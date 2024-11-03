Почему внучка-транжира Елизаветы II осталась без королевского титула

Зара училась в той же эксклюзивной школе, что и король Карл III

Зара со своей матерью принцессой Анной, принцессой Дианой и кузенами Уильямом и Гарри / Фото: tatler.com

Зара со своей бабушкой королевой Елизаветой II / Фото: people.com

Увлечение Зары лошадьми стоит целое состояние

Зара с юных лет была увлечена лошадьми / Фото: tatler.com

Главное увлечение жизни Зары Тиндалл

Свадьба Зары и Майка Тиндалл была одной из самых дорогих королевских свадеб

Свадьба Зары и Майка Тиндалл / Фото: abc.net.au

Свадьба Зары и Майка Тиндалл

Выгодные сделки с брендами приносят королевской особе миллионы, а ее семья владеет прибыльной бизнес-империей

Зара и Майк Тиндалл создали прибыльную бизнес-империю Фото: en.hocmarketing.org

Зара и Майк Тиндалл / Фото: en.hocmarketing.org

Зара Тиндалл живет в роскошных домах, носит дорогие украшения, одевается у лучших дизайнеров и имеет шикарный парк автомобилей

Особняк Зары и Майка Тиндалл / Фото: gloucestershirelive.co.uk

Зара и Майк Тиндалл во дворе своего фермерского особняка / Фото: gloucestershirelive.co.uk

Зара Тиндалл любит устраивать и посещать шикарные вечера, кататься на лыжах в Швейцарии и проводить отпуск на роскошной яхте

Зара Тиндалл одевается у лучших дизайнеров

Зара и Майк любят отдыхать на горнолыжных курортах / Фото: standard.co.uk