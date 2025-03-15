Зачем женщины в середине ХХ века рисовали стрелки на голых ногах

1. Чулки и советские женщины

Новости СМИ2 В Советском Союзе первые изделия из нейлона появились только в 50-х и сразу же стали популярными среди модниц / Фото: fullpicture.ru

2. Как появились нейлоновые чулки

/ Фото: podushka.net







Дюпоны сделали такую рекламу, что женщины штурмовали магазины, пытаясь заполучить заветную пару / Фото: ww1.prweb.com

3. Война нарушила все планы

Чулки со стрелками подчеркивают изящество ножек и добавляют уверенности в себе

4. Голь на выдумку хитра

Сперва женщинам приходилось изощряться самостоятельно или просить у кого-то помощи в рисовании стрелок

В салонах женщинам предлагали нарисовать четкую и ровную линию на коже, а также покрыть ножки краской, чтобы создать иллюзию чулок / Фото: cdn.fishki.net