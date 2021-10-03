Как сделать вечную спичку своими руками в домашних условиях

Делаем зажигалку на зиму.
Огонь – в нем заключена большая сила. Особенно хорошо осознаешь это в зимний период, когда вокруг стоит холод. Никто не хочет попасть в такую ситуацию, когда останешься один на один с морозом. Огонь в такой ситуации может быть единственным спасительным шансом. Именно поэтому, полезно иметь в кармане такую спичку, которая никогда не подведет.
Материалы и инструменты
Нужны материалы и инструменты.
Для создания «вечной зажигалки» понадобятся кое-какие материалы, а именно: нержавеющая жесть для корпуса, трубка металлическая (диаметром 3-4 миллиметра и длиной 4 сантиметров), ферроцериевый стержень, две резьбы, кусок стального полотна для кресала, клочок ваты, фитиль, резиновый уплотнитель.
Из инструментов для предстоящих работ точно понадобятся ножницы, линейка, плоскогубцы, паяльник и флюс, наждачная бумага, бор-машинка или наждачный станок, а также маркер для создания разметки.
Процесс изготовления
Самое сложное сделать корпус.
Самой трудоемкой частью процесса будет изготовление корпуса зажигалки. Во время совершения всех замеров, нужно быть максимально точным и острожным. Даже небольшая ошибка может стать причиной того, что корпус будет кривым. Итак, вырезам заготовку из нержавеющей жести 50х50 мм. В середине отмеряем полосу 1 см, вооружившись линейкой и плоскогубцами, загибаем края.
Можно, впрочем, подобрать сразу подходящий контейнер.
Важное место занимает изготовление фитиля.
Режем еще одну полоску жести 5х1.5 см и гнем ее вдоль. Делаем уголок 90 градусов. Нагрев паяльник и предварительно обработав края заготовок наждачкой и флюсом, лудим края заготовок. Теперь спаиваем их. Остается изготовить и припаять торцы. При помощи напильника убираем острые углы, зачищаем всю поверхность наждачной бумагой.
Ничего сложного нет.
Останется только наполнить.
Когда корпус будет готов, нужно изготовить крышку, а также кресало, на которое и будет цепляться фитиль. Его нужно установить внутрь трубки, а так чтобы торчал кончик. Следует также подумать об установке резиновой прокладки-уплотнителя, для того, чтобы бензин не улетучивался из зажигалки.
Видео
А вот еще способ
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