Зачем женщины в середине ХХ века рисовали стрелки на голых ногах

Чулки - любимый предмет одежды многих женщин. Они подчеркивают изящество ножек и добавляют уверенности в себе. Сегодня аксессуар доступен всем желающим, а вот в 40-50-е годы ХХ века достать чулки было практически невозможно. Однако женщины нашли выход и из этой ситуации. Какой? Читайте в статье.
1. Чулки и советские женщины
В Советском Союзе первые изделия из нейлона появились только в 50-х и сразу же стали популярными среди модниц / Фото: fullpicture.
Сейчас чулками никого не удивишь, а вот для наших мам и бабушек нейлоновые изделия были одними из самых желанных. В довоенные годы женщины носили хлопчатобумажные изделия, однако они не шли ни в какое сравнение с тонким и прозрачным материалом. В Советском Союзе первые изделия из нейлона появились только в 50-х и сразу же стали популярными среди модниц. Однако как раз на это время пришлась эпоха послевоенного восстановления и дефицита, поэтому купить пару было не так-то просто.
2. Как появились нейлоновые чулки
/ Фото: podushka.net
Династия Дюпонов, одна из богатейших семей в США, уже в начале ХХ века предвидела спрос на синтетические материалы. Сотрудникам химического концерна «Дюпон де Немур» удалось сделать водонепроницаемый целлофан, который впоследствии превратился в нейлон. В 1939 году, как раз перед началом Второй мировой войны, компания выпустила первые в мире нейлоновые чулки со стрелочками.
Дюпоны сделали такую рекламу, что женщины штурмовали магазины, пытаясь заполучить заветную пару / Фото: ww1.prweb.com
Дюпоны были хороши не только в химии, но и в маркетинге. Еще до выпуска шелковистых изделий они сделали такую рекламу, что женщины штурмовали магазины, пытаясь заполучить заветную пару. Компания уверяла, что чулки будут прочнее стали, но при этом невидимыми и тонкими как паутина. А перед входом в торговую точку установили 12-метровую женскую ножку, на которой красовалось нейлоновое изделие. В первый день американки скупили 4 миллиона пар, а в течение года - 64.
3. Война нарушила все планы
Чулки со стрелками подчеркивают изящество ножек и добавляют уверенности в себе
Не успели женщины привыкнуть к модным чулкам, как пришлось отвыкать. Из-за Второй мировой все производящие нейлон заводы переквалифицировали на создание военного оборудования. С полок магазинов исчезли не только прозрачные чулки, но и другие не жизненно необходимые товары. Да и заботиться о женственности и красоте было явно некому, когда мир буквально трещал по швам. Однако американки не хотели сдаваться и решили, что раз они не могут покупать любимые чулки, то получится хотя бы их сымитировать. А в послевоенные годы этим лайфхаком пользовались и советские женщины, которым не удавалось достать нейлоновую пару.
4. Голь на выдумку хитра
Сперва женщинам приходилось изощряться самостоятельно или просить у кого-то помощи в рисовании стрелок
Даже во время войны женщинам хотелось выглядеть привлекательно, поэтому они придумали такую хитрость. Девушки брали черный или коричневый карандаш для макияжа и проводили по задней поверхности ног стрелки как на чулках. Чтобы «нейлоновые изделия» выглядели еще более правдоподобно, женщины смазывали икры и колени ореховым маслом для имитации нейлона на коже. Некоторые мастерицы превосходили сами себя. Кроме стрелок они также дорисовывали дырочки и якобы заштопанные места. Кстати, чтобы чулки выглядели максимально правдоподобно, нужно было регулярно брить ноги.
В салонах женщинам предлагали нарисовать четкую и ровную линию на коже, а также покрыть ножки краской, чтобы создать иллюзию чулок / Фото: cdn.fishki.net
Сперва женщинам приходилось изощряться самостоятельно или просить у кого-то помощи в рисовании стрелок. Однако предприимчивые владельцы салонов красоты не растерялись и придумали специальную услугу. Женщинам предлагали нарисовать четкую и ровную линию на коже, а также покрыть ножки краской, чтобы создать иллюзию чулок. Услуга пользовалась большим спросом среди девушек, которым это было по карману. Так что женщины могли гордо щеголять голыми ножками, якобы надев на них прозрачные чулки со стрелками.
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