10 самых дорогих экземпляров средневекового оружия, дошедшего до наших дней

Кинжал Шах-Джахана.
Люди воевали на протяжении всей своей истории. Правда, несколько столетий назад войны велись не технологичным оружием, а врукопашную. Оружие, которым сражались древние, сегодня считается настоящим раритетом. В нашем обзоре 10-ка легендарных и самых дорогих мечей, которые дошли до наших времён.
1. Катана эпохи Камакура (13 век)
Катана эпохи Камакура.
$ 418 000
Катаны - традиционные однолезвийные мечи, которые использовались японскими самураями на протяжении сотен лет. Катаны изготавливали из лучших материалов, поэтому их считали самыми острыми и самыми изысканными мечами в мире. 125 таких мечей были даже объявлен Juyounkabazai (предметами национального культурного значения) в Японии. Это означает, что продажа или вывоз из Японии катан является незаконными.
В 1992 году около 1100 японских мечей коллекции доктора Вальтера Эймса Комптона были выставлены на аукцион. Коллекция была продана за $ 8 млн всего за один день, в том числе анонимному частному коллекционеру за $ 418 000 был продан клинок 13 века эпохи Камакура. На данный момент это самая дорогая катана, когда-либо проданная на закрытом аукционе.
2. Французская офицерская сабля адмирала Нельсона
Французская офицерская сабля адмирала Нельсона.
$ 541 720
Многие артефакты стоят кучу денег только потому, что когда-то они принадлежали известным людям. Так было и в случае с офицерской саблей лорда Нельсона, которую обнаружили в 2001 году вместе с целым кладом других бумаг, документов, медалей, ювелирных изделий и оружия, принадлежащих Нельсону.
Эти все вещи были спрятаны 200 лет назад в дупле дерева близким другом Нельсона, Александром Дэвисоном. В 2002 году коллекция была продала на аукционе Сотбис в Лондоне за £ 2 млн.
3. Индийский клинок тальвар (17 век)
Индийский клинок тальвар.
$ 717 800
Этот слегка изогнутый королевский клинок европейского типа с элементами золотой инкрустации был продан в 2007 году на аукционе Сотбис. Меч, украшенный изображениями маков и лотосов, как полагают, принадлежал падишаху империи Великих Моголов Шах-Джахану (1627-1658).
Клинок был изготовлен лично для падишаха на десятый год его правления. . Тальвар был продан с аукциона за 446 100 фунтов стерлингов.
4. Охотничий нож императора Цяньлун
Охотничий нож императора Цяньлун.
$ 1 240 000
Этот изысканный охотничий нож, как полагают, принадлежал Цяньлун, шестому императору маньчжурской династии Цин. В рукояти ножа, изготовленного из рога редкой антилопы, был сделан тайник для хранения палочек для еды и зубочисток. Ножны оружия был сделаны из рога носорога и украшены изображениями драконов, резвящихся в облаках над волнами.
Нож был сделан из золота и инкрустирован бирюзой, кораллом и лазуритом. Он был продан на аукционе Сотбис в 2009 году за 9 620 000 конгонгских долларов.
5. Меч Улисса Гранта периода Гражданской войны
Меч Улисса Гранта периода Гражданской войны.
$ 1,6 млн
Улисс Грант получил этот меч в 1864 году в подарок от жителей Кентукки, когда он занял должность генерал-главнокомандующего армий Соединенных Штатов. Великолепное оружие украшено 26 алмазами, из которых выложены инициалы Гранта – USG. Меч был продан за $ 1,6 млн в 2007 году на аукционе Heritage Auctions.
6. Нож «Жемчужина Востока»
Нож «Жемчужина Востока».
$ 2,1 млн
«Жемчужина Востока» - роскошный нож, разработанный и созданный в 1966 году 20-летним Бастером Уоренски. Почти 50 лет спустя Уоренски (Warenski) стал одним из величайших мировых производителей ножей.
«Жемчужина Востока» была создана для анонимного клиента из Японии. Его ручка была инкрустирована 153 изумрудами общим весом в 10 карат, 9 бриллиантами в 5 карат и 28 унциями золота.
7. Кинжал Шах-Джахана
Кинжал Шах-Джахана.
$ 3,3 млн
Это второе оружие из списка, которое принадлежало падишаху империи Великих Моголов Шах-Джахану. В 2008 году оно было продано за 1 700 000 фунтов стерлингов на аукционе Bonhams в Лондоне, что в 5 раз превзошло стартовую цену.
Кинжал был частью коллекции покойного бельгийца Жака Дезанфана, который за 50 лет собрал потрясающее количество оружия, доспехов, керамики и произведений искусства Юго-Восточной Азии. Надпись на кинжале указывает на его принадлежность Шах-Джахану.
8. Кинжал эпохи Насридов (15 век)
Кинжал эпохи Насридов (15 век).
$ 6 млн
Кинжалы с обоюдоострым лезвием и головкой рукоятки в форме человеческого уха – одни из самых примечательных экспонатов эпохи Насридов в Северной Африке. Они широко применялись в Испании в 15-м и 16 веках.
Кинжал, украшенный изображением фигуры человека с арбалетом, который охотится за различными животными, был продан в 2010 году за 6 миллионов фунтов.
9. Инкрустированная золотом сабля Наполеона Бонапарта
Инкрустированная золотом сабля Наполеона Бонапарта.
$ 6,5 млн
Наполеон Бонапарт имел привычку всегда носить пистолет и саблю на поле боя. Именно эта инкрустированная золотом сабля была у Бонапарта, когда его войска в битве при Маренго в 1800 году вытеснили австрийскую армию из Италии. Сабля, которая считается достоянием нации, передавалась из поколения в поколение в семье Бонапарта.
Она была продана в Франции в 2007 году одним из потомков Наполеона другому. Изогнутая сабля, выкованная Николя Ноэлем Буте, инкрустирована золотом, а ручка сделана из золота и черного дерева.
10. Сабля Бао Тенг
Сабля Бао Тенг.
$ 7,7 млн
Этот красивый меч в ножнах на самом деле был продан дважды: сначала в 2006 году за $ 5,93 млн, затем два года спустя - за $ 7,7 млн. Надписи и украшения на сабле заставляют ученых полагать, что S-образная сабля с рукоятью из белого нефрита и стилизованным орнаментом из листьев и цветов принадлежала китайскому императору Цяньлун.
Стальной клинок украшен инкрустацией из золота, серебра и меди. Его название «Бао Тенг» означает «Парящая драгоценность». Всего за 47 лет было изготовлено всего 90 подобных клинков в дворцовых мастерских императорского двора династии Цин.
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