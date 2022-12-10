Как возникла колючая проволока и ее роль в исторических событиях

Изначально было задумано как препятствие для чужого скота. /Фото:ng72.ru

1. Где-то на равнинах…

Ограждения из дерева обходились фермерам дорого, а вот использование проволоки было намного выгоднее./Фото:46tv.ru

История колючей проволоки. / Фото: pixabay.com

2. Связь колючей проволоки с историческими событиями

Спираль Бруно является одной из модификаций традиционной колючей проволоки/Фото:ensiklopediya.az