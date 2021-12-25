Лица эмиграции: 15 выразительных ретро портретов эмигрантов, прибывших в США в начале XX века

Ретро фотографии эмигрантов, прибывших в Нью-Йорк в начале XX века .

1. Энни Мур из графства Корк

Первая эмигрантка, эмигрировавшая в США 1 января 1892 года.

2. Румынский пастух

Портретный снимок румынского пастуха , сделанный в 1906 году.

3. Сирийская эмигрантка

Портретный снимок сирийской эмигрантки, сделанный в 1926 году.

4. Еврейка из России

Еврейка из России, эмигрировавшая в 1905 году.

5. Армянский еврей

Армянский еврей, бежавший в США от преследований турецкого правительства в 1926 году .

6. Финский эмигрант

Финский эмигрант, нелегально приехавший в США в 1926 году.

7. Немецкий эмигрант

Немецкий нелегальный эмигрант, прибывший в Америку в 1911 году.

8. Чешская эмигрантка

Чешская бабушка , эмигрировавшая в Америку в 1926 году.

9. Итальянская эмигрантка

Маленькая итальянка, эмигрировавшая в Америку вместе с семьей в 1926 году.

10. Албанская эмигрантка

Албанка, нелегально эмигрировавшая в США в 1905 году.

11. Льюис Хайн

Американский фотограф и социолог, мастер документальной фотографии.

12. Портретный снимок

Алжирец, эмигрировавший в Америку в 1910 году.

13. Румынский дудочник

Румынский дудочник, эмигрировавший в Америку в 1910 году.

14. Итальянка

Итальянка, эмигрировавшая в Америку в 1910 году.

15. Женщина из Гваделупы

Женщина из Гваделупы , эмигрировавшая в Америку в 1911 году.

Все эти люди в начале прошлого века жили в разных странах, но всё же было то, что их объединяло - в какой-то определённый момент каждому из них пришла в голову мысль покинуть родные места и в поисках счастья устремиться в Соединённые Штаты Америки. Сегодня фотографии этих людей вызывают огромный интерес - ведь за каждой стоит судьба и история.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: