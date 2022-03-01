Короб-органайзер своими руками

Имея в запасе остатки любой подходящей ткани можно с легкостью организовать пространство. При необходимости практичные и симпатичные короба можно сделать под любой размер. Удобные, практичные и привлекательные внешне они будут оценены по достоинству.При желании текстильных коробов можно сделать сколько угодно, учитывая при этом не только необходимость в наличии органайзеров, но и особенности обстановки.Построить выкройку можно под любой размер. Каждое из получившихся значений уменьшаем буквально на 0,5 см, чтобы короб свободно входил и выходил внутрь секции.На основании полученных замеров строим выкройку, где центральный прямоугольник соответствует параметрам низа полки, а отходящие от него совпадают по размеру с боковыми стенками. Сборка короба будет осуществляться по принципу ящика, то есть все стенки будут подняты на 90 градусов, а боковые ребра соединены между собой. В местах соединения на каждой из стенок делаем припуски примерно 0,5- 0,7 см.Если для пошива планируется использовать плотную ткань без дополнительной стежки, к примету тонкий фетр или войлочное полотно, то ткань можно раскраивать сразу. В случае, когда предусматривается стежка, выкройку делают позже, а заготовку простегивают по большому прямоугольнику, то есть увеличивают находящийся в середине прямоугольник на высоту боковых стенок.В нашем случае для оформления короба выбрана джинсовая аппликация. Делать ее необходимо на плотной основе. В качестве основы можно использовать любую плотную ткань. Для того чтобы убрать объем, такое полотно необходимо дополнительно отутюжить. В этот раз тканевые кусочки будут не пристрачиваться к основе, а приклеиваться при помощи обычного клея-карандаша.Все кусочки джинсовой ткани хорошо отглаживаем. Затем укладываем их по периметру, дополнительно фиксируя при помощи клея.Для более интересного рисунка, сглаживаем переходы, обрезая ткань в тех местах, где она уложена внахлест. Делать это можно как на весу, так и по мере укладывания.Готовое полотно накрываем куском тонкой виниловой пленки соответствующего размера, которую можно купить на метраж или в виде скатерти.Прокладываем стежку по всей заготовке с отступом в 1 см. Теперь пришло время обрезать нарощенные углы, не забыв о припусках. Делать обрезку необходимо с учетом проложенной строчки. Чтобы получить припуски делаем насечки вглубь под углом 45 градусов в каждом из внутренних углов.Деталь основы используем в качестве шаблона для раскроя подкладки. В идеале она должна быть из плотной ткани. Сострачиваем по отдельности боковые швы обеих деталей, укладывая полотно лицом к лицу, а затем разглаживаем швы.Совмещаем обе детали короба по принципу лицом к лицу, хорошо разравниваем, а затем прострачиваем сверху по периметру. Оставляем незастроченной часть одной из сторон, чтобы иметь возможность вывернуть короб. Чтобы выворачивать изделие было легче, дополнительно проглаживаем ткань. В разогретом состоянии винил будет более податливым.После того как короб вывернут и выровнен, расправляем и подгибаем ткань в области технического отверстия, а затем прокладываем шов по периметру. Дальше остается лишь заполнить короб и поставить его на место.Больше подробностей, касающихся пошива оригинальных текстильных коробов под любой размер в видео ниже: