглядит вполне обычной женщиной, она ведет роскошную и весьма расточительную жизнь. Говорят, у Зары Тиндалл это наследственное - ее мать также всегда имела склонность к непомерным тратам и дорогим развлечениям. Зара говорит, что ей очень повезло в том, что родители не дали ей королевского титула, поэтому она может жить полноценной жизнью, свободной от протоколов и обсуждений в прессе.
Зара училась в той же эксклюзивной школе, что и король Карл III
Зара со своей матерью принцессой Анной, принцессой Дианой и кузенами Уильямом и Гарри / Фото: tatler.com
Дочь принцессы Анны и старшая внучка королевы Елизаветы II родилась в 1981 году. В то время она была шестой в очереди наследования престола, сейчас из-за рождения других наследников находится на двадцатом месте. Она, возможно, никогда не взойдет на трон, но она точно знает, что такое жить как королева.
Зара получила прекрасное образование, обучаясь в самых эксклюзивных школах Великобритании, начиная с подготовительной школы Порт-Реджис, которая взимает колоссальную плату в 11 800 фунтов стерлингов (более 15 тысяч долларов США) за семестр. В тринадцатилетнем возрасте она была переведена в Гордонстоун, которую называют самой роскошной школой Шотландии. Стоимость обучения в этой школе начинается от 16,5 тысячи фунтов стерлингов в семестр, что эквивалентно примерно 22 тысячам долларов США.
Зара со своей бабушкой королевой Елизаветой II / Фото: people.com
Это учебное заведение может похвастаться многими известными выпускниками королевской крови, включая короля Карла III и принца Филиппа. Известно, что король ненавидел Гордонстоун, где подвергался постоянным издевательствам со стороны своих сверстников. Но Зара отличалась боевым характером и прекрасно чувствовала себя в окружении «золотой» молодежи. Хотя позднее она призналась, что, возможно, не многому научилась в непомерно дорогой школе, потому что увлекалась спортом, любила развлечения и все время проводила с друзьями.
Увлечение Зары лошадьми стоит целое состояние
Зара с юных лет была увлечена лошадьми / Фото: tatler.com
С юных лет Зара, так же как и ее мать, любит собак и лошадей, к тому же занимается конным спортом. Это весьма дорогое увлечение, которое в ее школьные годы оплачивала семья. Расходы на содержание одной породистой лошади для занятий спортом обходились семье в 500 тысяч долларов в год. А спортивных лошадей у Зары было несколько.
Однако она смогла выйти на достойный спортивный уровень и начать зарабатывать на своем увлечении. Зара участвовала во многих соревнованиях, в 2006 году она выиграла чемпионат мира по конному спорту, а в 2012 году, выступая в составе британской сборной, стала серебряным призером Олимпиады.
Благодаря любви к лошадям Зара окончила Эксетерский университет, получив диплом по специальности «физиотерапия лошади». Зара и сейчас продолжает заниматься любимым видом спорта и участвовать в конных соревнованиях. Она содержит свою конюшню, много времени проводит на природе, ее часто можно увидеть в брюках и сапогах для верховой езды. Сейчас увлечение лошадьми обходится ей около 263 тысяч долларов США в год.http://vs-t.ru/pochemu-vnuchka-tranzhira-elizavety-ii-ostalas-bez-korolevskogo-titula-i-kak-promatyvaet-svoyo-sostoyanie-zara-tindall
Главное увлечение жизни Зары Тиндалл
В школьные годы, помимо лошадей, Зара увлекалась гимнастикой, легкой атлетикой и хоккеем. Сейчас она любит кататься на горных лыжах и нередко проводит время на горнолыжных курортах.
Свадьба Зары и Майка Тиндалл была одной из самых дорогих королевских свадеб
Свадьба Зары и Майка Тиндалл / Фото: abc.net.au
В 2011 году Зара вышла замуж за Майка Тиндалла - игрока регби, выступавшего за сборную Англии. Изначально ожидалось, что церемония бракосочетания будет более скромной по сравнению с предшествующей свадьбой принца Уильяма и принцессы Кэтрин. Однако самый важный день в жизни Зары в итоге обошелся королевской семье в целое состояние.
Перед свадьбой пара устроила пышную вечеринку на королевской яхте Britannia, где присутствовали все члены королевской семьи и близкие друзья молодоженов. Церемония бракосочетания прошла в Шотландии, в церкви Canongate Kirk в Эдинбурге, а прием более четырехсот гостей прошел во дворце Холируд. Только безопасность обошлась налогоплательщикам Англии в колоссальную сумму - полумиллиона долларов США.
Невеста была в шелковом платье цвета слоновой кости, сшитом дизайнером Стюартом Парвином, одним из любимых кутюрье ее бабушки королевы Елизаветы. Скульптурная форма изящного платья подчеркивала ее точеный силуэт и была дополнена шелковой фатой из тюля, букетом от флориста Пола Томаса и роскошной тиарой Cartier, которая ранее принадлежала королеве Елизавете II и была подарена ее матери принцессе Анне.
Свадьба Зары и Майка Тиндалл
К свадьбе жених подарил Заре эксклюзивное обручальное кольцо стоимостью 184 тысячи долларов США, затмив стоимость колец Меган Маркл и помолвочного кольца королевы Камиллы.
Выгодные сделки с брендами приносят королевской особе миллионы, а ее семья владеет прибыльной бизнес-империей
Зара и Майк Тиндалл создали прибыльную бизнес-империю Фото: en.hocmarketing.org
Несмотря на то что Майк Тиндалл не принадлежит к королевскому роду, он был богат задолго до того, как познакомился с Зарой. Будучи игроком регби за сборную Англии, он хорошо зарабатывал. А учитывая, что Майк выиграл 75 матчей за сборную Англии, вероятно, его зарплата была на самом высоком уровне.
Затем он начал тренерскую карьеру, а его брендовые сделки с Domino's и Amazon принесли ему сотни тысяч долларов. По данным СМИ, личный капитал Майка Тиндалла в настоящее время составляет около 20,5 миллиона долларов США.
Зара также получала большие прибыли от сделок с брендами. В течение многих лет она была представителем бренда одежды компании Musto, бренда Rolex и производителя автомобилей класса люкс Land Rover, что потенциально приносит ей возможности зарабатывать миллионы долларов. Критики даже обвинили ее в эксплуатации своего королевского статуса, но Зара всегда отвечала, что она хочет твердо стоять на собственных ногах, а не только пользоваться королевскими привилегиями.
Зара и Майк Тиндалл / Фото: en.hocmarketing.org
Вдвоем с мужем они создали мощную бизнес-империю, занимаясь развитием разных проектов, включая бизнес по производству напитков и компанию по управлению недвижимостью. Зара также занимает должность директора ипподрома Челтнем, а вдвоем с мужем они являются послами аукционного дома скаковых лошадей.
Зара Тиндалл живет в роскошных домах, носит дорогие украшения, одевается у лучших дизайнеров и имеет шикарный парк автомобилей
Особняк Зары и Майка Тиндалл / Фото: gloucestershirelive.co.uk
В первые дни своей совместной жизни Зара и Майк Тиндалл жили в Hallery House, четырехэтажном доме с семью спальнями в Челтнеме. Позднее они купили особняк Grade II за 1 миллион долларов и через несколько лет продали его за 1,5 миллиона долларов. Сейчас они живут в фермерском доме Aston Farm, расположенном на 700 акрах земли. В их доме семь спален, кинотеатр, тренажерный зал, оружейная комната, отдельное игровое пространство и даже собственный бар, переоборудованный из старого ангара.
Семья Тиндалл имеет роскошный парк автомобилей. Будучи представителем бренда Land Rover, Зара любит автомобили класса люкс этого производителя. Вождение часто доставляет ей неприятности, ее штрафуют за превышение скорости, причем однажды даже запретили водить автомобиль в течение шести месяцев и оштрафовали на общую сумму 817 фунтов стерлингов, однако для королевской особы это мелочь.
Хотя Зару часто можно увидеть в спортивной одежде, особенно во время ее занятий с лошадьми и прогулок с собаками, обычно она отдает предпочтение дизайнерским вещам и одевается у производителей таких брендов, как Laura Green, Emilia Wickstead и Zimmermann. Она легко может появиться на вечеринке в платье за несколько тысяч долларов США а большинство ее шляпок стоят минимум тысячу долларов.
Зара и Майк Тиндалл во дворе своего фермерского особняка / Фото: gloucestershirelive.co.uk
Королевская семья славится своими потрясающими драгоценностями, и Зара не является исключением. Помимо дорогостоящего обручального кольца, она имеет множество эксклюзивных украшений стоимостью от трех до 35 тысяч долларов США.
Зара Тиндалл любит устраивать и посещать шикарные вечера, кататься на лыжах в Швейцарии и проводить отпуск на роскошной яхте
Зара Тиндалл одевается у лучших дизайнеров
Зара с юности обожала посещать и проводить шикарные ночные вечеринки, эта страсть не угасла в ней спустя два десятка лет. Они с Майком являются членами многих элитных клубов, где проводят свое свободное время в промежутке между делами и занятиями с лошадьми. Недавно СМИ облетели фотографии пары за ужином в Annabel's.
Этот элитный частный клуб расположен в фешенебельном районе Лондона Мейфэр, в это заведение допускаются только те, кто находится в высших эшелонах британской социальной иерархии, а с его посетителей взимается две тысячи долларов в качестве вступительного взноса и пять тысяч долларов - в качестве годового взноса.
Зара и Майк любят отдыхать на горнолыжных курортах / Фото: standard.co.uk
Они с Майком очень любят кататься на роскошной яхте, обожают лыжи, и каждый год отправляются на горнолыжные курорты, но, как говорит Зара, бывая в разных частях света, пока еще не нашли своего любимого места.
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