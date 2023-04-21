Правила, благодаря которым клематис расцветёт пышной лианой

Клематис по праву считается одним из самых красивых цветков в саду. Он растёт роскошной лианой, усеянной роскошными цветами. Хотя клематис довольно неприхотлив, тем не менее, есть несколько правил, следуя которым вы сможете добиться яркого и пышного цветения!







Первое правило — это ежегодная весенняя обрезка. Осмотрите лиану и обрежьте все сломанные, сухие, не перезимовавшие побеги.







Следующий этап — прополка и рыхление почвы. После зимы почва сильно уплотняется, а корням необходим кислород. Также нужно удалить все сорняки.







Конечно же, клематису, как и другим растениям на участке, нужна подкормка, особенно весной. Она поможет ему проснуться, набраться сил для дальнейшего пышного, продолжительного цветения. Клематис не любит кислую почву, поэтому не рекомендуется подкармливать азотным удобрением, если у вас кислая почва — лучше дать цветку кальциевую селитру по инструкции. Если же почва нейтральная и щелочная, то азотные подкормки можно использовать (аммиачная селитра).







Также хорошо дать клематису «известковое молоко» — 1 стакан (200-250 мл) доломитовой муки растворить в 10 л воды. На 1 растение — 5 л подкормки.







Клематис обязательно нужно обрабатывать и защищать от паразитов. Эффективным будет использование фундазола и фитоверма (по инструкции). Выполните все 5 рекомендаций, и клематис скажет вам спасибо!





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