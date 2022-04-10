Нелепо, но законно: самые абсурдные запреты в разных странах

Во Франции нельзя целоваться на перронах. | Фото: yaplakal.com / liveinternet.ru.

Запрет на ловлю королевской рыбы

В Великобритании все осетры в стране принадлежат Ее Величеству королеве Елизавете II. | Фото: images6.fanpop.com / unbc.ca.

Запрет на прогулки с медведями по городским улицам

Прогулка с медведем по городским улицам. | Фото: cs541604.vk.me.

Запрет на поцелуи

Во Франции нельзя целоваться на перронах. | Фото: yaplakal.com / liveinternet.ru.

В здании британского парламента умирать нельзя

Вестминстерский дворец. | Фото: c2.staticflickr.com.

Запреты по-американски

В Аризоне нельзя переходить границу с уткой на голове. | Фото: triphints.ru.