Как возникла колючая проволока и ее роль в исторических событиях

Изначально было задумано как препятствие для чужого скота. /Фото:ng72.ru
Нельзя сказать, что колючая проволока относится к грандиозным изобретениям человечества. Но все же она сыграла свою роль в известных событиях общества, причем роль эта не была положительной. Лишь немногие знают, что изначально она была задумана совсем не для тех целей, для которых ее в дальнейшем применяли.
1. Где-то на равнинах…
Ограждения из дерева обходились фермерам дорого, а вот использование проволоки было намного выгоднее./Фото:46tv.ru
Мало кому известно, что возникновение колючей проволоки относится к периоду освоения Великих равнин в Соединенных Штатах Америки. Для обустройства фермерских хозяйств скотоводам приходилось сооружать ограждения. Так они старались обезопасить свои стада от скота, принадлежащего другим фермерам, а также от диких животных. Возводить деревянные изгороди было очень затратно. Для фермеров такие ограждения были роскошью, поскольку обходились совсем недешево. Гораздо более выгодным было применение в этих целях проволоки. Но проблема была в том, что скот практически не замечал тонкой проволоки и рвал ее. Нередко это приводило даже к падению опорных столбов.
История колючей проволоки. / Фото: pixabay.com
Так продолжалось до 1873 года, пока один из местных фермеров не презентовал на ярмарке в округе Де Кальб свое уникальное изобретение. Это была обычная доска, в которую вколочены с разных сторон остро оточенные гвозди. По задумке фермера-новатора, такие доски следовало крепить в изгородь из проволоки для создания надежного препятствия, которое животные не смогли бы преодолеть.
Именно с этого момента и начинается история применения колючей проволоки. Дело в том, что изобретение Генри Роуза (так звали этого фермера) заинтересовало его товарищей. Один из них, Д.Глидден, попробовал возвести колючий забор без применения досок. Он порезал проволоку на кусочки небольших размеров и скрутил каждый на пару витков вокруг основной проволоки изгороди. Стоит отметить, что кончики таких скрученных отрезков были довольно острыми и, по сути, успешно заменяли оточенные и вбитые в доску гвозди, предложенные Роузом. Однако изготовленные Глидденом колючки не были надежно закреплены, а потому то и дело смещались по проволоке. Видя это, Глидден попробовал использовать дополнительные кусочки, намотав их на ранее сделанные колючки. В результате получились колючки с 4 шипами. Данные конструкции оказались надежными и прочными.
2. Связь колючей проволоки с историческими событиями
Спираль Бруно является одной из модификаций традиционной колючей проволоки/Фото:ensiklopediya.az
Так началось производство колючей проволоки, которое имели высокий спрос среди фермеров. Однако она использовалась не только скотоводами. Так, в русско-японской войне это изобретение применяли для защиты окопов. А на некоторых участках колючих ограждений даже был пущен ток.
Во время Первой мировой войны возникла нехватка проволоки с шипами. И тогда вместо нее стали применять колючую ленту. Данное изобретение принадлежит немцам. Стоит отметить, что, несмотря на меньшую прочность, чем у проволоки, колючая лента была более опасной. Она становилась причиной болезненных ранений.
Следует отметить, что колючая лента используется в различных вариантах и в наши дни. Потому можно смело утверждать, что именно в период Первой мировой войны были изобретены эффективные конструкции ограждений из проволоки. Данная мера защиты могла в случае соприкосновения не просто оставить царапины на коже тела или испортить одежду, но даже вызвать сильное кровотечение, которое может иметь летальный исход.
Как уже было сказано, колючая лента была изобретена в условиях дефицита проволоки. Однако в тот же период французом Бруно была предложена и другая идея. Его задумка заключалась в наматывании колючей проволоки на барабан. В результате получалась колючая спираль, которое можно было укреплять в месте ограждения с применением длинных шестов. Позже это изобретение было названо в честь автора. Ограждение так и именовалось – спираль Бруно.
При Второй мировой войне все модификации колючей проволоки стали восприниматься не как армейское орудие, а как символ насилия и репрессий.
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