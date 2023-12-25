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Эскимосы Аляски на бесценных исторических снимках 1903 – 1930 годов

Семья Ломенов из Миннесоты переселилась в город Ном в 1903 году, в те времена, когда тысячи старателей ринулись на Аляску в поисках золота. Однако, Ломенов интересовало вовсе не золото, а возможность извлечь выгоду из стремительно развивающейся экономики региона. Через несколько лет в собственности Ломенов был магазин мужской одежды, аптека, магазин канцтоваров, транспортная компания, фотостудия и предприятие Lomen Reindeer Corporation, занимавшееся производством оленьего мяса и меха.

Эскимосы Аляски на бесценных исторических снимках 1903 – 1930 годов


Эскимосская женщина, 1903 – 1930 годы.

Глава семейства Гатбранд Ломен был юристом и занимал должность вице-консула Норвегии. Один из его сыновей, Ральф, служил начальником полиции. Второй сын, Генри, управлял фотостудией, а третий, Альфред, был фотографом.

Эскимосы Аляски на бесценных исторических снимках 1903 – 1930 годов

Эскимос в водонепроницаемой одежде с лодкой, которую он смастерил для своего сына, 1903 – 1930 годы.

В Номе семья Ломенов приобрела местную фотостудию. В своей студии братья Ломен фотографировали портреты местных жителей и торговали сувенирами. На большей части сувенирных фотокарточек были изображены представители коренного эскимосского народа юпиков или приезжие золотодобытчики.

Эскимосы Аляски на бесценных исторических снимках 1903 – 1930 годов

Эскимос, 1903 год.

В 1934 году после трёх десятилетий процветания фотостудия Ломенов сгорела дотла во время великого пожара в Номе. Более 30 тысяч негативов и около 50 тысяч фотоотпечатков были безвозвратно утеряны. Из всего огромного наследия братьев Ломен сохранились лишь около 3 тысяч негативов.

Эскимосы Аляски на бесценных исторических снимках 1903 – 1930 годов

Эскимосский танец волка, около 1914 года.

Сохранившиеся негативы братьев Ломен – это бесценные исторические артефакты, документирующие жизнь и обычаи юпиков, а также золотоискателей, стекавшихся на Аляску, чтобы попытать счастья.

Эскимосы Аляски на бесценных исторических снимках 1903 – 1930 годов

Сборщики ягод, 1903 – 1930 годы.

Примерно в то же время, когда в Номе случился пожар, предприятие Ломенов Lomen Reindeer Corporation разорилось в связи с принятием Конгрессом постановления о возвращении контроля над всем поголовьем оленей Аляски под контроль Бюро по делам индейцев.

Эскимосы Аляски на бесценных исторических снимках 1903 – 1930 годов

Эскимосская женщина, занимающаяся торговлей мехами, 1903 – 1930 годы.

К 1940 году семья Ломенов перебралась в Сиэттл в штате Вашингтон в поисках новых возможностей.

Эскимосы Аляски на бесценных исторических снимках 1903 – 1930 годов

Эскимосский танец, около 1914 года.

Эскимосы Аляски на бесценных исторических снимках 1903 – 1930 годов

Эскимосские дети, 1903 – 1930 годы.

Эскимосы Аляски на бесценных исторических снимках 1903 – 1930 годов

Эскимосская женщина, около 1915 года.

Эскимосы Аляски на бесценных исторических снимках 1903 – 1930 годов

Золотоносный рудник Энвик-Крик, 1916 год.

Эскимосы Аляски на бесценных исторических снимках 1903 – 1930 годов

Портрет эскимоса, 1903 год.

Эскимосы Аляски на бесценных исторических снимках 1903 – 1930 годов

Портрет эскимосской женщины, 1907 год.

Эскимосы Аляски на бесценных исторических снимках 1903 – 1930 годов

Золотоискатели, 1903 – 1927 годы.

Эскимосы Аляски на бесценных исторических снимках 1903 – 1930 годов

Ребёнок в мехах, 1903 – 1930 годы.

Эскимосы Аляски на бесценных исторических снимках 1903 – 1930 годов

Золотоискатель на побережье в Номе, 1903 – 1930 годы.

Эскимосы Аляски на бесценных исторических снимках 1903 – 1930 годов

Эскимос с островов Диомида, 1904 год.

Эскимосы Аляски на бесценных исторических снимках 1903 – 1930 годов

Золото, добытое за один день, 1915 год.

Эскимосы Аляски на бесценных исторических снимках 1903 – 1930 годов

Мать и дитя, 1905 год.

Эскимосы Аляски на бесценных исторических снимках 1903 – 1930 годов

1250000 долларов в золотом эквиваленте в банке Miners and Merchants Bank, 1906 год.

Эскимосы Аляски на бесценных исторических снимках 1903 – 1930 годов

Ребёнок на побережье, 1906 год.

Эскимосы Аляски на бесценных исторических снимках 1903 – 1930 годов

Могила эскимоса, 1903 – 1930 годы.

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