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Как можно выбраться из глубокой ямы, не имея под рукой специального снаряжения



 

Представим себе гипотетическую ситуацию. Человек прогуливался по полю и вдруг упал в глубокую яму. При этом он остался цел, не получил каких-либо серьезных повреждений. Само собой, специального снаряжения с собой у человека нет, а выбираться из ямы как-то надо и чем быстрее – тем лучше. Как же это сделать?

Положиться на свои мускулы. /Фото: youtube.com.

Положиться на свои мускулы. /Фото: youtube.com.

 

Сразу стоит пояснить, что выбраться из действительно глубокой ямы своими силами может быть очень сложно. Тем не менее, существует три более-менее действенных приема, которые позволяет преодолеть препятствие. Первый и самый главный способ является самым банальным – кричать и звать на помощь. Если повезет, то совсем скоро вас в яме кто-нибудь да услышит и придет на помощь. Само собой, данный способ во многом связан с удачей. Единственным его достоинством является то, что его можно сочетать или чередовать с остальными методиками.
Нужно звать на помощь. /Фото: youtube.com.

Нужно звать на помощь. /Фото: youtube.com.

 

Второй способ выбраться из глубокой ямы – это положиться на свою физическую подготовку и попытаться выпрыгнуть. Лучше всего при этом попытаться (подобно опытному любителю паркура) «разбежаться» о стены угла. Само собой для этого нужно иметь достаточно серьезную легкоатлетическую подготовку. Если ее все еще нет, то самое время начать бегать по утрам и подтягиваться, пока не оказался в глубокой яме в полном одиночестве.

Примечание: взбежать по стене вполне реально, что в 3-х метровой яме и делают ребята на видео. Единственно «но» в том, что хотелось бы взглянуть на подобные попытки самоспасения из круглой ямы.
Лучше всего делать лестницу. /Фото: youtube.com.

Лучше всего делать лестницу. /Фото: youtube.com.

 

Третий способ – это создание лестницы. Ройте землю всем, чем это можно будет сделать. Создавайте пазы, в которые можно будет вставлять руки и ноги, цепляться и карабкаться наверх. Если под рукой не окажется достаточно прочного и жесткого предмета, что ж, придется работать руками. Однако, создание лестницы – это лучший из доступных вариантов.

Вывод: всегда смотрите под ноги, не ходите где попало, а самое главное – берите с собой заряженный на максимум телефон, чтобы в случае беды позвонить близким.

Видео


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