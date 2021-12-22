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11 невероятных вещей, которые можно сделать из фольги своими руками


Удивительные рецепты с фольгой.

Удивительные рецепты с фольгой.

С фольгой можно делать много удивительных, а самое главное – невероятно полезных вещей. Немаловажно и то, что сделать это под силу каждому, кто готов уделить вопросу немного внимания. В новом авторском видео было собрано 11 дельных рецептов, которые помогут разнообразить день и сделать быт проще. Смотрим и запоминаем.


Фольга – удивительный материал. Наверняка, большинство из вас даже не представляло, что столько потрясающих вещей можно сделать из этого материала.

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11 невероятных вещей, которые можно сделать из фольги своими руками

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11 невероятных вещей, которые можно сделать из фольги своими рукамиПодписаться на мой Instagram
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