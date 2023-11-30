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Истинная причина, почему апельсины в супермаркетах лежат в красной сетке


Секрет красной «авоськи» для апельсинов.

Секрет красной «авоськи» для апельсинов.

 

В компании витаминов приятнее коротать и зимнюю стужу, и летние деньки до отпуска. Всё же витаминный заряд творит с организмом и настроением чудеса. Но в следующий раз, забежав в супермаркет за новой порцией фруктов, присмотритесь повнимательнее к апельсинам в неизменной фабричной «авоське». Всё ещё не догадываетесь, что с помощью этой красной сетки вас пытаются немного «развести»?

Сложно пройти мимо этих ароматных гор сочных фруктов.

Сложно пройти мимо этих ароматных гор сочных фруктов.

 

Даже ярому противнику фруктов и всяких полезностей бывает крайне сложно просто так взять и пройти мимо горы апельсинов. Уж больно завлекательно и аппетитно они выглядят. Нарядный вид фруктов не портит даже эта скучная красная сетка. Хотя, постойте. Как раз «авоська» и заставляет вас положить в корзину лишнюю порцию цитрусовых. Так как это работает?

Почему сетка именно красная?

 

Никогда не задумывались, почему апельсины продают именно в красной сетке, а не белой, чёрной или синей? Красный выбран отнюдь не случайно. Секрет в том, что на фоне красных оттенков оранжевый выглядит…более оранжевым: ярким, насыщенным и сочным. И этот элементарный трюк из сферы колористки здорово повышает продажи.


На фоне красного оранжевый выглядит куда ярче и сочнее.

На фоне красного оранжевый выглядит куда ярче и сочнее.

 

Оказывается, именно яркий цвет апельсина вызывает у нас повышенное слюноотделение и желание поскорее слопать целый килограмм, а то и больше. А когда фрукты выглядят недозрелыми или даже в силу сорта излишне жёлтыми, то не производят столь аппетитного впечатления. Жёлтый апельсин не хочется купить здесь и сейчас. А потому работники торговых сетей заботливо укладывают его в красную сетку, чтобы даже недозрелый фрукт казался сочным и привлекательным.
Даже лимоны внутри красной сетки выглядят не жёлтыми, а оранжевыми.

Даже лимоны внутри красной сетки выглядят не жёлтыми, а оранжевыми.

 

Всё ещё не верите? Возьмите парочку обычных жёлтых лимонов и положите их в красную авоську. Заметили, что они вдруг стали оранжевыми? Вот такие они, чудеса восприятия, которым ловко манипулируют ради хороших продаж.

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