Страшные паранормальные игры мира

Надоели обычные игры? Попробуйте сыграть во что-нибудь захватывающее, паранормальное и, одновременно страшное. Например, углубиться в паранормальный фольклор разных стран мира, чтобы почувствовать себя по-настоящему испуганным! Не важно, скептик вы, или на самом деле верите в существование других миров — развлекаться и бояться одновременно любят все. Так что, дождитесь ночи потемнее и попробуйте одну из этих самых страшных паранормальных игр мира. Потом расскажете друзьям, как это было. Если, конечно, сможете.









Три Короля

Игра в шкаф

Кровавая Мэри

Лифт в другой мир

Дарума-Сан