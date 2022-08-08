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Люди, чьи лайфхаки идут на пользу не только кошельку, но и природе


Можно бесконечно подтрунивать над людьми, которые ходят в магазин со своей авоськой и могут найти применение для одноразовых контейнеров. Но на самом деле разумный подход к вещам идет на пользу не только кошельку. Ведь быть экономным, не выбрасывать то, что можно использовать заново, — значит заботиться о природе.
Мы обеими руками за практичные лайфхаки, которые помогают производить меньше мусора. И некоторые идеи из этой подборки точно возьмем на вооружение.

Контейнер от курицы гриль подойдет для того, чтобы сделать миниатюрную теплицу

Люди, чьи лайфхаки идут на пользу не только кошельку, но и природе

Торты продают в похожих коробках. У тебя будет и сладость, и бонусом коробка побольше.

«В командировке сильно обгорел на солнце и купил алоэ вместо бутылочки со специальным средством»

Люди, чьи лайфхаки идут на пользу не только кошельку, но и природе

Я использую алоэ при солнечных ожогах и для заживления свежих татуировок уже много лет. Ведь в растении содержатся и натуральное алоэ вера, и витамин Е, которые отлично подходят для кожи.

Стебли брокколи подойдут не только для бульона, но и для того, чтобы дать похрустеть ими домашним питомцам

Люди, чьи лайфхаки идут на пользу не только кошельку, но и природе

Мы, прежде чем давать нашим большим собакам остатки брокколи, кладем их в холодильник. Им нравится такое угощение.

«У меня было по пакету лимонов и лаймов, которые я не успела бы съесть до того, как они испортятся.
Подсмотрела трюк, как заморозить сок для блюд и напитков, у блогеров»

Люди, чьи лайфхаки идут на пользу не только кошельку, но и природе

Кожуру тоже можно заморозить, чтобы использовать всякий раз, когда в рецепте есть цедра. А еще ее можно сварить на медленном огне, чтобы в доме пахло свежестью и цитрусами.

«Эта сумка досталась мне бесплатно, но я ненавижу логотипы, поэтому, вместо того чтобы выбросить, сделала поверх простую вышивку»

Люди, чьи лайфхаки идут на пользу не только кошельку, но и природе

«Долго шарил в интернете в поисках какой-нибудь штуки, которая будет надежно удерживать ключ от дома во время пробежки. Потом вспомнил, что у меня есть это»

Люди, чьи лайфхаки идут на пользу не только кошельку, но и природе

Ах, скромная английская булавка. Такая же не дает молнии на моем любимом свитере внезапно расстегиваться.

«Сильно похудела, и мне пришлось сменить весь гардероб. Не хотелось выбрасывать старую одежду, поэтому здесь вы видите 11 легинсов, 9 топов и 1 юбку»

Люди, чьи лайфхаки идут на пользу не только кошельку, но и природе

«Люблю брать старые рамки и вставлять в них панно с гербарием»

Люди, чьи лайфхаки идут на пользу не только кошельку, но и природе

«Решила использовать свое хобби и сделать многоразовые насадки для швабры»

Люди, чьи лайфхаки идут на пользу не только кошельку, но и природе

«У меня 3 кошки и собака. Я так устала покупать эти смехотворно дорогие тряпочки, чтобы убрать всю их шерсть».

«Наконец-то понял, как продлить жизнь свежему шпинату: перед тем как убрать в холодильник, положить его в зип-пакет с бумажным полотенцем»

Люди, чьи лайфхаки идут на пользу не только кошельку, но и природе

За этот лайфхак вам должны миллион раз сказать спасибо. Я перестал покупать шпинат именно из-за того, что он так быстро портится.

«Обнаружила, что покупаю салфетки для снятия макияжа каждые несколько недель. Несколько часов работы, старые полотенца для лица — и вот я экономлю деньги и берегу планету»

Люди, чьи лайфхаки идут на пользу не только кошельку, но и природе

«Кому-то покажется очевидным, но я замораживаю фрукты, которые мои дети не доели, чтобы потом положить себе в смузи»

Люди, чьи лайфхаки идут на пользу не только кошельку, но и природе

«Всякий раз, когда губка больше не подходит для мытья посуды, я разрезаю ее пополам, чтобы использовать для мытья грязных поверхностей»

Люди, чьи лайфхаки идут на пользу не только кошельку, но и природе

«Разрезав губку на половинки, я уже никогда не перепутаю ее с той, которой сейчас мою посуду».

«Я переезжаю и использую футболки, чтобы завернуть посуду»

Люди, чьи лайфхаки идут на пользу не только кошельку, но и природе

«Гораздо надежнее, чем оборачивать в бумагу. И у меня ушло меньше коробок, потому что не потребовались отдельные для футболок».

«Остался кофе? Заморозьте его в кубиках, чтобы в следующий раз охладить свой напиток, не разбавляя водой»

Люди, чьи лайфхаки идут на пользу не только кошельку, но и природе

У моей бабушки в холодильнике всегда стоял кувшин с молоком и какао, а в морозилке — кубики замороженного кофе. Утром она клала кучу кубиков льда в блендер, заливала какао и молоком и взбивала все, чтобы получился фраппе.

«Когда мои полотенца или фланелевые простыни изнашиваются, разрезаю их на тряпочки, обрабатываю швы на оверлоке и использую на кухне вместо бумажных полотенец»

Люди, чьи лайфхаки идут на пользу не только кошельку, но и природе

«У сахарницы треснула крышка. Вместо того чтобы заменить ее, отреставрировала. Меня вдохновило японское искусство кинцуги»

Люди, чьи лайфхаки идут на пользу не только кошельку, но и природе

Не забудьте убедиться, что эпоксидная смола, которую вы взяли для реставрации, безопасна для пищевых продуктов.

«Осталось несколько кусков джинсовой ткани после того, как я укоротил штаны. Избавился от обрезков, сделав игрушку для собак»

Люди, чьи лайфхаки идут на пользу не только кошельку, но и природе

Заверните остатки еды в слоеное тесто и бросьте в морозилку. У вас под рукой всегда будут закусочные пирожки с разной начинкой

Люди, чьи лайфхаки идут на пользу не только кошельку, но и природе

Можно каждый раз посыпать разными травами или специями, чтобы «пометить», какая начинка внутри.

Из старых банок получаются красивые вазы и подсвечники

Люди, чьи лайфхаки идут на пользу не только кошельку, но и природе
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