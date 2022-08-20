Страшные паранормальные игры мира

Надоели обычные игры? Попробуйте сыграть во что-нибудь захватывающее, паранормальное и, одновременно страшное. Например, углубиться в паранормальный фольклор разных стран мира, чтобы почувствовать себя по-настоящему испуганным! Не важно, скептик вы, или на самом деле верите в существование других миров — развлекаться и бояться одновременно любят все. Так что, дождитесь ночи потемнее и попробуйте одну из этих самых страшных паранормальных игр мира. Потом расскажете друзьям, как это было. Если, конечно, сможете.
Три Короля
Успеху игра «Три Короля» обязана юзеру под ником FableForge, который запостил одноименный nosleep-рассказ на одном из популярных игровых форумов. Согласно выложенной там инструкции, пользователь мог получить доступ к другому измерению. Для этого нужно установить в подвале три стула, два больших зеркала и прихватить с собой какую-нибудь вещь из детства. Оставьте вещи в подвале и поднимайтесь в комнату, не закрывая дверь. Ровно в 3.30 ночи, спускайтесь вниз, зажигайте свечу и смотрите только прямо перед собой — нельзя отвлекаться на зеркала и пламя. Рассказчик утверждает, что таким образом можно заглянуть в другое измерение, проверившие же способ на себе более прагматично говорят о чем-то вроде осознанного сновидения — что, конечно же, тоже штука страшноватая.
Игра в шкаф
Целью игры является призыв жуткого демона. Правил тут немного: рискующий должен зайти в темный шкаф (да побольше!) и, держа перед собой не зажженную спичку произнести: «Покажи мне свет, или оставь в темноте». После этого должен раздастся шепот. Если вы его и в самом деле услышите, то дальше варианта только два: либо вы, в срочном порядке, записываетесь на прием к психотерапевту, либо за вашей спиной и в самом деле появился демон.
Кровавая Мэри
Кровавая Мэри — не только прекрасное антипохмельное средство, но и довольно страшная паранормальная игра. Набор для действия прост: свеча да зеркало, небольшая нетрезвость приветствуется. Встаньте перед зеркалом и три раза произнесите имя этого духа мщения — либо разочаруетесь в магии, либо познакомитесь с призраком.
Лифт в другой мир
Корея — родина самых странных развлечений. Эта игра проводится в лифте (наверное, подойдет только корейский). Этажей в доме должно быть не меньше десяти. Наберите на пульте 4-2-6-2-10-5. На пятом этаже в лифт войдет женщина, но смотреть на нее нельзя. Нажмите кнопку первого — но лифт поедет на десятый. Там двери откроются прямо в другое измерение.
Дарума-Сан
Вызов призрака — вот, чем прельщает эта японская игра. Примите перед сном ванну в полной темноте. Проговорите три раза «дарума-сан» (на японском!) и в вашей голове возникнет мысль о девушке-самоубийце, которая не отвяжется еще целую неделю.
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