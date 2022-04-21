10 ярких фильмов о путешествиях, которые помогут разобраться в себе

«Путешествие – самая великая и серьезная наука, которая помогает нам вновь обрести себя», – говорил Альберт Камю и был прав. Если же пока отправиться в путешествие в силу разных причин не получается, окунуться в приключенческую атмосферу можно, выбрав хороший фильм о путешествиях. В этом обзоре «десятка» лучших картин, в сюжет которых гармонично вплетаются странствия главных героев.









«Под солнцем Тосканы»

«Искусство путешествовать»

«Кон-Тики»

«Ешь, молись, люби»

«Пляж»

«Тропы»

«В диких условиях»

«Самсара»

«Идеальный побег»

«Из Африки»