Апрельские работы в теплице

Наконец-то наступила теплая погода! Весна – захватывающее время обновления и роста. А ещё время потрудиться для владельцев теплиц. Чтобы получить максимальную отдачу от вашей теплицы, важно предпринять определенные шаги, чтобы она оказалась готова к урожайному лету.







Убирая беспорядок, тщательно очищая и проверяя все оборудование, вы сможете создать оптимальную среду для роста ваших растений. Этот материал расскажет, что нужно делать в апреле.



1. Убедитесь, что вентиляция в порядке

2. Сделайте генуборку теплицы

3. Выполните «техобслуживание» вашей теплицы

4. Замените почву

Обеспечьте вентиляцию вашей теплице.Недостаточная вентиляция может привести к заболеванию растений и сделает их уязвимыми для различных вредителей. Чтобы предотвратить это, вам следует убедиться, что в вашей теплице достаточно вентиляционных отверстий и что они расположены правильно, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха. Если плохая вентиляция является вашей бесконечной проблемой, подумайте о приобретении автоматического открывателя вентиляционных отверстий. Этот тип технологии работает на солнечной энергии и не требует электричества. При повышении температуры автоматический воздухоотводчик открывается, позволяя воздуху выйти. Затем, когда температура падает, вентиляционное отверстие начинает закрываться. Это помогает защитить ваши растения от грибковых заболеваний, высокой влажности и перепадов температур.Это крайне важно.Если вы хотите поддерживать оптимальные условия выращивания культур в теплице, необходима ежегодная глубокая очистка. Апрель – как раз время для оной. Обычно зимой теплицам не уделяется особого внимания, что позволяет размножаться водорослям, мху, грязи и вредителям. Вот почему весной необходима глубокая чистка теплицы. Для глубокой чистки вам нужно вынести из теплицы всё. Всё от слова «всё». Это прекрасная возможность проверить целостность конструкции и устранить любые виды плесени. Когда теплица опустеет, следующим шагом будет ее чистка. Это включает в себя дезинфекцию всех поверхностей и инструментов, мытье полов и удаление пролитой почвы, растительных остатков и всего, что загромождает вашу теплицу. Мытьё «окон» теплицы (будь то стекло или пластик) также является ключом к улучшению условий выращивания растений. Удаление водорослей, мха и грязи с «окон» теплицы позволит получить больше света для высокой урожайности. Процесс такой очистки требует времени, поэтому планируйте его соответствующим образом. В идеале на уборку следует выделить несколько дней.ТО плюс дезинсекция.Ежегодный уход необходим для обеспечения наилучших условий роста ваших растений, особенно после холодных зимних месяцев. Как раз в год вы делаете ТО для вашего авто, так же нужно сделать и для теплицы. Проверка системы вентиляции, системы орошения, систем отопления и охлаждения гарантирует, что ваша теплица будет правильно функционировать в предстоящие теплые месяцы. Кроме того, это поможет предотвратить нежелательные наводнения, пожары и другие часто легко предотвратимые проблемы. Обязательно проверьте все шнуры, трубки и фонари на наличие повреждений. Зимние повреждения тепличных конструкций часто вызывают беспокойство. Во время «ТО» теплицы следите за структурными проблемами и поломками оборудования. Обращайте внимание на любые проблемы и обязательно запланируйте ремонт или замену до начала июня. И обязательна дезинсекция.Замените почву.Почву в теплице следует частично заменить, чтобы новые растения получали достаточно питательных веществ и не болели. В конце концов, вашим растениям для процветания требуется чистая, богатая питательными веществами среда, поэтому забота об обновлении почвы и компоста имеет смысл. Можно купить ещё пару мешков универсального грунта для комнатных растений и присыпать ими верхний слой обновлённого грунта. Это будет стоить своих денег, когда урожай «попрёт» за счёт свежих минеральчиков от магазинного грунта.