Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Марина Свобода
    замечательные статьи. Если бы они действовали сейчас, то и таких дорогих товаров не было бы и зарплаты все бы получал...Самые экзотически...
  • АНП
    И нахрен?15 фото юной Андж...
  • Sobering
    Статья безграмотная. Огромный вред организму делают как раз фастфуды с трансжирами, кондитерские изделия и очищенные ...Мифы о снижении в...

Как быстро и очень прочно зашить протёртую дырку на джинсах

Как быстро и очень прочно зашить протёртую дырку на джинсах

Зашить дырку на джинсах можно достаточно незаметно, к тому же, в этом месте новая дырка вряд ли ещё появится. Шить будем вручную, чтобы убедиться, что всё зашито крепко и на совесть.
Как быстро и очень прочно зашить протёртую дырку на джинсахСначала необходимо подобрать максимально близкие по цвету и крепкие нитки в тон джинсам. Затем, начиная от края дырки (с лицевой стороны изделия), начать зашивать вручную потайным швом, чтобы края дырки оказались внутри, на изнаночной стороне джинсов.
Как быстро и очень прочно зашить протёртую дырку на джинсах
Старайтесь делать стежки как можно чаще и короче, чтобы штопка была незаметной и крепкой.
Как быстро и очень прочно зашить протёртую дырку на джинсах
Вот как выглядит дырка с изнаночной стороны. Отрежьте лишнюю ткань ножницами. После этого разгладьте края дырки в разные стороны утюгом.
Как быстро и очень прочно зашить протёртую дырку на джинсах
И с помощью того же утюга прикрепите клеевую ткань для ремонта одежды. Лишнюю ткань срежьте ножницами.
Как быстро и очень прочно зашить протёртую дырку на джинсах
Последний штрих для прочности — прошейте простым стежком поверх клеевой ткани, чтобы дополнительно зафиксировать её на джинсах.

Как быстро и очень прочно зашить протёртую дырку на джинсах
Вот так выглядят джинсы после ремонта. Всё зашито крепко, красиво и на совесть!
Как быстро и очень прочно зашить протёртую дырку на джинсах

 

Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх