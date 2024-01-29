Самые ранние сорта томатов для открытого грунта

Выбираете, какие бы сорта томата посеять в новом сезоне? Попробуйте проверенные опытным агрономом 5 самых урожайных, универсальных, раннеспелых и очень вкусных помидоров ниже! Уверены, ни один вас не разочарует. Томаты отличаются прекрасными вкусовыми качествами и рано дают урожай.







Сорт «Санька»

Сорт «Ляна»

Сорт «Розовая Ляна»

Сорт «Де Барао»

Сорт «Белый налив»

С одного куста можно снять около 3 кг плодов! Невысокий, не требует подвязки и пасынкования. Один спелый помидор весит стандартно 100 г. Хороший, приятный вкус с небольшой кислинкой. Томат универсальный: подходит и для закруток, и для салатов, и для сока.Очень урожайный и универсальный. Отличается густой листвой, которая прикрывает кисти помидоров. Похожи и по форму, и по весу, и по вкусу на сорт «Санька». Проходит всего 85-100 дней от всходов до сбора урожая! Кусты устойчивы к заболеваниям, приносят 2-3 кг с куста (зависит от подкормок).Тот же самый сорт, что и выше, только розового цвета. Соответственно, вкусовые качества значительно превосходят два предыдущих сорта. Розовые томаты больше подходят для салатов, а красные — для различных заготовок. Урожайность великолепная!Это небольшая сливка (около 30 г). Очень вкусный и раннеспелый томат — созреет одним из самых первых в открытом грунте! Сорт индетерминантный, высокий (1,5-2 м). Можно выращивать и в огороде (с подвязкой), и в теплице.Великолепный томат, проверенный десятилетиями! Стандартный помидор с классическим вкусом, достаточно быстро наливается и зреет. Плоды не растрескиваются, сохраняют форму. Вкусные, сладкие, с небольшой кислинкой и отличной урожайностью!Берите на вооружение ТОП-5 самых раннеспелых, урожайных, действительно вкусных помидоров, которые идеально подходят для самых разных целей: от свежих салатов до зимних закруток!