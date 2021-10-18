Не только для еды: 6 нетрадиционных, но очень полезных способов использования пищевой пленки

Пищевая пленка – незаменимая вещь в быту. Использовать ее можно не только для упаковки и хранения продуктов питания. На самом деле у этого материала достаточно высокий «творческий потенциал». Опытные хозяева всегда найдут, на что еще можно использовать пленку. Вот несколько практичных рекомендаций для «активации фантазии».
1. Чистота в холодильнике
Так намного лучше. /Фото: galactikka.com.
Если найдете человека, которому нравилось бы чистить холодильник – сообщите об этом всем вокруг себя, ведь это будет настоящее чудо. Учитывая данное обстоятельство, не самой плохой идее будет использование пищевых пленок для защиты полок холодильника. Поменять пленку намного проще и быстрее, чем орудовать губкой.
2. Поддержание цветов
Примерно вот так. /Фото: ja-gotovlu.ru.
Для того, чтобы букет цветов максимально долгое время оставался красивым и свежим, берем кусок ткани, смачиваем водой и оборачиваем вокруг обрезанных стеблей. Поверх полотна необходимо для большей надежности намотать еще и пищевую пленку. Она обеспечит фиксацию и прочность данной конструкции.
3. Борьба с насекомыми
Смерть вредителям. /Фото: prusakam.net.
Весной многие домохозяйства сталкиваются с такой неприятной проблемой, как мелкие мошки. Если эти паразиты поселились где-то неподалеку, то извести их напрочь может быть крайне сложно. Стоит попробовать взять небольшую тару, нарезать в нее какой-нибудь фрукт, обтянуть всю конструкцию пленкой и сделать в не небольшие отверстия. Так получается простая, но весьма эффективная ловушка.
4. Помощь в покраске
Чтобы не засохли. /Фото: kaifzona.ru.
Пищевая пленка – незаменимый друг кистей и валиков во время покраски. Она поможет сохранить инструмент, когда в доме идет ремонт и при этом понадобилась небольшая передышка. Просто оберните пленкой валик (или кисточку) для того, чтобы краска на нем не высохла.
5. Приготовление яиц
Так намного проще. /Фото: lady.mail.ru.
Самым простым способом приготовить яйца пашот будет использование пищевой пленки. Из пленки делается «карман», в который затем выливается яйцо. После этого материал следует завернуть и опустить в воду. Данный способ является куда более простым в сравнении с использованием уксуса.
6. Миниатюрная теплица
Останется закрыть пленкой. /Фото: teplica-exp.ru.
Небольшой парник, работающий в доме круглый год, можно сделать из той же пищевой пленки. Для этого необходимо насыпать в тару грунт, посадить семена, полить все, а затем перетянуть конструкцию пленкой. Благодаря такой системе семена будут прорастать намного быстрее.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии