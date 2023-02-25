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Вепсский лес

Фоторепортаж о живописном крае глухих лесов, извилистых рек, красивых озер, древних болот и заброшенных деревень, который находится в Ленинградской области…

Вепсский лес

В четырех районах ленинградской области, на самой границе с областью вологодской и совсем рядом с «Деревянным кольцом Подпорожья» находится живописный край глухих лесов, извилистых рек, красивых озер, древних болот и заброшенных деревень. От Санкт-Петербурга всего-то 300 километров.

Вепсский лес

В 1970 году на этих территориях был организован природный парк «Вепсский лес». В нем выделено семь резерватов. Три из них отобраны как наиболее типичные для Северо-Запада, четыре — как абсолютно уникальные.

Вепсский лес

Парк славится как место, которое ещё не тронула рука человека, однако большое количество лесовозов, которые встречаются по дороге туда, наталкивают на мысли, что это ненадолго.

Вепсский лес

В парке почти нет дорог (подъезды и те грунтовые), нет городов.

Вепсский лес

Зато сохранены старинные дома с резными наличниками, по-прежнему звучат старинные предания и вепсский язык.

Вепсский лес

Этот загадочный и таинственный край еще называют «Страной Вепссов» или «Вепсской Швейцарией».

Вепсский лес

Вепссы — малочисленный финно-угорский народ, традиционно проживающий на территории Карелии, Вологодской и Ленинградской областей.

Вепсский лес

Вепсский лес

Здесь созданы краеведческие музеи и центры вепсской культуры, призванные не только сберечь культуру малого народа, но и возродить традиционные промыслы и ремесла. Ежегодно в июне проводится Вепсский фольклорный праздник-фестиваль.

Вепсский лес

бывал в местах в основном недалеко от великолепной реки Оять и «мегаполиса этих мест» — села Винницы.

Вепсский лес

В дебри глухих лесов забраться пока не удалось — на это даже несколько дней будет мало, поэтому все кадры этого репортажа я делал в северной части парка.

Вепсский лес

Вепсский лес

Если верить словам местных краеведов, то в парке можно встретить и летающего змея и снежного человека. Говорят, тут неоднократно наблюдались и НЛО.

Вепсский лес

За мои несколько поездок, и мне ни разу не посчастливилось увидеть ни первых, ни вторых, ни тарелок. Возможно, это из-за того, что территория парка достаточно обширна, а мне удалось пока посетить лишь малую ее часть. Зато встретить в лесу корову — это запросто:)

Вепсский лес

Природа тут, действительно, впечатляет своей красотой, первозданностью и необычными для Ленинградской области перепадами высот (до 250 метров).

Вепсский лес

Это место создано для грибников, любителей охоты и рыбалки и для людей любящих природу. Популярен здесь сельский, лыжный и водный туризм.

Вепсский лес

Вепсский лес

Доехать до парка не составит труда, грунтовки в хорошем состоянии, но очень извилисты и коварны, а в самом парке дороги местами настолько «хороши», что не проедет и подготовленный внедорожник, поэтому ежегодно в этих местах устраиваются одно из самых сложных джиперских соревнований — трофи-рейд «Вепсский лес».

Вепсский лес

Маршруты экскурсий по природному парку построены по принципу экологических троп. В «Вепсском лесу» их семь.

Вепсский лес

Можно выбрать маршрут к некогда процветающим, а ныне полупустым и заброшенным деревням и полюбоваться деревянной архитектурой, можно прогуляться к священному камню Вепссов, можно посмотреть на водопад из родников или просто погулять и покормить комаров в лесу…

Вепсский лес

Вепсский лес

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