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Как сделать вечную спичку своими руками в домашних условиях


Делаем зажигалку на зиму.

Делаем зажигалку на зиму.

Огонь – в нем заключена большая сила. Особенно хорошо осознаешь это в зимний период, когда вокруг стоит холод. Никто не хочет попасть в такую ситуацию, когда останешься один на один с морозом. Огонь в такой ситуации может быть единственным спасительным шансом. Именно поэтому, полезно иметь в кармане такую спичку, которая никогда не подведет.

Материалы и инструменты


Нужны материалы и инструменты.

Нужны материалы и инструменты.

 

Для создания «вечной зажигалки» понадобятся кое-какие материалы, а именно: нержавеющая жесть для корпуса, трубка металлическая (диаметром 3-4 миллиметра и длиной 4 сантиметров), ферроцериевый стержень, две резьбы, кусок стального полотна для кресала, клочок ваты, фитиль, резиновый уплотнитель.

Из инструментов для предстоящих работ точно понадобятся ножницы, линейка, плоскогубцы, паяльник и флюс, наждачная бумага, бор-машинка или наждачный станок, а также маркер для создания разметки.

Процесс изготовления


Самое сложное сделать корпус.

Самое сложное сделать корпус.

 

Самой трудоемкой частью процесса будет изготовление корпуса зажигалки. Во время совершения всех замеров, нужно быть максимально точным и острожным. Даже небольшая ошибка может стать причиной того, что корпус будет кривым. Итак, вырезам заготовку из нержавеющей жести 50х50 мм.
В середине отмеряем полосу 1 см, вооружившись линейкой и плоскогубцами, загибаем края.
Можно, впрочем, подобрать сразу подходящий контейнер.

Можно, впрочем, подобрать сразу подходящий контейнер.

 
Важное место занимает изготовление фитиля.

Важное место занимает изготовление фитиля.

 

Режем еще одну полоску жести 5х1.5 см и гнем ее вдоль. Делаем уголок 90 градусов. Нагрев паяльник и предварительно обработав края заготовок наждачкой и флюсом, лудим края заготовок. Теперь спаиваем их. Остается изготовить и припаять торцы. При помощи напильника убираем острые углы, зачищаем всю поверхность наждачной бумагой.
Ничего сложного нет.

Ничего сложного нет.

 
Останется только наполнить.

Останется только наполнить.

 

Когда корпус будет готов, нужно изготовить крышку, а также кресало, на которое и будет цепляться фитиль. Его нужно установить внутрь трубки, а так чтобы торчал кончик. Следует также подумать об установке резиновой прокладки-уплотнителя, для того, чтобы бензин не улетучивался из зажигалки.

Видео


 

А вот еще способ


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Как сделать вечную спичку своими руками в домашних условиях

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Как сделать вечную спичку своими руками в домашних условияхПодписаться на мой Instagram
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