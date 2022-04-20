Стоит ли сажать пионы весной

Большинство многолетних цветов легко переносят весеннюю посадку и даже предпочитают ее.

С пионами же все сложнее. Но почему они в таком разнообразии представлены в магазинах весной, и как быть, если вы не удержались от покупки?

Для начала нужно разобраться с тем, что, собственно, вы купили, а потом подумать о рисках и способах с ними справиться.







Как выбрать качественный саженец пиона весной

Способы посадки пиона весной

Посадка пиона в грязь

Посадка пиона в контейнер

Заглубленная посадка пиона

Как ухаживать за пионом после весенней посадки

С февраля и по май в магазинах, торговых центрах, на садовых рынках и даже в гипермаркетах появляются стенды с цветами. И пионы там совсем нередкие гости. Что-то продается в прозрачных пакетах, а что-то в горшках с уже проклюнувшимися ростками. Разумеется, прежде чем приобретать очередной экземпляр в свою коллекцию, нужно понять что же вам предлагают.Итак, если корневище пиона находится в пакете, и вы можете осмотреть его до покупки, выбирайте экземпляры, отвечающие следующим требованиям:никаких признаков гнили или плесени;наличие 2-3 придаточных корней длиной не менее 5 см;крепкие, а не вялые основные корни; наличие 2-3 крупных ярких почек возобновления;крупный размер самой деленки.От покупки лучше отказаться, если деленка на ощупь влажная либо, наоборот, слишком сухая, от упаковки исходит запах плесени или гнили, на корневище есть наросты или узлообразные утолщения (такой посадочный материал может быть заражен раком или поражен корневой нематодой).С пионами в пакетах все понятно, а как быть, если вы покупаете саженец в горшке? По сути, это делается на свой страх и риск, ведь внутри может оказаться абсолютно нежизнеспособное растение, а вынуть и пересмотреть десяток экземпляров вам никто не даст. В таком случае обращайте внимание на наземную часть саженца, если она уже есть.То же самое касается заказа пионов из интернет-магазинов или по почте. Как только вы достаете деленку из упаковки, осмотрите ее и сфотографируйте со всех ракурсов, эти снимки пригодятся вам, если вы будете составлять претензию на товар.Окуните места срезов в воду – если они остались матовыми, значит деленка здорова, а если блестят, вполне вероятно, что корни сгнили. Во втором случае срежьте пораженный участок до здоровой ткани и обработайте его толченым углем.Продавцы часто утверждают, что весенняя посадка пионов ничем не отличается от осенней. Их можно понять, ведь иначе этот сомнительный товар не сбудешь. На самом же деле посадить пион весной сложнее, и сроки нужно выбрать правильно, иначе кустик не приживется, будет долго болеть, а в худшем случае и вовсе погибнет.Один из проверенных способов сберечь пион и дать ему хоть немного времени на укоренение и естественную адаптацию к началу нового сезона, это очень ранняя посадка. Проводится она, как только в огороде сойдет снег и вы сможете продолбить землю, и лучше всего работает с небольшими деленками пиона.Суть мероприятия проста: на выбранном месте долбится лунка, на ее дно насыпается небольшое количество песка, сверху размещается корень пиона и засыпается грунтом. Удобрения в лунку не вносят, заглубляют саженец так, чтобы корневая шейка была засыпана землей на 10 см.Проснется такой саженец поздно, однако шансов выжить у него будет больше, чем у того, который пролежит в доме или холодильнике с момента покупки до того, как просохнет грунт.Еще один верный способ для тех, кто не удержался и купил саженец пиона в неурочное время, посадка в контейнер. При этом в качестве контейнера может использоваться как глубокий цветочный горшок, так и обрезанная пластиковая бутылка или старое ведро. Пионы при весенней посадке укореняются медленно, поэтому огромных емкостей не требуют.Сразу после покупки приступайте к посадке. Насыпьте в выбранную тару легкий питательный почвогрунт (смесь для комнатных цветов отлично подойдет), заглубите саженец на 5 см, обильно полейте и вынесите в прохладное место. Если на дворе уже март, это может быть застекленный балкон или неотапливаемая теплица. Следите за тем, чтобы почва в горшке не пересыхала, а когда установится положительная суточная температура, отправляйте саженец в емкости в сад.Для начала желательно прикопать емкость с пионом в тени или полутени, чтобы на него не попадали прямые солнечные лучи.Ближе ко второй половине августа или в сентябре вы можете смело высаживать укоренившийся и подросший пион на постоянное место.Если весна уже в разгаре, на дворе конец апреля или первая половина мая, а вы купили пионы, попробуйте посадить их как и осенью, но глубже.При весенней посадке порядка 20% здоровых саженцев не приживается. У капризных сортов этот процент еще выше.Для начала выкопайте посадочную яму размером 60×60 см (желательно сделать это заранее, чтобы земля успела осесть).На дно ямы уложите 10-15 см дренажа, в качестве которого сгодятся керамзит, битый кирпич, крупный песок, песчано-гравийная смесь и т.д.Засыпьте в яму половину выкопанной плодородной почвы, 1-2 ведра компоста или перегноя, 200 г суперфосфата и 300-400 г золы, перемешайте.В центре ямы насыпьте холмик из плодородной земли и разместите деленку, распределив корни.Засыпьте саженец пиона так, чтобы до поверхности оставалось не менее 7 см, аккуратно уплотните грунт руками.Полейте яму ведром нехолодной воды, при необходимости досыпьте еще грунт и замульчируйте торфом.Первое время поливайте пионы так часто, чтобы грунт в яме не пересыхал.К счастью, если пион весной укоренился, то особого ухода он не требует. Главное сделать так, чтобы грунт под ним не пересыхал и не перегревался, но этого можно добиться с помощью мульчирования и регулярных поливов.В первые два год вносить удобрения под куст не нужно, довольно тех, что были заложены в яму при посадке. На третий год пионы начинают цвести и тогда им становятся необходимы дополнительные питательные вещества. Подкормку проводят в три этапа.Первую подкормку проводят сразу после таяния снега. В это время пионы нуждаются в азотно-калиевых удобрениях: 10-15 г азота и 10-20 г калия на куст.Вторая подкормка, которая приходится на период бутонизации, должна состоять из азота (10-15 г на куст), фосфора (15-20 г) и калия (10-15 г).Третий раз пионы подкармливают через 1-2 недели после цветения (во время закладки почек), удобрение должно содержать фосфор (15-20 г) и калий (10-15 г).Если пион дал бутоны в первые два года после посадки, их нужно удалить не допуская цветения. Если этого не сделать, он сформирует слабую корневую систему и никогда не достигнет желаемых размеров, давая не больше 1-3 бутонов в год.В остальном уход за посаженными весной пионами ничем не отличается от обычного. Эти кустики чуть медленнее укореняются и начинают цвести с опозданием, но если все сделать правильно, то на третий год порадуют вас своими бутонами.И все же весенняя посадка пиона – дело хлопотное и не всегда эти хлопоты будут оправданными. Поэтому если перед вами не редкий сорт, и вы не страстный коллекционер, лучше отложите покупку до осени.