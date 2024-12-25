Невеста с сюрпризом: как выбор Людовика XV изменил судьбу польской принцессы

Сегодня о ней мало кто помнит, поскольку ее скромный образ оставался в тени ее мужа, Людовика XV. Он был любителем женщин и охоты, сибаритом и ювелиром,

Странный выбор среди сотни претенденток

Людовик XV и Мария Лещинская в юности

Короля Людовика XV, которому суждено было править Францией в течение шести десятилетий, в раннем детстве при дворе почти не замечали. Он был худеньким, тихим, слабым здоровьем, и никто не надеялся, что ему суждено будет выжить и взойти на престол. Но череда семейных трагедий резко изменила его жизнь. Его дед, родители и старший брат неожиданно умерли от оспы, и в пятилетнем возрасте он стал главным наследником престола. Первое время страной правил регент, герцог Орлеанский, а в 1722 году, когда Людовику XV исполнилось 13 лет, он был коронован в соборе Реймса.

Через год герцог Орлеанский умер, и главным советником Людовика XV в государственных делах стал его дальний родственник герцог Бурбонский. К тому времени юный король подрос, стал красивым, стройным юношей, с золотистыми, вьющимися волосами, но все еще был слаб здоровьем и часто болел, поэтому основной задачей королевского двора стала его женитьба, чтобы король поскорее смог произвести на свет наследника.

В детском возрасте Людовика XV был помолвлен с Марией Анной Викторией, дочерью Филиппа V Испанского, но она была слишком молода, поэтому окружение короля решило расторгнуть помолвку и составило список новых претенденток. После тщательного изучения примерно ста кандидаток на роль невесты выбор пал на Марию Лещинскую, младшую дочь польского короля в изгнании, принцессу без приданого и королевства, но обладающую отменным здоровьем, мягким характером, прекрасным образованием и безупречной репутацией. Людовику XV она тоже понравилась по фотографии.

Странный выбор бедной и малоизвестной невесты, которая к тому же была на семь лет старше короля, наделал много шума в европейском обществе, томившемся в ожидании «брака века», но стал радостным и неожиданным событием для семьи свергнутого короля Станислава Лещинского, положив конец его многолетним скитаниям и финансовым проблемам. Ходили слухи, что получив письмо из Версаля с просьбой руки его дочери от французского короля, Станислав Лещинский упал в обморок.

Невеста покорила сердца французов еще до приезда в королевский замок

Королева Франции Мария Лещинская

Будущая королева Франции пережила трудное, кочевое детство, скрашенное любовью родителей и особенно отца, который души не чаял в дочери и, несмотря на жизненные передряги, заботился о ее хорошем образовании и всестороннем развитии ее талантов. Мария знала шесть языков, прекрасно пела и танцевала, была доброй, обаятельной и глубоко религиозной девушкой, что сыграло значительную роль в ее последующей жизни.

Она никогда не мечтала о королевском троне, а видя изображения Людовика XV, смотрела на него как на красивого, могущественного и недостижимо возвышенного юного короля. После согласия ее отца на брак французская казна отправила ей огромный багаж с роскошной одеждой, различными аксессуарами и драгоценностями, пообещав выплатить 250 тысяч ливров по прибытии в Версаль и пожизненную ренту в двадцать тысяч золотых крон. Мария приняла эти дары в полном оцепенении и возблагодарила Бога за снизошедшее на нее чудо.

Невеста короля прибыла в Версаль при весьма сложных обстоятельствах, со статусом, вызывающим сомнения и нескрываемую неприязнь у французских подданных. Но еще до своего приезда в королевский замок она смогла покорить сердца простых французов. По пути она часто просила остановить экипаж, разговаривала с людьми, раздавала милостыню, интересовалась судьбами простых французов.

Роскошная свадьба Марии Лещинской и Людовика XV состоялась 5 августа 1725 года в Страсбурге. Впервые встретившись за день до свадьбы, молодые люди сразу понравились друг другу, хотя невесте было 22 года, а жениху всего 15.

Недолгое семейное счастье и 10 детей в браке

Мария Лещинская со своим сыном - наследником престола / Фото: lepetitjournal.com

Первые годы брака были счастливыми для Людовика XV и его супруги, несмотря на то, что королеве долго не удавалось забеременеть. Только через два года после замужества Мария родила двойню, хотя, к ее разочарованию, это были две девочки. Но король был рад новорожденным дочерям и успокаивал супругу, что следующим непременно будет сын. Однако через год родилась третья дочь.

И только спустя четыре года королева родила сына дофина Людовика Фердинанда, а вслед за ним - второго сына Филиппа. Казалось, роль матери двоих сыновей навсегда укрепила ее положение при французском дворе, и Людовик XV был на седьмом небе от счастья. Но когда королева вновь оказалась беременной и готовилась к очередным родам, произошла трагедия - от простуды умер их трехлетний сын Филипп. Это стало первой причиной отчуждения супругов друг от друга, а усугубило семейную ситуацию рождение очередной дочери.

Король продолжал надеяться на рождение «запасного» наследника, но Мария продолжала рожать дочерей. В десятилетний период между 1727 и 1737 годами у нее родилось восемь дочерей и два сына, из которых в живых остался только один. Впоследствии у Марии сложились близкие отношения с сыном, которому она смогла привить редкую в Версале черту - нравственность. Он был очень похож на мать, хорошо образован и считался безупречным семьянином.

Измученная многочисленными беременностями, но так и не сумевшая родить второго сына, Мария вскоре наскучила королю, и он все больше времени стал проводить в обществе своих многочисленных любовниц. Одна из них, мадам де Помпадур, добилась громкой славы, и сегодня ее помнят лучше, чем саму королеву. Хотя она всегда относилась к Марии с уважением и даже настаивала, чтобы король уделял больше внимания супруге.

Мария сохранила свое достоинство, она до конца дней оставалась привязанной к королю, хотя Людовик XV постепенно полностью отдалился от супруги и даже поселил ее в отдельный замок, но она смогла приспособиться к традициям и обычаям французского двора, безупречно играя роль жены короля и неуклонно выполняя правила придворного этикета, при этом наслаждаясь степенью свободы, неведомой ни одной другой королеве Франции.

Отдельный замок для королевы

Королева Франции Мария Лещинская и король Людовик XV

Поселившись в Версальском замке, Мария вела простую и скромную жизнь, лишенную интриг и скандалов, общалась преимущественно со своей семьей и кругом близких друзей, которые разделяли ее интересы к музыке, живописи и литературе. Каждый день она уходила на несколько часов в свои покои, чтобы помолиться в одиночестве и заняться рукоделием.

Королева очень любила музыку и живопись, владела собственным салоном, сама писала великолепные картины. Ее личными учителями в музыке были Фаринелли и Моцарт, которые по ее приглашению приезжали в Версаль и давали ей частные уроки. Каждое воскресенье она организовывала концерты в Весеннем салоне, примыкавшем к знаменитой Зеркальной галерее, играющей важную роль в музыкальной жизни Версаля.

Ее называли «доброй королевой» из-за ее филантропии, доброты и щедрости по отношению ко всем нуждающимся. Она помогала хосписам, больницам и благотворительным фондам, финансировала строительство церквей и монастырей, помогла священнику Сен-Сюльпис создать дом младенца, в котором бедные молодые женщины, родившие ребенка, могли найти приют и работу.

В отличие от предыдущих королев Франции, Мария Лещинская за время своего 43-летнего правления не имела в своем доме ни одной женщины из родной страны. С одной стороны, это помогло ей быстро ассимилироваться при дворе, но в то же время лишало ее определенного чувства безопасности, в которой она, вероятно, нуждалась, особенно в первые годы жизни во Франции. Однако, не имея другого выбора, кроме как смириться, королева постепенно привязалась к своему окружению, разделяла с ним общие ценности, и до конца своих дней пользовалась любовью и уважением французского народа.

Она умерла в возрасте 65 лет, на три года пережив своего сына Людовика Фердинанда, который так и не успел стать королем Франции, поскольку в ту пору его отец был еще жив. Людовик XV умер через шесть лет после своей супруги, уступив место на троне их внуку, сыну дофина, Людовику XVI, ставшему супругом Марии-Антуанетты.