Фоторепортаж о живописном крае глухих лесов, извилистых рек, красивых озер, древних болот и заброшенных деревень, который находится в Ленинградской области…







В четырех районах ленинградской области, на самой границе с областью вологодской и совсем рядом с «Деревянным кольцом Подпорожья» находится живописный край глухих лесов, извилистых рек, красивых озер, древних болот и заброшенных деревень. От Санкт-Петербурга всего-то 300 километров.







В 1970 году на этих территориях был организован природный парк «Вепсский лес». В нем выделено семь резерватов. Три из них отобраны как наиболее типичные для Северо-Запада, четыре — как абсолютно уникальные.







Парк славится как место, которое ещё не тронула рука человека, однако большое количество лесовозов, которые встречаются по дороге туда, наталкивают на мысли, что это ненадолго.







В парке почти нет дорог (подъезды и те грунтовые), нет городов.







Зато сохранены старинные дома с резными наличниками, по-прежнему звучат старинные предания и вепсский язык.







Этот загадочный и таинственный край еще называют «Страной Вепссов» или «Вепсской Швейцарией».







Вепссы — малочисленный финно-угорский народ, традиционно проживающий на территории Карелии, Вологодской и Ленинградской областей.











Здесь созданы краеведческие музеи и центры вепсской культуры, призванные не только сберечь культуру малого народа, но и возродить традиционные промыслы и ремесла. Ежегодно в июне проводится Вепсский фольклорный праздник-фестиваль.







бывал в местах в основном недалеко от великолепной реки Оять и «мегаполиса этих мест» — села Винницы.







В дебри глухих лесов забраться пока не удалось — на это даже несколько дней будет мало, поэтому все кадры этого репортажа я делал в северной части парка.











Если верить словам местных краеведов, то в парке можно встретить и летающего змея и снежного человека. Говорят, тут неоднократно наблюдались и НЛО.







За мои несколько поездок, и мне ни разу не посчастливилось увидеть ни первых, ни вторых, ни тарелок. Возможно, это из-за того, что территория парка достаточно обширна, а мне удалось пока посетить лишь малую ее часть. Зато встретить в лесу корову — это запросто:)







Природа тут, действительно, впечатляет своей красотой, первозданностью и необычными для Ленинградской области перепадами высот (до 250 метров).







Это место создано для грибников, любителей охоты и рыбалки и для людей любящих природу. Популярен здесь сельский, лыжный и водный туризм.











Доехать до парка не составит труда, грунтовки в хорошем состоянии, но очень извилисты и коварны, а в самом парке дороги местами настолько «хороши», что не проедет и подготовленный внедорожник, поэтому ежегодно в этих местах устраиваются одно из самых сложных джиперских соревнований — трофи-рейд «Вепсский лес».







Маршруты экскурсий по природному парку построены по принципу экологических троп. В «Вепсском лесу» их семь.







Можно выбрать маршрут к некогда процветающим, а ныне полупустым и заброшенным деревням и полюбоваться деревянной архитектурой, можно прогуляться к священному камню Вепссов, можно посмотреть на водопад из родников или просто погулять и покормить комаров в лесу…











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