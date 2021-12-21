С нами не соскучишься!

8 008 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктория Иванова
    Они причесывались и одевались по моде того времени и вовсе они не были менее симпатичными, чем сейчас, тем более, что...Как дорогой конья...
  • Ингерман Ланская
    камуноидный режим отменив "сухой закон" целенаправленно спаивал народ, в совдепии строго выполнялся лозунг - пойла (д...Правда жизни: ост...
  • Анатолий Уложенко
    Если судить по представленной картинке, Автор - очередной теоретический советчик. Мил человек, ты сначала попробуй, о...Как надежно закре...

Почему в Гонконге строят «дырявые» небоскрёбы


Почему в Гонконге строят «дырявые» небоскрёбы

«Дырявые» небоскрёбы, построенные в Гонконге.

Восток и Китай, в частности, всегда стремились к достижению гармонии между миром и человеком. И даже сейчас, когда за окном ХХI век, там не торопятся пренебрегать традициями вопреки современности, и возводят вот такие странные «дырявые» высотки, на которые с недоумением смотрят жители Европы.

Фен-шуй - дело тонкое.

Фен-шуй - дело тонкое.

 

Гонконгские высотки кардинально отличаются от тех, что привык видеть среднестатистический европейский житель. Ведь азиатские постройки имеют огромные дыры. Люди с практичным складом ума считают, что такое решение было принято архитекторами с целью снизить парусность дома, дабы тот лучше противостоял потокам ветра, но только истинные знатоки фэн-шуя и восточной философии смогут дать правильный ответ.
А пролетит ли дракон?!

А пролетит ли дракон?!

 

Местные жители твердо убеждены в том, что процветанием они обязаны драконам, которые спускаются с гор к воде с целью утолить жажду. Гонконг действительно расположился между горами и морем. И дальше следует простая логика. Если линия берега будет полностью закрыта постройками, то это закроет путь для драконов, что станет причиной неудач для населения. Чтобы не испытывать судьбу на прочность, местные застройщики оставляют огромные «дыры» в постройках, жертвуя десятками не построенных квартир, зато теперь драконы могут беспрепятственно спускаться к водопою.
Очень заботливый народ, эти китайцы, ничего не скажешь.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Почему в Гонконге строят «дырявые» небоскрёбы

И не забудьте:
Почему в Гонконге строят «дырявые» небоскрёбыПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх