Иногда перед стиркой вещей так сильно не хочется читать информацию на этикетках, что мы выставляем классическую температуру 40 градусов и скрещиваем пальцы, в надежде, что все пятна отстираются, а ткань не повредится.







Однако такой подход нельзя назвать правильным. Сегодня мы расскажем, какую одежду нужно стирать только в холодной воде, а какую – только в горячей, чтобы не испортить любимые вещи.

Какие вещи нужно стирать в горячей воде?

1. Полотенца и постельное белье

2. Нижнее белье

3. Детская одежда

4. Кухонные полотенца и тряпки для уборки

5. Спортивная одежда

Какие вещи нужно стирать в холодной воде?

1. Темная одежда

2. Деликатные ткани

3. Джинсы

4. Яркие ткани

5. Одежда со складками

На полотенцах и постельном белье много микробовПостельное белье, банные полотенца – все эти вещи являются идеальной средой для размножения всевозможный бактерий и аллергенов. Именно поэтому очень важно стирать их исключительно в горячей воде, температура которой составляет не менее 55 градусов. Она поможет устранить вредоносные организмы, нейтрализовать неприятный запах, а также подарит изделиям чистоту и свежесть. Если же использовать для стирки холодную воду, микробы и пылевые клещи, которые поселились на ткани, никуда не денутся, поэтому не получится создать комфортные условия для сна и отдыха.Нижнее белье нельзя стирать с другими вещами.Еще одна категория вещей, которые нужно стирать только в горячей воде – это нижнее белье. Высокие температуры позволяют не только устранить все имеющиеся загрязнения, но также убрать неприятный аромат, надолго сохранить чистоту и свежесть изделий. А чтобы усилить эффект, во время стирки добавляйте экологичное средство для дезинфекции.Откажитесь от использования агрессивной бытовой химии, вроде отбеливателей и пятновыводителей. Так как их частицы плохо вымываются из ткани, это может привести к появлению зуда, покраснения, раздражения, а также аллергическим реакциям. Нижнее белье нужно стирать жидкими средствами, например, гелями, потому что они быстрее растворяются в воде и лучше выполаскиваются из материала.Обратите внимание: Трусы и бюстгальтеры из синтетических тканей и кружева нужно стирать на деликатном режиме с использованием геля (порошок не подойдет). Дорогие комплекты лучше стирать вручную, чтобы они не повредились в барабане. И помните – чем дольше белье лежит в корзине, тем сложнее избавиться от пятен, поэтому старайтесь сразу приводить его в порядок.Для детской одежды подходят только гипоаллергенные гели и порошки.После рождения ребенка сразу появляется вопрос, на какой температуре можно стирать детские вещи, чтобы обеспечить максимальную безопасность. Ответ простой – 60 градусов. Так вы сможете устранить потенциальные микробы и аллергены, что особенно актуально для новорожденных.Для стирки следует использовать гипоаллергенные моющие средства, которые подходят детям с рождения. В их составе нет агрессивных веществ, опасных для нежной кожи младенцев, а также они хорошо вымываются из ткани, не вызывая покраснений и раздражений. Кстати, можете не переживать, что одежда изменит свой цвет или размер после стирки – высокая температура никак не отразится на внешнем виде вещей.Полотенца можно замочить перед стиркой.Пожалуй, во всей квартире не найдется более грязных вещей, чем кухонные полотенца и тряпки. Они постоянно собирают на себя жир, микробы, остатки пищи, поэтому являются потенциально опасными для здоровья. Холодная вода не сможет справиться с микробами и загрязнениями, поэтому лучше стирать их на высоких температурах.• Светлые тряпки и кухонные полотенца можно стирать при температуре до 80 градусов. Кроме того, их можно кипятить, не переживая, что оттенки потускнеют, а волокна разрушатся.• Цветные изделия без проблем выдерживает температуру до 60 градусов, поэтому смело стирайте их в горячей воде.• Что касается темных тканей, то для них максимальная температура составляет 40 градусов. Если установить другой режим, цвет перестанет быть таким насыщенным.Хорошо, если на стиральной машине есть специальный режим для спортивной одежды.Спортивную одежду можно стирать и в холодной, и в горячей воде. Однако если неприятный запах намертво въелся в ткань, то устранить его поможет только режим с высокой температурой. В этом случае главная задача – избавиться от бактерий, которые и являются причиной появления «амбре». 60 градусов будет вполне достаточно для того, чтобы вернуть одежде свежесть, а также продлить срок службы материала.Темные вещи могут потускнеть из-за горячей воды.Выше мы уже упоминали, что темные полотенца и тряпки можно стирать только в холодной воде. Однако это правило касается не только текстиля, но и одежды, постельного белья и пр. Чтобы избежать выцветания вещей, выставляйте режим с температурой не выше 40 градусов. Так вы сможете сохранить первоначальный оттенок любимой одежды и долгое время носить ее с удовольствием.Кружево относится к деликатным тканям.Шелк, шифон, кружево, шерсть и другие деликатные материалы требуют к себе максимально бережного обращения. Шаг вправо, шаг влево – и вот вы уже отправляете любимую вещь в мусорное ведро, потому что она испортилась после стирки. Чтобы этого не произошло, стирайте одежду только в холодной воде. Так вы не повредите волокна, и изделие сохранит первозданный вид.Джинсы нельзя стирать слишком часто.Джинсы в целом лучше не стирать слишком часто, так как после каждого контакта с водой они выцветают и растягиваются (а иногда, наоборот, дают усадку). Тем более нельзя погружать их в горячую воду – максимально допустимая температура составляет 40 градусов. В таких условиях джинсы сохранят свой цвет, форму, а также увеличат срок службы.Возможно, вы не знали, но джинсовые вещи можно замораживать – именно так советует делать представители знаменитой компании Levi's. Низкие температуры убивают бактерии, вызывающие неприятный запах, поэтому после «ночевки» в морозилке джинсы вновь станут чистыми и свежими.Яркие вещи лучше стирать отдельно.Так как горячая вода способна спровоцировать выцветание ткани, эксперты советуют стирать яркую одежду и текстиль только в холодной воде. При низкой температуре краситель остается в безопасности, и вещи долгое время сохраняют свой первоначальный оттенок и внешний вид.Если же вы заметили, что одежда поблекла после нескольких стирок, скорее всего, виноват порошок или гель, который не до конца вымылся из ткани. Чтобы вернуть ткани яркость, обратитесь за помощью к обычной поваренной соли. Когда в следующий раз будете стирать вещи, добавьте в отсек для порошка 150 граммов соли, а затем запустите подходящий режим. Она позволит вывести из ткани остатки моющих средств, и одежда вновь будет выглядеть как новая. Кстати, соль можно использовать и для профилактики выцветания – добавляйте небольшое количество каждый раз, когда будете отправлять в барабан вещи ярких цветов.После стирки складки разгладятсяНе любите гладить одежду? Тогда стирайте ее исключительно в холодной воде. Дело в том, что низкие температуры не только разглаживают имеющиеся складки, но также препятствуют их образованию. Поэтому, когда вы достанете вещи из стиральной машины, вам останется лишь хорошо встряхнуть их и аккуратно развесить на сушилке, чтобы не появились заломы. Когда одежда высохнет, на ней не будет ни единой складки. А если какие-то крохотные и попадутся, их с легкостью можно будет убрать ручным отпаривателем.