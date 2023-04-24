Городская жизнь в Средневековье: мифы и факты
Что первое всплывает у вас в воображении при словах «средневековый город»? Наверняка это грязные улицы, наводнённые бродягами, трактиры с мерзкой безвкусной едой и ушлые торговцы, продающие низкосортные товары. Но всё было совсем не так.
Факт: трактирщики были богатыми людьми
В представлении большинства людей средневековый трактирщик — это здоровенный грубый мужик, подающий на стол кое-как приготовленную еду и берущий за это сущие гроши. Но, во-первых, около 10–20% владельцев трактиров в Средние века были женщинами. А во-вторых, городские трактирщики были состоятельными людьми.
В городских трактирах чаще всего останавливались государственные чиновники, торговцы и представители духовенства. А большинство из них были богатеями, охотно оставлявшими деньги за хороший сервис, например, за чистые кровати и уход за своими лошадьми. К тому же трактиры были центрами сплетен и торговли. Будучи всегда в курсе событий, трактирщики нередко становились ещё и владельцами различных предприятий и магазинов. А тех трактирщиков, кто обладал отличной репутацией, нередко избирали на какую-нибудь общественную должность.
Факт: в Средние века существовал фастфуд
Немногие горожане в Средневековье могли похвастаться тем, что в их доме есть печь. В то время они были очень опасными, и из-за них часто возникали пожары. Поэтому городские жители приносили подготовленные продукты в пекарни и просили разрешения воспользоваться печью. Но чаще всего они забегали в какую-нибудь пекарню, чтобы купить вафли, блины и пироги, которые можно съесть на ходу.
У средневековых пирогов было много начинки, а тесто выступало в роли контейнера для еды, обычно его не съедали. Примечательно, что магазины, торгующие фастфудом, оставались открытыми и после наступления темноты.
Миф: средневековая еда была пресной и невкусной
Даже крестьяне, живущие в деревнях, находили способы улучшить вкус своих простых овощных блюд и каш. Они добавляли в них душистые травы, выращенные на своём же огороде. А жители городов и вовсе не стеснялись пользоваться специями, особенно жители Лондона. В столицу Великобритании каждый день прибывали корабли, гружёные специями.
На городских рынках в Средние века можно было встретить знакомые нам имбирь, тмин, гвоздику и другие специи. Не был редкостью и рис, привозимый из Азии. Разумеется, стоили специи довольно дорого, но городские жители могли себе это позволить. А повара в пекарнях и трактирах соревновались друг с другом в умении пользоваться специями, чтобы привлечь покупателей. Правда, рассчитывать на ароматные вкусные блюда и сладкую выпечку могли только зажиточные горожане. Люди победнее покупали в пекарнях выпечку, подслащённую дешёвым мёдом, а не дорогим сахаром.
Факт: в Средневековье существовал футбол
Какие виды средневекового спорта вы можете назвать? Наверняка скачки на лошадях, фехтование и стрельбу из лука. Но, оказывается, в те времена был чрезвычайно популярен футбол! Только тогда он назывался просто — мяч.
Правила средневекового футбола несколько отличались от современных. Толкать мяч можно было любой частью тела, в том числе и руками, а в футбольной команде было около 400 человек. Этой толпе разрешалось драться и пинаться, а матчи проводили не только на загородных полях, но и прямо на городских улицах. Часто соперниками в футболе становились люди разных профессий. Сражались между собой и дамы, незамужние против замужних. В XIV веке король Эдуард II попытался ввести запрет футбол, но у него ничего не вышло. С изменёнными правилами эта игра дошла до наших дней.
Факт: в городах был комендантский час
Преступность на улицах была главной проблемой средневековых городов. И её причина крылась в отсутствии полиции и разрешении носить оружие практически любому человеку. Но средневековые власти, пытаясь бороться хотя бы с ночной преступностью, сделали важный шаг — ввели комендантский час.
Начинался комендантский час незадолго до захода солнца. С возвещающим о нём звонком ворота в город закрывались, и никого не пускали и не выпускали. Все жители обязаны были разойтись по домам, а выпивох, засидевшихся в трактирах, владельцы выталкивали на улицу прямо в распростёртые объятия ночных надзирателей. Те были добровольцами и охотно отвозили нарушителей в каталажку. При этом они не трогали чернорабочих, работавших допоздна, и именитых горожан. Простых людей же могли запросто остановить, допросить и, если ответы не устраивали надзирателя, препроводить в городскую тюрьму. Без уважительной причины находиться на улице после захода солнца было запрещено.
Факт: за вход в город нужно было платить
В Средние века за вход в большие города нужно было внести определённую плату на воротах. Не платить за вход и выход из города могли только проживающие в нём горожане. С простых путешественников брали чисто символическую плату, если они не везли ничего на продажу. А вот с торговцев, приезжающих на ярмарки, деньги брали по полной. В каждом городе имелся список ставок, по которым торговцы обязаны были заплатить налог за тот или иной ввозимый товар.
Факт: в Средневековье проституция была легальна
В Средние века взгляды людей на добрачные половые отношения были весьма пуританскими. Но вместе с этим во многих городах были вполне легальные бордели, существование которых объяснялось весьма просто. Считалось, что мужскую похоть нужно удовлетворять безопасным способом, чтобы защитить невинность честных дам.
Все владельцы борделей обязаны были предоставлять отчёт о своих прибылях и убытках в городской совет. А финансировались эти заведения не за счёт правительства или церкви, а за счёт богатых покровителей. При этом иногда бордели принадлежали высокопоставленным членам духовенства. Разумеется, это держалось в тайне от посетителей. В некоторых городах владелец борделя обязан был присягнуть мэру и служить только ему. А в Вене борделями могли владеть только женщины.
Миф: люди были зависимы от лордов
Жители деревень и правда были привязаны к земле, на которой они жили, и считались собственностью лордов. Но они всегда могли обратиться в суд, если с ними обращались плохо. Если всё было совсем худо, то крестьяне при должной удаче могли сбежать в город и стать свободными, прожив в нём больше года. А вот горожане были совершенно независимы.
Конечно, городские жители должны были соблюдать законы и платить налоги, особенно на землю. Последние, к слову, шли к лорду, на земле которого находился город. Но при этом жители подчинялись не лорду, а городскому совету, который сами же избирали.
Факт: средневековые гильдии были очень влиятельны
В Средние века, конечно же, существовали ушлые торговцы, пытающиеся впарить товар ненадлежащего вида. Но работали такие в основном на дешёвых рынках или в мелких лавочках. В серьёзных магазинах ситуация обстояла иначе.
Городские торговцы обязаны были состоять в гильдии. Это было выгодно обеим сторонам. Состоящие в гильдии всегда могли рассчитывать на медицинскую страховку и страхование жизни, а ещё на выплату пособия для многодетных семей или денежную помощь в сложной ситуации. Также гильдии финансировали строительство церквей и дошкольное образование и помогали мастерам найти учеников. В ответ члены гильдии обязывались помечать свои товары особым знаком и неукоснительно соблюдать установленные стандарты качества. А если покупатель был недоволен купленным товаром, то он мог пожаловаться в гильдию, и нерадивый мастер обязан был выплатить компенсацию.
Факт: в городах было меньше жителей, чем в деревнях
Средневековые города по сравнению с современными были очень маленькими, а число населения в них постоянно менялось. Например, во время ярмарок за счёт торговцев и путешественников оно увеличивалось в два-три раза. Но фактически в городах жило мало людей, и тому было несколько причин.
В городах, несмотря на комендантский час, всё-таки было небезопасно. К тому же земля в городе стоила очень дорого, а значит, не каждый мог позволить себе построить дом в черте города. Но главной причиной нежелания людей жить в городах в Средние века было то, что жизнь в них была по сути бесполезной. В те времена большинство людей занималось сельским хозяйством, и отправляться жить в город им было невыгодно. Так что в городах жили в основном богачи, ремесленники и торговцы. По примерным подсчётам только 12% людей в Средневековье были городскими жителями.
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