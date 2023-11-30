Истинная причина, почему апельсины в супермаркетах лежат в красной сетке

Секрет красной «авоськи» для апельсинов.

Сложно пройти мимо этих ароматных гор сочных фруктов.

Почему сетка именно красная?

На фоне красного оранжевый выглядит куда ярче и сочнее.

Даже лимоны внутри красной сетки выглядят не жёлтыми, а оранжевыми.