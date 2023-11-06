Какой секрет скрывает паркет на фотографии, и Почему его укладчики просто нарасхват

Что не так с паркетом?

Паркетный пол – мечта многих.

Нет, это – не паркет.







Слой базы из тёмного полимерцемента.

Лентой «расчертили» будущий паркет.

Покрыли краской под дерево.

Сняли скотч.

Каждую «доску» прокрашивают вручную.

После слоя эпоксида.

Готовый паркет из бетона.