История Coca-Cola, или Как коктейль из вина и большой дозы кокаина стал популярным напитком

Антология Coca-Cola.
Наверняка, большинство людей слышали историю возникновения одного из самых знаменитых в мире прохладительных напитков - Coca-Cola, который когда-то содержал значительную дозу кокаина (из рецепта этот ингредиент был убран только в 1903 году). Однако менее известна история о том, как Coca-Cola на самом деле изначально произошла от алкогольного напитка на основе кокаина и вина марки Бордо.
Рекламный плакат Coca Wine.
Эту алкогольно-наркотическую смесь, которая была известна как Coca Wine, во второй половине 19 - го века пили повсеместно. Поговаривают, что даже Папа Римский не брезговал коктейлем, которой в следующем веке должен был стать одним из наиболее знаковых в мире брендов.
Алкоголь как альтернатива наркотикам.
Coca Wine впервые была разработана в 1863 году французско- корсиканским предпринимателем Анджело Мариани, который жил в Париже. Его фирменный напиток "Vin Mariani" изготавливался из листьев перуанской коки и вина Бордо. Это "Вино Мариани" быстро стало популярным среди парижского высшего света.
Vin Mariani выходит на рынок.
Реклама в Европе и Соединенных Штатах утверждала, что "тонизирующее вино способно излечить меланхолию ... восстановить здоровье, энергию и жизненную силу".
На самом же деле, сочетание алкоголя и кокаина образует химическое вещество, которое вызывает чувство эйфории еще более сильное и устойчивое, чем тот, который возникает в результате употребления чистого кокаина.
Алкоголь как альтернатива кокаину.
Алкоголь препятствует попыткам организма избавиться от кокаина , циркулирующего в крови и по существу действует в качестве катализатора для наркотического средства. После того, как алкоголь вступает в реакцию с кокаином, в организме вырабатывается химическое вещество под названием кокаэтилен, которое остается в организме примерно в три раза дольше, чем кокаин, а также оно токсичнее на целых 30 процентов. Исследователи полагают, что это химическое вещество, вероятно, как раз ответственно за значительный процент внезапных необъяснимых смертельных случаев , которые происходят при злоупотреблении кокаином. Согласно данным недавнего исследования, люди, которые употребляли кокаин и алкоголь одновременно, часто впадали в настоящие длительные кокаиновые "запои".
Вот такое вино.
Тем не менее, Coca Wine просто обожали многие знаменитости, включая Томаса Эдисона, Жюля Верна, Сару Бернар, Улисса Гранта и даже королеву Викторию. Папа Лев XIII лично одобрил кокаиновое вино, по сути став лицом рекламной кампании этого бренда и даже наградив его Ватиканской золотой медалью.
Маркетинговая кампания Coca Wine.
Анджело Мариани провел целую маркетинговую кампанию Coca Wine, в которой напиток позиционировался как выбор известных людей. Была выпущена брошюра в кожаном переплете с фотографиями и цитатами знаменитостей, которые были поклонниками напитка.
Таким образом, рынок потребления Coca Wine постоянно рос и появлялись все больше подражателей исходному рецепту.
Очень популярный напиток.
В 1880- х годах фармацевт из Джорджии по имени Джон Пембертон разработал популярный американский напиток, основанный на рецепте Мариани, который получил название "Французское кока-вино Пембертона". Когда его родном штате был принят запрет на алкоголь в 1886 году, Пембертон решил придумать безалкогольный вариант напитка и заменил вино сиропом. Новый продукт получил название Coca-Cola. Стоит отметить, что кокаин оставался одним из основных ингредиентов нового газированного напитка в течение еще почти двух десятилетий.
Очень популярно и очень полезно.
Несмотря на запрет алкоголя в Атланте, производство "Французского кока-вина" продолжалось до смерти Пембертона в 1888 году, даже превосходя в объемах его новый безалкогольный вариант, Coca-Cola. Пембертон, который сам был зависим от морфия после полученного во время гражданской войны ранения, активно пропагандировал свой продукт среди высшего класса общества и облей умственного труда, таких как ученые, юристы и врачи. Он также назвал его "замечательным возбудителем половых органов", добавив в напиток ингредиенты, которых не было в "Vin Mariani", и которые считались хорошим средством от импотенции, а также орехи кола и кофеин.
Coca-Cola - любимый напиток миллионов.
По мере того, как у потребителей постепенно рос страх злоупотребления наркотиками, преемники Пембертона начали убирать кокаин из своего напитка (по крайней мере большинство из них) в 1903 году. А через 11 лет, в 1914 году кокаин был официально запрещен в США и Франции, после чего Coca Wine навсегда пропала из продажи. Coca-Cola же продолжила существовать, постепенно стала любимым напитком Америки.
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