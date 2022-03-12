Как быстро и очень прочно зашить протёртую дырку на джинсах

Зашить дырку на джинсах можно достаточно незаметно, к тому же, в этом месте новая дырка вряд ли ещё появится. Шить будем вручную, чтобы убедиться, что всё зашито крепко и на совесть.
Сначала необходимо подобрать максимально близкие по цвету и крепкие нитки в тон джинсам. Затем, начиная от края дырки (с лицевой стороны изделия), начать зашивать вручную потайным швом, чтобы края дырки оказались внутри, на изнаночной стороне джинсов.
Старайтесь делать стежки как можно чаще и короче, чтобы штопка была незаметной и крепкой.
Вот как выглядит дырка с изнаночной стороны. Отрежьте лишнюю ткань ножницами. После этого разгладьте края дырки в разные стороны утюгом.
И с помощью того же утюга прикрепите клеевую ткань для ремонта одежды. Лишнюю ткань срежьте ножницами.
Последний штрих для прочности — прошейте простым стежком поверх клеевой ткани, чтобы дополнительно зафиксировать её на джинсах.
Вот так выглядят джинсы после ремонта. Всё зашито крепко, красиво и на совесть!
Сначала необходимо подобрать максимально близкие по цвету и крепкие нитки в тон джинсам. Затем, начиная от края дырки (с лицевой стороны изделия), начать зашивать вручную потайным швом, чтобы края дырки оказались внутри, на изнаночной стороне джинсов.
Старайтесь делать стежки как можно чаще и короче, чтобы штопка была незаметной и крепкой.
Вот как выглядит дырка с изнаночной стороны. Отрежьте лишнюю ткань ножницами. После этого разгладьте края дырки в разные стороны утюгом.
И с помощью того же утюга прикрепите клеевую ткань для ремонта одежды. Лишнюю ткань срежьте ножницами.
Последний штрих для прочности — прошейте простым стежком поверх клеевой ткани, чтобы дополнительно зафиксировать её на джинсах.
Вот так выглядят джинсы после ремонта. Всё зашито крепко, красиво и на совесть!
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