Овощи и фрукты, которые стоит держать подальше от морозилки

Морозилка — вещь абсолютно незаменимая в хозяйстве, и не только для хранения полуфабрикатов из магазина. Опытные хозяйки всегда замораживают на зиму ещё и набор овощей и фруктов, чтобы разнообразить рацион в «не сезон».







Вот только далеко не все дары природы действительно пригодны для хранения в морозилке, и их лучше держать подальше от низких температур, чтобы вместо относительно целой структуры плода получить малоприятный продукт.

1. Огурцы

2. Листья салата

3. Редиска и дайкон

4. Картофель

5. Арбуз и дыня

6. Цитрусовые

7. Яблоки и груши

8. Бананы

9. Зелень

Огурчики теряют свою драгоценную свежеть после заморозки.Огурчик многие обожают есть за его свежий вкус, который получается за счёт большого содержания воды. Однако это свойство овоща делает его совершенно непригодным для заморозки: после морозилки огурец становится мягким, неспособным держать форму и неприятно скользким. Поэтому отправить его в нарезку или салатик вряд ли получится.Морозилка для листьев салата — не лучшее место.Ситуация с листьями салата практически аналогична огурцам — результат после размораживания будет похож на пожухлый комок зелени. Правда, дело в данном случае не в большом количестве влаги, а в нежности листков — они просто не могут сохранять свою упругость и форму. Так что если хочется салат с соответствующими листьями, придётся отправиться за ними в магазин.Даже плотный дайкон и редис не устоит перед низкими температурами.Оба овоща, и редис, и дайкон можно справедливо считать настоящими символами салатов и других блюд с весенними нотками. И кажется, что если заморозить на зиму такие плотные плоды, то они отлично выдержат температурную нагрузку. В реальности же текстура обоих овощей будет достаточно порушенной, ещё и со вкусом будут проблемы: после морозилки редиска и дайкон рискуют приобрести неприятную горечь.Весьма неожиданный корнеплод, не рекомендованный для заморозки.Видеть в числе овощей, непригодных для домашней заморозки картошку кажется очень странным, ведь те же заготовки для фри отлично чувствуют себя в морозилке. Однако разница в том, что в форме пюре или ломтиков после бланшировки картофель заморозить можно, а вот сырые корнеплоды сильно пострадают в тех же условиях. Единственный вариант, при котором сырой картофель заморозится адекватно, без порчи вкуса и структуры — шоковая, что в домашних условиях просто невозможно.Бахчевые — настолько сезонные, что даже не замораживаются без проблем.Главные амбассадоры летнего настроения на полках магазинов — арбузы и дыни — для морозилки также не подходят. Ситуация с ними фактически подобна огурцам, ведь в бахчевых тоже очень много воды. Стоит сделать из них фруктовое мороженое, а вот заморозки целиком лучше избегать.Цитрусовые лучше морозить по частям, но никак не целиком.Высокое содержание воды в цитрусовых приводит к тому, что после морозилки плоды не могут ни держать форму, ни удержать эту влагу внутри. Другая проблема заморозки, к примеру, апельсинов целиком — усиление кислого вкуса. А вот если снять с цитрусовых цедру и выжать сок, то они себя при низких температурах будут чувствовать себя отлично.В виде пюре — отлично, в целом виде — лучше не стоит.Столь внесезонные фрукты как яблоки и груши тоже любят замораживать, например, на компот. И для этого они ещё подходят, но погрызть их целиком после морозилки не получится, так как твёрдая текстура потеряется безвозвратно. Впрочем, опытные хозяйки прекрасно знают, что яблоки и груши лучше будут сохраняться в морозильной камере как пюре или даже запечённые кусочки.Банан в кожуре — нежданный гость в морозилке, хотя в виде ломтиков он будет приемлемым.Чтобы понять, что бананам абсолютно точно не место в морозилке в оригинальном виде, их можно туда даже не класть — достаточно обойтись холодильником. Ведь при низких температурах они быстро чернеют и покрываются неприятной слизью. Но любителей смузи может порадовать возможность заморозить бананы в виде очищенных от кожуры кусочков.Все знают, что зелень лучше нарезать и сложить в контейнер, но не морозить пучками.Справедливости ради, стоит отметить, что зелень в пучках практически не хранят морозильнике. И правильно делают, потому что они, когда разморозятся, будут похожи на потемневшую массу. Но большинство людей пользуются правильным методом, как хранить в морозильной камере петрушку или укроп: зелень вначале надо порубить, а затем положить в контейнер — получится отличная добавка в супы или салаты.