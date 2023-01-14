Реальный или мифологический персонаж Царь Мидас, все обращавший в золото

Миф о Мидасе

В книге Овидия представлено огромное разнообразие типов трансформации. Из человека в неодушевленный объект, созвездие или животное, из животного или растения в человека, трансформации пола, трансформации цвета

Расплата за жадность

Божественное наказание за гордыню было жестоким: даже люди превращались в золотые статуи от прикосновения Мидаса.

А был ли Мидас?

Силен был воспитателем и спасителем маленького Диониса.

Прототип царя Мидаса

Название «Фригия» произошло от имени бригов или фригийцев — народа, переселившегося сюда с территории южных Балкан около 1200 года до н. э.

Союз с греками и золотой трон для Дельфийского оракула

Дельфийский оракул, где главным лицом была жрица (пифия), был одним из главных прорицателей в эллинском мире.

Конец царя Мидаса

В Гордионе тоже были обнаружены курганы с богатыми захоронениями, предполагается, что принадлежали они детям Мидаса .