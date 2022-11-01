Современные прямые кухни для маленьких квартир

При планировании интерьеров современных квартир, дизайнеры все чаще отдают предпочтение кухням с прямой планировкой, и это не случайно.

Выглядят такие кухни очень стильно, занимают немного места, потому идеально подходят для малометражных квартир. Но при всем при этом такие кухни вмещают в себя все, что необходимо хозяйке для комфортного приготовления вкусных блюд для всей семьи.

В этой большой подборке красивых кухонь с прямой планировкой вы, наверняка, найдёте вариант, который захотите реализовать в своей квартире.

















































































































































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