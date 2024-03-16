10 популярных фильмов, в которых режиссёры хотели сказать не то, что поняли зрители

Почти каждый человек хоть раз, да ходил в кино со своими друзьями и после сеанса обсуждал с ними свои интерпретации концовки фильма. А это значит, что есть определенные фильмы, относительно сюжета которых люди все время ошибаются. Приведем примеры 10 подобных кинолент, которые в основном неправильно понимают во всем мире.
1. «500 дней лета»
В 2009 году в кинотеатрах состоялась премьера романтической комедии «500 дней лета». Многие люди сочувственно относились к Тому, которого сыграл Джозеф Гордон-Левитт, а также называли Саммер, персонажа Зоуи Дешанель, злодейкой, которая «поместила парня во френдзону», несмотря на то, что он «такой классный». Тем не менее, фильм предназначался для того, чтобы заставить зрителя задуматься о своем поведении в прошлых отношениях, потому что на самом деле каждый изображает себя жертвой после расставания.
«500 дней лета».
На протяжении всего фильма Саммер очень ясно дает понять, что она не ищет романтических отношений. Несмотря на ее честность в отношении «эмоционального барьера», который девушка воздвигла между ними, Том продолжал верить, что Саммер является «той самой, единственной», и пытался «оправдать ее ожидания». Когда девушка не отвечала на эти чувства, он чувствовал себя преданным. По сути, он влюбился в образ Саммер, ничего не слушая и не обращая внимание на реальность ситуации.
2. «Гражданин Кейн»
«Гражданин Кейн» считается одним из величайших фильмов всех времен. Пожалуй, студентов факультетов кинематографии во всем мире заставляли смотреть этот шедевр Орсона Уэллса и анализировать его более глубокий смысл. Однако, «обычные люди», когда смотрят этот фильм, могут легко неверно истолковать, что на самом деле в нем происходит. По сюжету рассказывается, как человек по имени Чарльз Фостер Кейн «выбивается» из нищеты и становится миллионером. Его последними словами были «бутон розы», и журналисты в фильме сходят с ума, пытаясь понять, что же такое «бутон розы».
Кадр из фильма «Гражданин Кейн»
Дональд Трамп утверждал, что «Гражданин Кейн» был его любимым фильмом, и во время интервью его как-то попросили проанализировать смысл слов «бутон розы». Он сказал: «Многие люди не понимают значения этой фразы. На самом деле, я даже не уверен, что кто-либо вовсе понимает ее значение. Но я думаю, что это означает воспоминания одинокого грустного человека о своем детстве». В оставшейся части интервью Трамп описал историю Кейна как «постоянное падение», и сказал, что персонажу нужна была «другая женщина», если он хотел быть счастливым.
Вполне возможно, что Трамп был отчасти прав. В самом конце фильма мы видим, как камера поворачивается ко всем сокровищам Кейна, и она на секунду останавливается на его любимых детских санках «Бутон розы». Ранее в фильме мы видим, что Кейн катался на этих санках во время его последних моментов счастливого детства. По сути, он потратил остаток фильма на приобретение богатства, но никогда не был таким счастливым, как тот беззаботный ребенок, который катается на санках по снегу.
3. «Сияние»
«Сияние» является одним из самых известных фильмов ужасов всех времен. Но автор книги Стивен Кинг, как известно, был разочарован тем, что режиссер Стэнли Кубрик полностью упустил смысл всей истории. Сюжет рассказывает о семье Торренс, которая проводит зиму на горном курорте с привидениями — в гостинице «Оверлук». В начале фильма Джек Торренс был трезвенником, и никаких сверхъестественных странностей не наблюдалось, пока он не начал баловаться с алкоголем в баре отеля.
Кадр из фильма «Сияние»
В фильме есть сцена, где Джек читает выпуск журнала Playgirl, в котором полно фотографий обнаженных мужчин. «Интернет-сыщики» нашли этот выпуск журнала и увидели, что Джек читал статью об инцесте. Также в фильме есть несколько других подсказок, предполагающих, что Дэнни Торренс подвергся сексуальному насилию со стороны своего отца-алкоголика, что может объяснить ухудшение психического состояния мальчика. Джек Торренса постепенно сходил с ума, и «Сияние» можно интерпретировать как фильм о психическом заболевании, а не о паранормальщине. Что интересно, в книге Джек Торренс - хороший отец, который борется со своей зависимостью.
Кинг, как известно, настолько не переносил экранизацию Стэнли Кубрика «Сияния», что сделал свою собственную версию в телевизионном мини-сериале. Во время интервью The Guardian Кинг объясняет, что «Сияние» была одной из его любимых книг, и он решил написать продолжение под названием «Доктор Сон». Дэнни Торранс уже вырос, но он явно травмирован событиями в отеле «Оверлук». Он унаследовал алкоголизм своего отца, пытается справиться с ним, а также действительно обладает экстрасенсорными способностями. В 2019 году выйдет фильм по «Доктору Сон».
4. «Американский психопат»
После премьеры «Американского психопата» в кинотеатрах, фильма подвергся сильной критике из-за пропагандирования мачизма и насилия. Национальная организации женщин даже требовала бойкотировать фильм. Но на самом деле режиссером была женщина по имени Мэри Херрон, и она должна была сделать полную противоположность тому, что все предполагали.
Кадр из фильма «Американский психопат».
В мрачной комедии рассказывается о самовлюбленном персонаже Кристиана Бэйла, Патрике Бэйтмане, который ни во грош не ставит других людей. Он также является серийным убийцей. Бэйтман признается, что он многократно убивал на протяжении всего фильма, но все вокруг него настолько погружены в себя, что даже не слушают его. По словам автора романа Брета Истона Эллиса: «Сюжет должен был стать критикой мужского поведения, но многие люди не осознают этого. Они не читали книгу».
5. «Донни Дарко»
Когда в 2001 году состоялась премьера фильма «Донни Дарко», многие люди были в недоумении после просмотра. Поклонники не могли решить, действительно ли персонаж Донни отправил двигатель самолета через время, чтобы спасти мир, или он просто психически болен. Поскольку он сам признается, что у него «эмоциональные проблемы», были видения гигантского кролика и он часто ходит на терапию, любой вариант может быть правдой. Писателю и режиссеру Ричарду Келли было всего 26 лет, когда он снял «Донни Дарко».
Кадр из фильма «Донни Дарко»
В 2017 году он переиздал новую режиссерскую версию фильма, чтобы подробнее ответить на вопросы поклонников о фильме. Он сказал: «Я хотел предоставить гораздо больше информации, чем было в фильме раньше. Это очень плотный, многослойный фильм, и мир в нем намного больше, чем кажется». Итак, если сюжет «Донни Дарко» все еще непонятен кому-то, можно просто посмотреть этот новый эпизод и комментарии режиссера.
6. «Остров проклятых»
Кадр из фильма «Остров проклятых».
«Остров проклятых» - повествование об американском маршале по имени Тедди Дэниелс, которого играет Леонардо Ди Каприо. Он расследует случай бегства пациента психиатрической больницы Эшклиффа на острове возле Бостона. Но в финале ему говорят, что он сам является пациентом по имени Эндрю Лэддис, который отбывает срок за убийство своей жены. Его доктор позволил Лэддису воплотить в жизнь свою фантазию быть маршалом США, надеясь, что это поможет ему избавиться от диссоциативного расстройства личности. К концу фильма у пациента случается рецидив и ему должны сделать лоботомию. Но он говорит: «Что лучше - жить монстром или умереть хорошим человеком?».
Это заставило зрителей недоумевать по поводу финала. Если кто-то не понимает, что на самом деле произошло в фильме, не стоит волноваться — он не одинок. Даже исполнительно главной роли Леонардо Ди Каприо сказал режиссеру Мартину Скорсезе: «Я понятия не имею, где я нахожусь и чем занимаюсь».
Хотя Ди Каприо и Скорсезе отказываются раскрывать смысл цитаты, большинство согласны с тем, что Эндрю Лэддис на самом деле был излечен, но он просто не мог жить с чувством вины из-за своих истинных воспоминаний.
Сценарист Лаэта Калогридис адаптировала сценарий романа Денниса Лихэйна. История была настолько сложной, что Калогридис сделала набросок на 40–50 страниц, на что ей понадобился целый год, прежде чем она фактически написала хоть один диалог. Каждый раз, смотря этот фильм, обнаруживаешь что-то новое.
7. «Вспомнить все»
В 1990 году в фильме «Вспомнить все» Арнольд Шварценеггер сыграл человека по имени Дуглас Куэйд, оплатившего за услугу под названием «Реколл», которая обещает проведение прекрасного отпуска путем вживления в память ложных воспоминаний. Он говорит, что хочет стать секретным агентом, но еще до того, как процедура трансплантации памяти закончилась, он оказывается втянутым в ряд странных событий, которые приводят его к планете Марс.
Кадр из фильма «Вспомнить все».
В конце фильма мы видим, как он стоит на Марсе и смотрит на горизонт со своей новой возлюбленной. Поклонники фильма на протяжении многих лет обсуждали, действительно ли происходили события фильма, или все это было частью «ложных воспоминаний секретного агента», за которые он заплатил. По словам режиссера Пола Верховена, в «Вспомнить все» не говорится, это реальность или это сон. Скорее это нужно понимать так: если сон неотличим от реальности, то он также является реальностью, и обе существуют одновременно.
8. «Начало»
Персонажи фильма «Начало» - похитители снов. Их задача — внедрить идею в подсознание влиятельного директора крупной компании. Единственной проблемой было то, что персонажу Леонардо Ди Каприо, Доминика Кобба, во снах является проекция его погибшей жены, которая продолжает пытаться саботировать их миссию. Каждый из персонажей носит с собой свой тотем, который помогает им отличить сны от реальности.
Кадр из фильма «Начало»
В конце фильма Кобб возвращается к своей семье. Камера фокусируется на тотеме Кобба - волчке. Кажется, что вращающийся волчок может упасть в любую секунду, доказав, что это не сон, а явь. Но фильм заканчивается прежде, чем зритель узнает, действительно ли Кобб находится во сне или нет. Поклонники по всему миру обсуждали эту сцену. Тем не менее, истинное послание концовки «Начала» заключается в том, что, когда у Кобба появляются дети, он решает сделать их своей новой реальностью. И, по словам Кристофера Нолана, он предпочел бы, чтобы аудитория сделала свои собственные выводы о том, что на самом деле означает концовка.
9. «Вечное сияние чистого разума»
«Вечное сияние чистого разума» было очень трогательной научно-фантастической романтической комедией. Пара по имени Клементина и Джоэл расстались и решили заплатить за процедуру, которая сотрет воспоминания об их отношениях. Многие фанаты смотрели фильм снова и снова, пытаясь увидеть скрытые посылы в нем. У некоторых людей есть теория, что Клементина и Джоэл так много раз стирали память о своих отношениях, что они навсегда обречены повторять этот процесс. Поскольку Клементина часто красит волосы, они предполагают, что каждый цвет представляет новую временную шкалу.
«Вечное сияние чистого разума»
На самом деле, Клементина действительно меняет цвет своих волос в течение всего одних отношений. Каждый цвет представляет «сезон» в их истории любви - от зеленого в «весне» новой любви до голубого в ледяной холодной «зиме» расствания. В первый раз, когда они встретились вместе, Джоэл впал в депрессию и ожидал, что Клементина станет его девушкой и решит все его проблемы, сделав его счастливее. Когда она не оправдала этого ожидания, все рухнуло. В конце концов, Джоэл и Клементина снова находят друг друга и решают дать своим отношениям второй шанс, но держась более на расстоянии.
10. «Бойцовский клуб»
«Бойцовский клуб»
Первое правило Бойцовского клуба заключается в том, что никогда нельзя упоминать о Бойцовском клубе... Если, конечно, мы не говорим о фильме 1999 года. После премьеры фильма молодые люди повсюду начали боготворить Тайлера Дердена, и по всему миру возникли настоящие бойцовские клубы. Однако, подавляющее большинство фанатов полностью упустили из виду один факт.
Тотальное неприятие общества Дерденом невероятно опасно. Оно призван показать, как легко отчаявшимся людям сплотиться вокруг радикальных идеологий. В финальной сцене «Проект Разгром» взрывает весь город. Стоит признать, что Дерден сумасшедший, а не тот, кому можно поклоняться. Во время интервью, автор книги «Бойцовский клуб» Чак Паланик сказал: «В идеале каждый человек должен был покинуть Бойцовский клуб и продолжать жить, какой бы ни была его мечта, - чтобы у него было чувство потенциала и способностей, которые он мог бы воплотить во что угодно, чего он хотел достичь в этом мире».
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