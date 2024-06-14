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15 болезней, которые до сих пор не может объяснить наука


Необходима помощь...

Необходима помощь...

Современная наука сделала огромные успехи в области медицины и сегодня может справиться со многими страшными болезнями, которые в прошлом были неизлечимы. Но и сегодня существуют недуги, которые буквально сбивают с толку врачей. В этом обзоре «десятка» заболеваний, которые имеют загадочные происхождение или влияют на организм совершенно странным и необъяснимым способом.

1. Летаргический энцефалит


Загадочная болезнь: летаргический энцефалит.

Загадочная болезнь: летаргический энцефалит.

 

Это заболевание появилось в начале 1900-х годов и считалось неизлечимым. У жертв начинались галлюцинации, а затем они оказывались в буквальном смысле «запертыми в своем теле». Казалось, что они спят, хотя на самом деле находились в полном сознании, но не могли даже пошевелиться. Многие умерли на данном этапе, а те, кто выжил, страдали от ужасных поведенческих проблем на протяжении остальной части своей жизни. С тех пор заболевание больше не повторялось.

2. Марбургский вирус


Загадочная болезнь: марбургский вирус.

Загадочная болезнь: марбургский вирус.

 

Назван этот вирус в честь немецкого города, где он впервые был обнаружен в 1967 году. Это вирус геморрагической лихорадки, который передается человеку от обезьян и в основном заставляет жертву испытывать серьезные внутренние кровотечения.

3. СВДС


Загадочная болезнь: синдром внезапной детской смерти.

Загадочная болезнь: синдром внезапной детской смерти.

 

Основной причиной смерти среди младенцев от 1 месяца до 1 года является синдром внезапной детской смерти (СВДС). По необъяснимым причинам, без малейших на то признаков дети умирают во сне.

4. Коровье бешенство


Загадочная болезнь: коровье бешенство.

Загадочная болезнь: коровье бешенство.

 

Официально бешенство известно как коровья губчатая энцефалопатия. Это неизлечимое нейродегенеративное заболевание у коров гарантирует, что мозг несчастного животного превратится в кашицу… естественно, с фатальным концом.

5. Гиперчувствительность к электромагнитным полям


Загадочная болезнь: гиперчувствительность к электромагнитным полям.

Загадочная болезнь: гиперчувствительность к электромагнитным полям.

 

Это более психическое заболевание, чем физическое. Жертвы полагают, что их разнообразные симптомы являются результатом влияния на них электромагнитных полей. Обычно подобное связывают с теориями заговора.

6. Синдром скованного человека


Загадочная болезнь: синдром скованного человека.

Загадочная болезнь: синдром скованного человека.

 

Стоит только представить себе: мышцы человека постепенно становятся все более и более жесткими, пока его полностью не парализует. Врачи не уверены, что именно вызывает это, а возможные объяснения включают все: от диабета до мутировавших генов.

7. Кивательный синдром


Загадочная болезнь: кивательный синдром.

Загадочная болезнь: кивательный синдром.

 

Впервые он был обнаружен в Восточной Африке в 2010 году. Эта болезнь вызывает у своих жертв постоянное кивание головами и часто приводит к недоеданию и задержке в развитии. Врачи считают, что синдром может быть вызван паразитом, но это лишь предположение.

8. Английский пот


Загадочная болезнь: английский пот.

Загадочная болезнь: английский пот.

 

Впервые эта странная болезнь была зарегистрирована в 1485 году в Англии. В основном она начиналась с головной боли и дрожи, потом переходила в обильное потоотделение, а затем и смерть. Каким-то образом болезнь была крайне заразной и смертоносной, и в Европе наблюдалось 6 вспышек эпидемий, но затем болезнь странным образом полностью исчезла в XVI веке.

9. Болезнь перуанского метеорита


Загадочный синдром: болезнь перуанского метеорита.

Загадочный синдром: болезнь перуанского метеорита.

 

Когда недалеко от деревни Каранкас в Перу упал метеорит, сельские жители, которые подошли к кратеру, заболели необъяснимой болезнью, которая вызывала сильную тошноту. Врачи предполагают, что болезнь может быть вызвана отравлением мышьяком.

10. Эбола


Загадочная болезнь: эбола.

Загадочная болезнь: эбола.

 

Эбола - болезнь, которая сильно нашумела в новостях в последнее время. Это геморрагическая лихорадка, похожая на марбургский вирус. В основном, жертва умирает от внутреннего кровотечения.

11. Синдром циклической рвоты


Загадочная болезнь: синдром циклической рвоты.

Загадочная болезнь: синдром циклической рвоты.

 

Обычно этот синдром развивается в детстве, а об его симптомах легко догадаться по названию - повторяющиеся приступы рвоты и тошноты. Пострадавшего может тошнить каждые 5 минут в течение почти 3 недель в ходе одного приступа.

12. Болезнь двадцатого века


Загадочный синдром: множественная химическая чувствительность.

Загадочный синдром: множественная химическая чувствительность.

 

Также известная, как множественная химическая чувствительность, «болезнь 20 века» характеризуется признаками нарушений функционирования нескольких органов в ответ на взаимодействие с различными современными химическими веществами и продуктами, в том числе пластмассами и синтетическими волокнами. По аналогии с электромагнитной чувствительностью, пациенты не реагируют, когда не знают, что они подвергаются воздействию химических веществ.

13. Танцевальная чума


Загадочная болезнь: танцевальная чума.

Загадочная болезнь: танцевальная чума.

 

Наиболее часто цитируемый случай этого странного заболевания произошел в 1518 году в Страсбурге, Франция, когда дама по имени фрау Троффеа начала танцевать на улице без всякой видимой причины. Сотни людей присоединились к ней в течение следующих нескольких недель, и в конце концов, многие из них умерли от истощения. Возможные причины включают в себя массовое отравление или психогенные заболевания.

14. Болезнь Порфирия


Загадочный синдром: болезнь Порфирия.

Загадочный синдром: болезнь Порфирия.

 

Некоторые ученые считают, что это заболевание на самом деле отвечает за происхождение легенд о вампирах и оборотнях. Кожа тех, кто страдает от этой болезни, пузыриться и вскипает при воздействии солнечного света, и их десны усыхают, превращая зубы в клыки. А что самое странное – стул становится фиолетовым.

15. Синдром войны в Персидском заливе


Загадочная болезнь: синдром войны в Персидском заливе.

Загадочная болезнь: синдром войны в Персидском заливе.

 

От данной болезни страдают многие ветераны войны в Персидском заливе. Симптомы включают в себя все, от невосприимчивости к инсулину до потери мышечного контроля. Теории, касающиеся причин ее появления, включают в себя использование обедненного урана в оружии и применение химического оружия.

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