7 странных приборов викторианской эпохи, о назначении которых с первой попытки не догадаться

Викторианская эпоха является уникальным периодом по ряду вещей. Но, пожалуй, больше всего в этом списке будет выделяться подогретое научно-техническим прогрессом стремление изобрести как можно больше приборов, призванных облегчить жизнь человека. Однако их внешний вид, впрочем, как и функциональность настолько впечатляющи, что способны удивить даже креативщиков со стажем. Вашему вниманию 7 удивительных устройств викторианской эпохи, которые поражают воображение.
1. Велосипед для длинных юбок
Такому велосипеду длинное платье не помеха. /Фото: Novosti-n.ru
Женщины в викторианскую эпоху, конечно, еще не имели тех прав, которыми обзавелись в начале 20 века, но вот в возможности эксплуатации транспорта им никто не отказывал. Однако существовала проблема: дамы в то время брюк еще практически не носили, а колеса самого популярного средства передвижения, коим был велосипед, плохо сосуществовали с длинными женскими юбками.
Тогда специально для женщин был создан велосипед с жестяных чехлом, который призван не допустить попадания как самой ткани между спицами, так и грязи на подол. Но на деле это изобретение не пользовалось популярностью из-за неэстетичного вида и громыхания этого самого чехла во время езды.
2. Маска для лица
Несколько пугающий прибор для ухода за лицом. /Фото: zagge.ru
О том, что косметические процедуры и приборы викторианской эпохи были больше похожи на орудия для экзекуции, известно давно. Поэтому и эта маска, хоть и не наносила серьезного вреда здоровью женщины, выглядела все равно довольно устрашающе.
Согласно рекламным текстам, сопровождающим этот косметический прибор, для того, чтобы иметь гладкую, здоровую кожу, маску необходимо носить регулярно трижды в неделю. В особо тяжелых случаях её предлагалось вообще не снимать.
3. Кресло-розыгрыш
Кресло-качалка с сюрпризом. /Фото: bigpicture.ru
Не забывали люди викторианской эпохи и о юморе. В этот период было придумано огромное количество устройств, призванных разыграть того, несчастного, который рискнет им воспользоваться. Среди них были и такие, которые сегодня справедливо считать даже жестокими.
Однако падающее кресло было еще более-менее щадящим. Суть его работы состояла в том, что человек оказывался в лежачем положении, как только пытался раскачаться.
4. Алтарь-розыгрыш
Секреты бывают не только в шкафу. /Фото: travelask.ru
Современному человеку, пожалуй, вряд ли станет ясно, что из себя представляет это устройство, а главное, зачем оно нужно. А на самом деле, никакого прикладного свойства алтарь, кроме довольно пугающего розыгрыша, не несёт.
По сути, изобретение представляет собой алтарь священника, внутри которого спрятан человеческий скелет. В определенный момент, когда стоящий за алтарем человек активирует механизм, скелет внезапно выскакивает, окатывая жидкостью того, кто стоит напротив. Причем доподлинно неизвестно, являлась ли этой жидкостью обычная вода.
5. Устройство для смачивания почтовых марок и конвертов
Интересный прибор для тех, кто часто отправлял письма. /Фото: russian7.ru
В викторианскую эпоху письма были обязательным атрибутом жизни человека. Отправляли их много, но мало кому захочется постоянно облизывать марки и конверты.
Тогда для этой цели придумали специальный прибор, который смачивает клейкую поверхность почтовых принадлежностей самостоятельно. Причем чаще всего его изготовляли в форме собачьей головы.
6. Ванна в форме волны
Ванна, которая симулирует морские волны. /Фото: crazyfacts.com
Эта странного вида ванна «Ниагара», по мнению разработчиков, должна стать отличным приобретением для тех, кто хочет почувствовать себя на море, не выходя при этом из дома.
По идее, ванна создает полную имитацию нахождения на речных или морских волнах. Кроме того, из нее не должно вылетать ни единой брызги.
7. Курительная машина
Прибор для ленивых курильщиков. /Фото: listverse.com
Достаточно вспомнить великого сыщика Шерлока Холмса с его неизменной трубкой, чтобы понять, какой популярностью пользовалось курение в обществе викторианской эпохи. Причем иногда предметом наслаждения становился не сам процесс сжигания табака затяжками, а попросту дым, который при этом возникает.
Видимо, именно для таких любителей и была придумана курительная машина. Принцип ее работы таков, что она фактически курила вместо человека, наполняя комнату табачным дымом. Владельцу же устройства оставалось только вдыхать привычный запах.
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