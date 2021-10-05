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Как из уникального военного экраноплана пытались делать гражданскую машину в СССР


Советский экраноплан.

Советский экраноплан.

Сегодня уже многие знают о том, как в Советском Союзе пытались создавать специальные экранопланы для борьбы с авианосцами в случае, если война с блоком НАТО все-таки началась бы. Однако, мало кто знает, что на закате СССР единственный построенный экраноплан конструкторы попытались поставить на мирные рельсы.

Сначала проект был военным.

Сначала проект был военным.

 
Выглядит масштабно.

Выглядит масштабно.

 

В Советском Союзе было развернуто много интересных, масштабных и амбициозных проектов. В их числе не стоит особняком проект 903 «Лунь», задачей которого было создание военного экраноплана для надводными целями противника. Задумывался «Лунь» в первую очередь, как гроза авианосцев. Всего власти рассчитывали построить 8 таких боевых машин, способных стремительно скользить по поверхности воды. Технически проект 903 представлял собой смесь корабля и самолета. Несмотря на все поставленные цели и громки планы, построить в СССР смогли только один единственный военный экраноплан.
Сегодня они никому не надо.

Сегодня они никому не надо.

 
Из оружия в спасатели.

Из оружия в спасатели.

 

Когда стало понятно, что 8 экранопланам во флоте СССР не бывать, проект «Лунь» решили переосмыслить, превратив воздушно-морской корабль в кое-что особенное и более того – исключительно гражданское.
Согласно новому проекту, экраноплан должен был стать мобильным госпиталем. Такая машина могла быть очень полезна, особенно для быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации.
Так и не был достроен.

Так и не был достроен.

 

На судне должны было быть 150 койко-мест, а в критической ситуации «Спасатель» смог бы взять на борт до тысячи человек. Работать экраноплан должен был на обновленных двигателях НК-87 – по четыре на каждом крыле. Машина бы разгонялась до 500 км/ч. Запас хода составлял бы 2000 км. Экипаж достигал 10 человек. Готовность проекта составляла 75%. К сожалению, реализация инициативы пришлась на последние годы существования Советского Союза. В результате, уникальный гражданский экраноплан сгинул в штормах истории также как и страна, в которой он создавался.

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Как из уникального военного экраноплана пытались делать гражданскую машину в СССР

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Как из уникального военного экраноплана пытались делать гражданскую машину в СССРПодписаться на мой Instagram
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