Как быстро и очень прочно зашить протёртую дырку на джинсах

Зашить дырку на джинсах можно достаточно незаметно, к тому же, в этом месте новая дырка вряд ли ещё появится. Шить будем вручную, чтобы убедиться, что всё зашито крепко и на совесть.Сначала необходимо подобрать максимально близкие по цвету и крепкие нитки в тон джинсам. Затем, начиная от края дырки (с лицевой стороны изделия), начать зашивать вручную потайным швом, чтобы края дырки оказались внутри, на изнаночной стороне джинсов.Старайтесь делать стежки как можно чаще и короче, чтобы штопка была незаметной и крепкой.Вот как выглядит дырка с изнаночной стороны. Отрежьте лишнюю ткань ножницами. После этого разгладьте края дырки в разные стороны утюгом.И с помощью того же утюга прикрепите клеевую ткань для ремонта одежды. Лишнюю ткань срежьте ножницами.Последний штрих для прочности — прошейте простым стежком поверх клеевой ткани, чтобы дополнительно зафиксировать её на джинсах.Вот так выглядят джинсы после ремонта. Всё зашито крепко, красиво и на совесть!