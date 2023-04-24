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10 увлекательных книг в жанре альтернативной истории, которые позволяют посмотреть на мир по другому


10 увлекательных книг в жанре альтернативной истории, которые позволяют посмотреть на мир по другому

Всем известно, что прошлое изменить невозможно, а история не знает сослагательного наклонения. Однако рассуждения о том, как могли бы развиваться события, если бы в важные моменты истории были приняты другие решения, неизменно вызывают интерес. Художественные произведения в жанре альтернативной истории не только увлекают, но ещё и заставляют думать, анализировать и смотреть на мир с другого ракурса.

«Ада, или Радости страсти», Владимир Набоков


10 увлекательных книг в жанре альтернативной истории, которые позволяют посмотреть на мир по другому

«Ада, или Радости страсти», Владимир Набоков. / Фото: www.youla.io


Несмотря на то, что события этого романа развиваются на антиподе Земли Анти-Терре, автор предлагает взглянуть на мир, власть в котором поделили между собой Британская империя и союз США и России. Это произведение Владимира Набокова многие поклонники автора считают самым сложным и глубоким в его творчестве, а читателям предстоит погрузиться в мир философии, фантастики и запретной любви.

«Он снова здесь», Тимур Вермеш


10 увлекательных книг в жанре альтернативной истории, которые позволяют посмотреть на мир по другому

«Он снова здесь», Тимур Вермеш. / Фото: www.labirint.ru

 

Немецкий журналист выстраивает свой сюжет вокруг ситуации, когда Адольф Гитлер вдруг оказывается в современном мире и пытается завоевать умы людей в эпоху засилья интернет-технологий. Кому-то произведение Тимура Вермеша покажется страшным и спорным, но при этом заставит улыбнуться каждого читателя.

«Человек в высоком замке», Филип Дик


10 увлекательных книг в жанре альтернативной истории, которые позволяют посмотреть на мир по другому

«Человек в высоком замке», Филип Дик. / Фото: www.livelib.ru

 

Роман Филипа Дика выстраивает события, основываясь на допуске победы Германии во Второй мировой войне и капитуляции СССР, США и других стран. Вполне возможно, что перед Нюрнбергским судом в этом случае предстали бы совсем другие люди, а развитие технологий пошло совсем по другому пути.

«Колокол поздний», Стивен Винсент Бене


10 увлекательных книг в жанре альтернативной истории, которые позволяют посмотреть на мир по другому

«Колокол поздний», Стивен Винсент Бене. / Фото: www.knigogid.ru

 

Американский писатель-фантаст предлагает читателям своего рассказа проследить за судьбой Наполеона в том случае, если бы он появился на свет на 30 лет раньше. Смог бы он тогда сделать военную карьеру, состояться как талантливый полководец и развязать кровопролитную войну?

«11/22/63», Стивен Кинг


10 увлекательных книг в жанре альтернативной истории, которые позволяют посмотреть на мир по другому

«11/22/63», Стивен Кинг. / Фото: www.marieclaire.ua

 

Тема путешествия во времени не нова, но в своем произведении Стивен Кинг предоставляет своему герою возможность изменить историю, предотвратив убийство Джона Кеннеди. Правда, само прошлое восстаёт против такого варианта развития событий и противостоит Джейку Эппингу, простому школьному учителю.

«Джонатан Стрендж и мистер Норрелл», Сюзанна Кларк


10 увлекательных книг в жанре альтернативной истории, которые позволяют посмотреть на мир по другому

«Джонатан Стрендж и мистер Норрелл», Сюзанна Кларк. / Фото: www.livelib.r

 

Читатель с первых же страниц будет погружён в атмосферу старой доброй Англии. Даже язык больше напоминает произведения Диккенса или Остин. События романа разворачиваются в XIX веке, только вот время словно поворачивается вспять: вместо науки и техники развивается древнейшая магия, захватывающая постепенно мир.

«Вариант БИС», Сергей Анисимов


10 увлекательных книг в жанре альтернативной истории, которые позволяют посмотреть на мир по другому

«Вариант БИС», Сергей Анисимов. / Фото: www.crafta.ua

 

Как могли развиваться события Второй мировой войны, если бы Советский Союз оказался более подготовлен к нападению фашистской Германии в июне 1941 года? Автор допускает вероятность того, что союзники СССР, испугавшись военной мощи Страны Советов, могли заключить сепаратный мир с немцами и вступить в битву, объединившись против нового врага. Сумеет ли выдержать такой удар социалистическое общество и к чему приведёт ситуация, когда весь мир вступит в соперничество за глобальное господство с одной страной?

«Время и снова время», Бен Элтон


10 увлекательных книг в жанре альтернативной истории, которые позволяют посмотреть на мир по другому

«Время и снова время», Бен Элтон. / Фото: www.irecommend.ru

 

Полный самых невероятных событий, сюжет романа об отставном бойце спецназа закручивается вокруг желания главного героя повернуть историю вспять, предотвратив убийство австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда, а в жертву принести немецкого кайзера Вильгельма. Сможет ли главный герой в одиночку изменить ход истории, и не повлечёт ли это за собой ещё более драматических последствий? Узнать об этом можно только после прочтения романа Бена Элтона.

«Годы риса и соли», Ким Стэнли Робинсон


10 увлекательных книг в жанре альтернативной истории, которые позволяют посмотреть на мир по другому

«Годы риса и соли», Ким Стэнли Робинсон. / Фото: www.popmeh.ru

 

Что могло бы произойти, если бы в результате эпидемии чумы в XIV веке было уничтожено всё население Европы? Тогда Америку отправился бы открывать китаец, а промышленная революция могла бы начать своё шествие по планете с Индии. В этом случае вовсе не христианство стало бы господствующей религией, а, скорее, ислам и буддизм. Впрочем, автор предлагает читателям самим познакомиться с альтернативным миром, погрузившись в новую атмосферу и увидев привычные вещи с необычного ракурса.

«Как творить историю», Стивен Фрай


10 увлекательных книг в жанре альтернативной истории, которые позволяют посмотреть на мир по другому

«Как творить историю», Стивен Фрай. / Фото: www.labirint.ru

 

В этом романе автор не даст своим читателям единственно верных ответов на вопросы, зато заставит поклонников своего творчества отправиться на поиски альтернативного решения вместе с ним. В мире, созданном Стивеном Фраем, двое учёных смогли запустить в водопровод города, где должен был появиться на свет Адольф Гитлер, специальное вещество, стерилизующее мужчин. И у диктатора больше не было ни единого шанса для появления на свет. Однако, как известно, свято место пусто не бывает, и вместо Гитлера появляется совсем другая личность, и уже другой человек становится творцом истории. Вот только окажется ли благом для человечества эта неожиданная подмена лидера?

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10 увлекательных книг в жанре альтернативной истории, которые позволяют посмотреть на мир по другому

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10 увлекательных книг в жанре альтернативной истории, которые позволяют посмотреть на мир по другомуПодписаться на мой Instagram
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