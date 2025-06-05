«Колхида-панихида»: какое неожиданное достоинство было у самого неудачного советского грузовика

Советский грузовик «Колхида» среди отечественных автомобилистов проходил под множеством обидных прозвищ. В свое время про сие творение Кутаисского автомобильного завода советские водители иронизировали: «Колхида – гордость Грузии! Слезы России…». Седельный тягач граждане не любили не просто так. Характеристики КАЗ-606 и КАЗ-608, мягко говоря, оставляли желать лучшего.
Грузинский грузовик-легенда. /Фото: 5koleso.ru.
История печально известной «Колхиды» уходит в конец 1950-х годов. В те времена конструкторы Кутаисского автомобильного завода трудились над созданием сразу двух новых грузовиков для советского народного хозяйства. Первая модель должна была стать классическим грузовиком. Она получила индекс КАЗ-605. Вторая модель должна была стать седельным тягачам. Она в свою очередь получила индекс КАЗ-606. При этом «шестерка», по сути, была лишь дальнейшим развитием «пятерки». Отличался седельный тягач лишь укороченной колесной базой и наличием седельно-сцепного устройства. В 1959 году обе машины показали на ВДНХ, после чего было принято решение о запуске в серийное производство только КАЗ-606.
Тягачи Колхида не слишком любили. /Фото: ru.pinterest.com.
Выпускать «шестерку» начали спустя два года в 1961 году на все том же Кутаисском автомобильном заводе. Машина получила название «Колхида» и собиралась во многом из агрегатов среднетоннажного грузовика ЗИЛ-164. Производство «Колхиды» продолжалось вплоть до 1989 года.
Серьезная машина могла получится. /Фото: pinterest.com.
При этом «Колхида» все еще была очень дешевой, даже по советским меркам, что делало эту машину в перспективе очень привлекательной в первую очередь для сельского хозяйства страны. Первоначально тягач комплектовался 5.5-литровым 6-цилиндровым 90-сильным двигателем ЗИС-120. В 1962 году «Колхиды» начали получать доработанную специалистами ЗИЛ модель того же двигателя. Еще одним важным достоинством оказалась бескапотная компоновка, которая способствовала повышению управляемости и безопасности машины.
Были у Колхиды и свои плюсы. /Фото: maina.club.
Увы, по ряду причин КАЗ-606 и его последующие модификации машины запомнились советским автомобилистам не добрым словом. К сожалению, машина серьезно страдала от низкого качества сборки, что не лучшим образом сказывалось как на общей надежности грузовика, так и на его эксплуатационных качествах. Дополнительно ситуация с характеристиками «Колхиды» усугублялась низкой культурой эксплуатации техники во многих регионах страны Советов. По итогу, редкий КАЗ переживал первую пятилетку после схода с конвейера. Были у грузовика и объективные конструктивные недостатки. Например, колёсная база в определенных условиях оказывалась слишком короткой из-за чего машина страдала от перегрева масла, ухудшения управляемости и драматического падения тяги. На этот счет советские шоферы шутили: «Запорожец не машина, а Колхида не тягач!».
Свою работу машина выполнила. /Фото: fototruck.ru.
Тем не менее, несмотря на многочисленные недостатки «Колхида» свои горюче-смазочные материалы потребляла не зря. Кутаисский завод (пускай, и со слезами советских водителей) смог в момент времени удовлетворить потребность советского хозяйства в седельных тягачах. И хотя сделать из грузинского седельного тягача «настоящего дальнобойщика» в СССР так и не получилось, машина все равно перевозила огромное количество грузов для нужд сельского хозяйства и промышленности.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии