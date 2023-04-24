10 увлекательных книг в жанре альтернативной истории, которые позволяют посмотреть на мир по другому

Всем известно, что прошлое изменить невозможно, а история не знает сослагательного наклонения. Однако рассуждения о том, как могли бы развиваться события, если бы в важные моменты истории были приняты другие решения, неизменно вызывают интерес. Художественные произведения в жанре альтернативной истории не только увлекают, но ещё и заставляют думать, анализировать и смотреть на мир с другого ракурса.
«Ада, или Радости страсти», Владимир Набоков
«Ада, или Радости страсти», Владимир Набоков. / Фото: www.youla.io
Несмотря на то, что события этого романа развиваются на антиподе Земли Анти-Терре, автор предлагает взглянуть на мир, власть в котором поделили между собой Британская империя и союз США и России. Это произведение Владимира Набокова многие поклонники автора считают самым сложным и глубоким в его творчестве, а читателям предстоит погрузиться в мир философии, фантастики и запретной любви.
«Он снова здесь», Тимур Вермеш
«Он снова здесь», Тимур Вермеш. / Фото: www.labirint.ru
Немецкий журналист выстраивает свой сюжет вокруг ситуации, когда Адольф Гитлер вдруг оказывается в современном мире и пытается завоевать умы людей в эпоху засилья интернет-технологий. Кому-то произведение Тимура Вермеша покажется страшным и спорным, но при этом заставит улыбнуться каждого читателя.
«Человек в высоком замке», Филип Дик
«Человек в высоком замке», Филип Дик. / Фото: www.livelib.ru
Роман Филипа Дика выстраивает события, основываясь на допуске победы Германии во Второй мировой войне и капитуляции СССР, США и других стран. Вполне возможно, что перед Нюрнбергским судом в этом случае предстали бы совсем другие люди, а развитие технологий пошло совсем по другому пути.
«Колокол поздний», Стивен Винсент Бене
«Колокол поздний», Стивен Винсент Бене. / Фото: www.knigogid.ru
Американский писатель-фантаст предлагает читателям своего рассказа проследить за судьбой Наполеона в том случае, если бы он появился на свет на 30 лет раньше. Смог бы он тогда сделать военную карьеру, состояться как талантливый полководец и развязать кровопролитную войну?
«11/22/63», Стивен Кинг
«11/22/63», Стивен Кинг. / Фото: www.marieclaire.ua
Тема путешествия во времени не нова, но в своем произведении Стивен Кинг предоставляет своему герою возможность изменить историю, предотвратив убийство Джона Кеннеди. Правда, само прошлое восстаёт против такого варианта развития событий и противостоит Джейку Эппингу, простому школьному учителю.
«Джонатан Стрендж и мистер Норрелл», Сюзанна Кларк
«Джонатан Стрендж и мистер Норрелл», Сюзанна Кларк. / Фото: www.livelib.r
Читатель с первых же страниц будет погружён в атмосферу старой доброй Англии. Даже язык больше напоминает произведения Диккенса или Остин. События романа разворачиваются в XIX веке, только вот время словно поворачивается вспять: вместо науки и техники развивается древнейшая магия, захватывающая постепенно мир.
«Вариант БИС», Сергей Анисимов
«Вариант БИС», Сергей Анисимов. / Фото: www.crafta.ua
Как могли развиваться события Второй мировой войны, если бы Советский Союз оказался более подготовлен к нападению фашистской Германии в июне 1941 года? Автор допускает вероятность того, что союзники СССР, испугавшись военной мощи Страны Советов, могли заключить сепаратный мир с немцами и вступить в битву, объединившись против нового врага. Сумеет ли выдержать такой удар социалистическое общество и к чему приведёт ситуация, когда весь мир вступит в соперничество за глобальное господство с одной страной?
«Время и снова время», Бен Элтон
«Время и снова время», Бен Элтон. / Фото: www.irecommend.ru
Полный самых невероятных событий, сюжет романа об отставном бойце спецназа закручивается вокруг желания главного героя повернуть историю вспять, предотвратив убийство австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда, а в жертву принести немецкого кайзера Вильгельма. Сможет ли главный герой в одиночку изменить ход истории, и не повлечёт ли это за собой ещё более драматических последствий? Узнать об этом можно только после прочтения романа Бена Элтона.
«Годы риса и соли», Ким Стэнли Робинсон
«Годы риса и соли», Ким Стэнли Робинсон. / Фото: www.popmeh.ru
Что могло бы произойти, если бы в результате эпидемии чумы в XIV веке было уничтожено всё население Европы? Тогда Америку отправился бы открывать китаец, а промышленная революция могла бы начать своё шествие по планете с Индии. В этом случае вовсе не христианство стало бы господствующей религией, а, скорее, ислам и буддизм. Впрочем, автор предлагает читателям самим познакомиться с альтернативным миром, погрузившись в новую атмосферу и увидев привычные вещи с необычного ракурса.
«Как творить историю», Стивен Фрай
«Как творить историю», Стивен Фрай. / Фото: www.labirint.ru
В этом романе автор не даст своим читателям единственно верных ответов на вопросы, зато заставит поклонников своего творчества отправиться на поиски альтернативного решения вместе с ним. В мире, созданном Стивеном Фраем, двое учёных смогли запустить в водопровод города, где должен был появиться на свет Адольф Гитлер, специальное вещество, стерилизующее мужчин. И у диктатора больше не было ни единого шанса для появления на свет. Однако, как известно, свято место пусто не бывает, и вместо Гитлера появляется совсем другая личность, и уже другой человек становится творцом истории. Вот только окажется ли благом для человечества эта неожиданная подмена лидера?
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