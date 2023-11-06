Кто она - белая дама, похищенная аборигенами, из-за которой устроили бойню

История Макмиллана

Озеро Гиппсленд.

Ангус Макмиллан.

Макмиллан был создателем мифа о Белой женщине и виновником массовых убийств в Гиппсленде. Слева: Памятник первооткрывателю в Автралии.

Лагерь аборигенов у озера. Холст, масло, Александр Шрамм (1813 – 1864 гг.).

Поисковая экспедиция

Ангус Макмиллан с двумя австралийскими аборигенами.

Резня аборигенов европейцами.

Вождь пообещал вернуть пленницу

Ещё один монумент в честь первооткрывателя Ангуса Макмиллана.

История о загадочной белой женщине стала легендой Гиппсленда.