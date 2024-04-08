Правда ли, что древние римляне много ели и воевали: Мифы, навязанные кинематографом

Голливудские (и не только) фильмы прочно закрепили в сознании обывателя некий собирательный образ о Древнем Риме и людях, живущих в ту эпоху. Полуобнаженные гладиаторы с идеальными торсами и загаром, праздный образ жизни и бои, рабовладельческий строй и бесконечная война – это, пожалуй, лишь малая часть того, что укоренилось в сознании современников как исторические данные о Древнем Риме. Что из этого правда, а что нет?
1. Тоги далеко не единственная одежда
Вряд ли в куске ткани могло быть очень удобно.
В любом фильме про Древний Рим практически все актеры (конечно же, подкаченные красавцы) ходят в тогах. Да, с одной стороны так проще для создателей фильма и зрителю сразу становится понятно, что речь о Древнем Риме, а не о чем-то еще. В общем, колоритно, то, что нужно для фильма. Но если смотреть с практической стороны, то сами римляне были видимо вовсе не в восторге от такой непрактичной одежды, к тому же их существовало огромное множество. Взять хотя бы то обстоятельство, что именно по одежде, тоге в том числе, можно было определить социальный статус человека. Включая цвет, плотность материала и других деталей.
Тоги носили только мужчины и в честь какого-то случая, в раннем периоде они были простыми, затем стали разнообразнее. Пурпурный цвет тоги мог надеть только император. В обычной жизни древние римляне носили свободные рубахи по типу туник. Льняные или шерстяные, в зависимости от времени года. А у солдат и вовсе были куртки из кожи. К концу римского правления стали востребованы брюки, хотя поначалу считалось, что это одежда для низших слов, но практичность взяла вверх.
2. Суровые спортивные развлечения
Гладиаторские бои часто проходили с участием хищных животных.
Гладиаторские бои, как весьма суровое развлечение для одних и способ заработка для других, широко представляется в фильмах и других источниках, рассказывающих о Древним Риме. Но далеко не всегда на арену боя выходили рабы. Да, в большинстве своем это были плебеи: преступники и бедняки, которые таким образом хотели разбогатеть или прославиться. Среди них были и женщины.
Гладиаторские бои не всегда имели смертельный исход, чаще всего дело заканчивалось ранением. Этот вид спорта вовсе не был самым популярным в Риме, азартны зрители обожали гонки на колесницах. В Колизей помещалось 50 тысяч человек, а в специальный цирк для гонок 250 тысяч. Если на арену Колизея выходили рабы, то те, кто управлял колесницами, имели огромный успех и заработок. Так, к примеру, Гай Аппулей – колесничий из Древнего Рима, до сих пор считается самым высокооплачиваемым спортсменом, даже в перерасчете на современные деньги.
3. Жесты большим пальцем
Толпа просит сложить оружие.
Часто в кино мелькают правители, которые решают исход гладиаторского боя одним движением большого пальца. «Палец вниз» означало сложить оружие, прекратить сражение. Часто это делалось для того чтобы спасти бойца, ведь для того чтобы стать успешным гладиатором им приходилось много и долго тренироваться и раскидываться бойцами никто бы не стал, даже несмотря на то, что они рабы.
Главным требованием к гладиатору была выносливость, ведь большая часть боев была именно проверкой на стойкость. Тот, кто выдыхался раньше или был сильнее ранен и считался проигравшим. Если гладиатор был смертельно ранен, то его добивали, ударив по голове, об этом свидетельствуют найденные останки.
4. Рука, поднятая как у нацистов
Именно эта картина стала поводом считать этот жест римским.
Здесь вообще все крайне запутано. Есть мнение, что это приветствие – рука, поднятая вверх с ладонью, повернутой вниз, использовалось именно в Риме и именно на римлян ссылаются как на первоисточник нацистского приветствия. Но никаких подтверждающих этот факт исторических документов нет. На картине французского художника Жака Луи Давида «Клятва Горациев» (1789 год) используется именно такая форма приветствия к высшему по чину. Но нет никаких доводов в пользу того, что это признанная форма, как сейчас «отдать честь», приложив руку к фуражке, а не просто художественный вымысел, который использовал живописец потому что «я художник, я так вижу».
Но миф укоренился, в том числе и благодаря фильмам, хотя сейчас это для всех нацистское приветствие, а не римский салют, даже если он и был таковым на самом деле.
5. Как выглядели древние римляне и сколько жили?
Как же выглядели древние римляне?
Многие ученые работали над геномом римлян, пытаясь выяснить, как они выглядели на самом деле. Учитывая, что они завоевали полмира и построили империю, их геном постоянно менялся, в него с завидной регулярностью вливалась новая кровь, причем массово. Однако сохранились данные о некоторых римлянах, чьи современники описали их внешность. Например, о Сулле пишут, что у него было светло-голубые глаза, об Августе, что у него были вьющиеся рыжие волосы и нос с горбинкой, причем он был невысокого роста. Нерон обладал похожим оттенком волос, тоже был невысок, зато у него была толстая шея и живот и очень худые ноги.
Все же ученым удалось выстроить определенный генотип, который был характерен для жителей Древнего Рима:
• средний рост;
• оттенок глаз от серого до черного;
• нос крупный, с горбинкой;
• цвет кожи от розового до оливкового;
• лоб низкий и широкий;
• телосложение крупное;
Историки утверждают, что средняя продолжительность жизни составляла 20-30 лет. Но, с большей долей вероятности, такую цифру дают средние значения. Ведь младенческая смертность и гибель матери при родах, вовсе не были редкостью в те времена. Однако римлянин, доживший до зрелого возраста, вполне доживал и до средних современных показателей, а не умирал от старости в 30.
6. Вомитории
Римлян часто обвиняют в обжорстве.
Еще одним мифом, которым окружают римлян – это их страсть к шумным застольям. Нет никаких данных, опровергающих это, а с другой стороны, а кто не любит отпраздновать за накрытым столом, тем более, когда есть повод? Персов победили, например, в очередной раз.
Но, якобы римляне настолько знали толк в застольях и ели всегда как в последний раз, что у них к залам пристраивались специальные «рвотные комнаты». Мол, перепил и переел господин, отправился в вомиторию, привел себя в надлежащий вид – и празднует, ест, пьет дальше. Удобно.
У римлян на самом деле были помещения с таким названием, но это скорее было некое фойе, веранда, куда выходили гости отдохнуть, подышать свежим воздухом. Ну, и кто знает, возможно, освободить, таким образом, желудок тоже.
7. Рабы и плебеи
Ручным трудом римлянам удалось построить, то, чем мир восхищается до сих пор.
Для современных людей плебей – это оскорбление, приравнивание к низшей категории. Но в Древнем Риме так называли все население, всех, кто не причислялся к патрициям. Плебеи долго боролись за свои права и, когда у них это получилось, существовавший порядок рухнул.
В Древнем Риме был праздник, во время которого рабы и их хозяева менялись местами. Праздник сатурналии позволял продемонстрировать обеим сторонам, что нет в мире ничего вечного, все меняется. Рабов в этот день кормили лучшей едой, а их работу выполняли рабовладельцы.
Возможно, именно этот праздник был причиной того, что римляне относились к рабам не как к своей вещи или собственности, как это было во всей истории, а как хороший начальник к своим подчиненным. За хороший труд их поощряли, им полагались премии и послабления. Во всех фильмах на боевых кораблях на вёслах трудятся рабы, тогда как на самом деле к войне и воинской службе могли привлекаться только вольные граждане. Это не означало, что рабов игнорировали и не брали на войну. Их могли освободить перед этим, требуя как плату – доблесть и отвагу в бою.
Жизнь раба ничем особым не отличалась от жизни иных жителей, они также посещали мероприятия, общались друг с другом и вели праздный образ жизни. Поначалу они должны были носить специальные ошейники с именем их владельца. Но это решение было быстро отменено, якобы для того, чтобы рабы не знали о том, что их так много, ведь так не далеко и до бунта.
8. Карфаген и соль
Разрушенный город.
Рим разрушил Карфаген после длительной войны, тогда победители получили в рабство более 50 тысячи солдат. Миф гласит о том, что римляне хотели не просто стереть с лица земли город, но и сделать землю бесплодной, тогда эта территория будет по-настоящему мертвой. Для этого они засыпали огромную территорию солью.
Ученые не нашли никаких доказательств того, что земли Карфагена были «убиты» солью, никаких лишних минералов обнаружено не было. К тому же, версия кажется слишком сказочной, учитывая, что в Древнем Риме соль была очень ценной, и тратить ее на уничтожение города, который можно было просто сжечь, по-меньшей мере, странно.
Соль использовалась как средство для консервации и хранения продуктов и очень высоко ценилась. Женщины применяли соль, а за ее неимением, пот гладиаторов как средство для молодости и красоты. Еще пот бойца считался мощным афродизиаком.
9. Самая крупная империя
Древний Рим всегда привлекал своим величием и самобытностью.
Современники часто ошибаются, полагая, что Римская империя была самой крупной, благо это мнение всегда подкрепляется фильмами, демонстрирующими величие и воинственность римлян. Но она лишь на 28 месте в мире, а когда империя римлян была в самом расцвете, в ней проживало чуть больше 10% населения. Британская и Монгольская империи были намного крупнее.
Несмотря на рабовладельческий строй, имущественное расслоение населения было куда менее выражено, чем сейчас. Любая работа достойно оплачивалась, не допускалось существенного разрыва. Возможно, именно в этом было Римское величие?
10. Калигула и его конь
Конь Калигулы, пожалуй, самый известный в истории.
Император Калигула вообще был весьма неординарной личностью. Якобы, он сделал своих сестер любовницам, казнил заключенных, скидывая их на съедение диким животным, говорил с луной и сделал своего коня сенатором. Ну а что, вдруг он был самым умным существом в его окружении?!
Он стал императором в 25 лет, и начало его правления было наполнено весьма положительными решениями. Так, он отменил налоги, некоторые игры, объявил амнистию для тех заключенных, которые были посажены под стражу прежним императором. Но счастье длилось недолго, у него начались проблемы с психикой, как писали о нем в источниках тех лет «мозговая лихорадка». Он убил некоторых подчиненных, жене повезло больше – ее он просто выгнал, потом решил, что он бог и завел себе храм.
На самом деле он не назначал коня своим консулом, возможно, угрожал этим подчиненным, мол, вот, даже животное будет продуктивнее в этой роли. Но лошадь свою, безусловно, любил.
11. Нерон, скрипка и горящий Рим
Еще одна легенда, не имеющая основания.
Считается, что Нерон, в то время как Рим охватил великий пожар, взобрался на высокую городскую стену, плакал и читал стихи о падении Трои. Другие историки дополнили этот эпизод, мол, правитель был одет в театральные одежды и играл на музыкальном инструменте.
Да, историки, занимающиеся изучением личности Нерона, утверждают, что характер у него был, мягко говоря, не сахар. Он замечен в инцесте (что, в принципе не редкость для римлян), убийствах, был жесток к животным, агрессивен. Но не настолько равнодушен к собственному народу, чтобы играть на скрипке во время пожара, в котором гибнут его соплеменники.
Однако это Шекспир написал о том, что Нерон играл на лютне, глядя на город, объятый пламенем. А затем Джордж Даниэль превратил лютню в скрипку, и написал, дескать, пусть Нерон сыграет на скрипке, когда будут хоронить Рим.
По некоторым данным Нерон и вовсе поджег Рим сам, однако в этот момент его вовсе не было на месте правления, он находился в Антиуме – городе, в котором родился. Услышав о том, что начался пожар в складах, где хранились горючие товары, он незамедлительно вернулся в Рим. В поджоге обвинили сектантов, называющих себя христианами, виновных наказали и распяли.
Чем интереснее для современников тема, тем быстрее она обрастает легендами, мифами и небылицами. А уж создатели фильмов, озабоченные зрелищностью, а не исторической справедливостью и точностью, вносят в это свою огромную лепту.
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