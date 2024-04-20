Апрельские работы в теплице

Наконец-то наступила теплая погода! Весна – захватывающее время обновления и роста. А ещё время потрудиться для владельцев теплиц. Чтобы получить максимальную отдачу от вашей теплицы, важно предпринять определенные шаги, чтобы она оказалась готова к урожайному лету.
Убирая беспорядок, тщательно очищая и проверяя все оборудование, вы сможете создать оптимальную среду для роста ваших растений. Этот материал расскажет, что нужно делать в апреле.
1. Убедитесь, что вентиляция в порядке
Обеспечьте вентиляцию вашей теплице.
Недостаточная вентиляция может привести к заболеванию растений и сделает их уязвимыми для различных вредителей. Чтобы предотвратить это, вам следует убедиться, что в вашей теплице достаточно вентиляционных отверстий и что они расположены правильно, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха. Если плохая вентиляция является вашей бесконечной проблемой, подумайте о приобретении автоматического открывателя вентиляционных отверстий. Этот тип технологии работает на солнечной энергии и не требует электричества. При повышении температуры автоматический воздухоотводчик открывается, позволяя воздуху выйти. Затем, когда температура падает, вентиляционное отверстие начинает закрываться. Это помогает защитить ваши растения от грибковых заболеваний, высокой влажности и перепадов температур.
2. Сделайте генуборку теплицы
Это крайне важно.
Если вы хотите поддерживать оптимальные условия выращивания культур в теплице, необходима ежегодная глубокая очистка. Апрель – как раз время для оной. Обычно зимой теплицам не уделяется особого внимания, что позволяет размножаться водорослям, мху, грязи и вредителям. Вот почему весной необходима глубокая чистка теплицы. Для глубокой чистки вам нужно вынести из теплицы всё. Всё от слова «всё». Это прекрасная возможность проверить целостность конструкции и устранить любые виды плесени. Когда теплица опустеет, следующим шагом будет ее чистка. Это включает в себя дезинфекцию всех поверхностей и инструментов, мытье полов и удаление пролитой почвы, растительных остатков и всего, что загромождает вашу теплицу. Мытьё «окон» теплицы (будь то стекло или пластик) также является ключом к улучшению условий выращивания растений. Удаление водорослей, мха и грязи с «окон» теплицы позволит получить больше света для высокой урожайности. Процесс такой очистки требует времени, поэтому планируйте его соответствующим образом. В идеале на уборку следует выделить несколько дней.
3. Выполните «техобслуживание» вашей теплицы
ТО плюс дезинсекция.
Ежегодный уход необходим для обеспечения наилучших условий роста ваших растений, особенно после холодных зимних месяцев. Как раз в год вы делаете ТО для вашего авто, так же нужно сделать и для теплицы. Проверка системы вентиляции, системы орошения, систем отопления и охлаждения гарантирует, что ваша теплица будет правильно функционировать в предстоящие теплые месяцы. Кроме того, это поможет предотвратить нежелательные наводнения, пожары и другие часто легко предотвратимые проблемы. Обязательно проверьте все шнуры, трубки и фонари на наличие повреждений. Зимние повреждения тепличных конструкций часто вызывают беспокойство. Во время «ТО» теплицы следите за структурными проблемами и поломками оборудования. Обращайте внимание на любые проблемы и обязательно запланируйте ремонт или замену до начала июня. И обязательна дезинсекция.
4. Замените почву
Замените почву.
Почву в теплице следует частично заменить, чтобы новые растения получали достаточно питательных веществ и не болели. В конце концов, вашим растениям для процветания требуется чистая, богатая питательными веществами среда, поэтому забота об обновлении почвы и компоста имеет смысл. Можно купить ещё пару мешков универсального грунта для комнатных растений и присыпать ими верхний слой обновлённого грунта. Это будет стоить своих денег, когда урожай «попрёт» за счёт свежих минеральчиков от магазинного грунта.
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