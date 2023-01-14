Реальный или мифологический персонаж Царь Мидас, все обращавший в золото

Имена двух правителей древности неразрывно связаны с огромными богатствами: Крез и Мидас. Истории о них больше похожи на детскую сказку, особенно миф о Мидасе: дар-проклятие, превращающее все, к чему прикасался мужчина, в золото. Однако в каждой сказке или легенде скрыто зерно истины. Существовал ли Мидас на самом деле и насколько он был богат – вопрос сложный, а ответ неожиданный.
Миф о Мидасе
Мидас, царь Фригии, знаком широкой публике не за особые заслуги или талант полководца, а благодаря мифам древности. Многие писатели прошлого говорили о нем, как о реально существующей фигуре, оставляя исследователям хлебные крошки то тут, то там. И лишь Овидию удалось собрать всю информацию воедино.
В книге Овидия представлено огромное разнообразие типов трансформации. Из человека в неодушевленный объект, созвездие или животное, из животного или растения в человека, трансформации пола, трансформации цвета
Овидий упоминал великого царя в «Метаморфозах». По его мнению, Мидасу удалось захватить Силена, наставника великого Диониса. Старый мудрец жил в чудесном саду, куда повезло проникнуть Мидасу. Царь решил пойти на хитрость и наполнил фонтан вином. Перед таким искушением наставник божественного виночерпия не смог устоять, и Мидасу удалось выкрасть захмелевшего Силена.
Есть еще один вариант легенды, где Дионис со свитой пировали, затем просто потеряли по дороге изрядно подвыпившего Силена, прикорнувшего под кустом. В любом случае, Мидас несколько дней держал у себя Силена, всячески задабривая старика, устраивая пиры в его честь. После этого правитель вернул Дионису наставника, потребовав в знак благодарности исполнение желания.
Расплата за жадность
Мидас попросил сделать так, чтобы все, к чему бы они ни прикоснулся, превращалось в золото. Не учел он только того, что древнегреческие боги были существами мстительными и изворотливыми. Дионис выполнил обещание, однако вскоре Мидас об этом пожалел.
Божественное наказание за гордыню было жестоким: даже люди превращались в золотые статуи от прикосновения Мидаса.
Сначала он радостно прикасался ко всему в своем дворце, смотря на то, как обычное дерево тут же становится золотом, как меняется мебель, и даже вода в чаше для омовения. Вся пища и напитки превращались в золото, стоило только им соприкоснуться с телом царя.
Мидас тут же кинулся Дионису в ноги, моля забрать дар обратно. Бог решил простить смертного, но заставил пройти ритуал очищения, искупавшись в истоке реки Пактол (рядом с горой Тмоло в Лидии). Мидас избавился от проклятия, но с тех пор в водах Пактола часто находили золотые самородки.
А был ли Мидас?
Легенда о царе Мидасе была связана с древней историей фригийцев. Именно они привезли с собой в Азию легенду о Силене. Он в их верованиях был кем-то вроде полубожественного духа природы, который входил в свиту бога Диониса.
Силен был воспитателем и спасителем маленького Диониса.
С другой стороны, байка о божественном даре, полученном Мидасом, который позволял ему превращать в злато все, к чему он прикасался, носила под собой материальное подтверждение. Фригийские цари и в самом деле были одними из богатейших правителей в те времена. Все территории фригийцев от Македонии и Фракии до некоторых областей Малой Азии были буквально пронизаны золотоносными жилами, которые располагались очень близко к поверхности. А в нескольких реках (например, в упомянутой Пактоле) намыть слитки можно было без малейшего труда.
Главный герой мифа, царь Мидас, был фигурой, которая действительно существовала и соответствует одному из первобытных монархов Фригии. Во времена его правления в конце VIII и начале VII веков до н. э. фригийцы достигли наибольшего развития. Эти даты подтверждаются восточными источниками, документирующими существование царя по имени Митта (Мита).
Прототип царя Мидаса
Во времена правления Митта фригийцы вели активную внешнюю политику, создавали союзы с соседями и старались завоевать земли Ассирии. Среди других действий Митта безуспешно пытался обосноваться в Киликии (на юго-восточном побережье Малой Азии), а затем по договоренности с монархами Армении поощрял народные восстания, вспыхнувшие в Каппадокии. Именно в это время королевство Мидаса достигло своего максимального расширения.
Название «Фригия» произошло от имени бригов или фригийцев — народа, переселившегося сюда с территории южных Балкан около 1200 года до н. э.
Вскоре враги так близко подобрались к границам королевства Мидаса, что пришлось идти на поклон ко вчерашним врагам. Царь решил поставить себя под защиту ассирийцев, так что между 710 и 709 годами до н. э. он подписал мирный договор и пообещал ежегодно платить дань ассирийскому царю.
Союз с греками и золотой трон для Дельфийского оракула
Древние греки тоже не смогли пройти мимо союза с таким богатым правителем, прекрасно понимая свою выгоду. И не прогадали: Геродот упоминал, что король сделал пожертвование в дельфийскую святыню, подарив им трон из чистого золота, который вскоре перекочевал в государственную сокровищницу.
Дельфийский оракул, где главным лицом была жрица (пифия), был одним из главных прорицателей в эллинском мире.
Во времена Геродота (середина V века до н. э.) трон все еще оставался в сокровищнице. Все источники указывали на то, что это было подношение ритуального толка, а не тонкий политический ход, дабы задобрить чиновников и политиков.
Конец царя Мидаса
Такой роскошный дар Дельфийскому оракулу подтверждает «добрососедские» отношения между Древней Грецией и Фригией. Кроме того, существуют и другие доказательства, например, тот факт, что Мидас вступил в брак с Демодис (или Гермодис, по другим версиям), дочерью царя Агамемнона. Правда, вполне вероятно, что это был исключительно политический союз, дабы отвести жадный взор фригийцев от границ родной Греции.
В Гордионе тоже были обнаружены курганы с богатыми захоронениями, предполагается, что принадлежали они детям Мидаса.
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