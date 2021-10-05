Как из уникального военного экраноплана пытались делать гражданскую машину в СССР

Советский экраноплан.
Сегодня уже многие знают о том, как в Советском Союзе пытались создавать специальные экранопланы для борьбы с авианосцами в случае, если война с блоком НАТО все-таки началась бы. Однако, мало кто знает, что на закате СССР единственный построенный экраноплан конструкторы попытались поставить на мирные рельсы.
Сначала проект был военным.
Выглядит масштабно.
В Советском Союзе было развернуто много интересных, масштабных и амбициозных проектов. В их числе не стоит особняком проект 903 «Лунь», задачей которого было создание военного экраноплана для надводными целями противника. Задумывался «Лунь» в первую очередь, как гроза авианосцев. Всего власти рассчитывали построить 8 таких боевых машин, способных стремительно скользить по поверхности воды. Технически проект 903 представлял собой смесь корабля и самолета. Несмотря на все поставленные цели и громки планы, построить в СССР смогли только один единственный военный экраноплан.
Сегодня они никому не надо.
Из оружия в спасатели.
Когда стало понятно, что 8 экранопланам во флоте СССР не бывать, проект «Лунь» решили переосмыслить, превратив воздушно-морской корабль в кое-что особенное и более того – исключительно гражданское. Согласно новому проекту, экраноплан должен был стать мобильным госпиталем. Такая машина могла быть очень полезна, особенно для быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации.
Так и не был достроен.
На судне должны было быть 150 койко-мест, а в критической ситуации «Спасатель» смог бы взять на борт до тысячи человек. Работать экраноплан должен был на обновленных двигателях НК-87 – по четыре на каждом крыле. Машина бы разгонялась до 500 км/ч. Запас хода составлял бы 2000 км. Экипаж достигал 10 человек. Готовность проекта составляла 75%. К сожалению, реализация инициативы пришлась на последние годы существования Советского Союза. В результате, уникальный гражданский экраноплан сгинул в штормах истории также как и страна, в которой он создавался.
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