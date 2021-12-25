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Лица эмиграции: 15 выразительных ретро портретов эмигрантов, прибывших в США в начале XX века


Ретро фотографии эмигрантов, прибывших в Нью-Йорк в начале XX века.

Ретро фотографии эмигрантов, прибывших в Нью-Йорк в начале XX века.

Все эти люди в начале прошлого века жили в разных странах, но всё же было то, что их объединяло - в какой-то определённый момент каждому из них пришла в голову мысль покинуть родные места и в поисках счастья устремиться в Соединённые Штаты Америки. Сегодня фотографии этих людей вызывают огромный интерес - ведь за каждой стоит судьба и история.

1. Энни Мур из графства Корк


Первая эмигрантка, эмигрировавшая в США 1 января 1892 года.

Первая эмигрантка, эмигрировавшая в США 1 января 1892 года.

 

2. Румынский пастух


Портретный снимок румынского пастуха, сделанный в 1906 году.

Портретный снимок румынского пастуха, сделанный в 1906 году.

 

3. Сирийская эмигрантка


Портретный снимок сирийской эмигрантки, сделанный в 1926 году.

Портретный снимок сирийской эмигрантки, сделанный в 1926 году.

 

4. Еврейка из России


Еврейка из России, эмигрировавшая в 1905 году.

Еврейка из России, эмигрировавшая в 1905 году.

 

5. Армянский еврей


Армянский еврей, бежавший в США от преследований турецкого правительства в 1926 году.

Армянский еврей, бежавший в США от преследований турецкого правительства в 1926 году.

 

6. Финский эмигрант


Финский эмигрант, нелегально приехавший в США в 1926 году.

Финский эмигрант, нелегально приехавший в США в 1926 году.

 

7. Немецкий эмигрант


Немецкий нелегальный эмигрант, прибывший в Америку в 1911 году.

Немецкий нелегальный эмигрант, прибывший в Америку в 1911 году.

 

8. Чешская эмигрантка


Чешская бабушка, эмигрировавшая в Америку в 1926 году.

Чешская бабушка, эмигрировавшая в Америку в 1926 году.

 

9. Итальянская эмигрантка


Маленькая итальянка, эмигрировавшая в Америку вместе с семьей в 1926 году.

Маленькая итальянка, эмигрировавшая в Америку вместе с семьей в 1926 году.

 

10. Албанская эмигрантка


Албанка, нелегально эмигрировавшая в США в 1905 году.

Албанка, нелегально эмигрировавшая в США в 1905 году.

 

11. Льюис Хайн


Американский фотограф и социолог, мастер документальной фотографии.

Американский фотограф и социолог, мастер документальной фотографии.

 

12. Портретный снимок


Алжирец, эмигрировавший в Америку в 1910 году.

Алжирец, эмигрировавший в Америку в 1910 году.

 

13. Румынский дудочник


Румынский дудочник, эмигрировавший в Америку в 1910 году.

Румынский дудочник, эмигрировавший в Америку в 1910 году.

 

14. Итальянка


Итальянка, эмигрировавшая в Америку в 1910 году.

Итальянка, эмигрировавшая в Америку в 1910 году.

 

15. Женщина из Гваделупы


Женщина из Гваделупы, эмигрировавшая в Америку в 1911 году.

Женщина из Гваделупы, эмигрировавшая в Америку в 1911 году.

 

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Лица эмиграции: 15 выразительных ретро портретов эмигрантов, прибывших в США в начале XX века

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Лица эмиграции: 15 выразительных ретро портретов эмигрантов, прибывших в США в начале XX векаПодписаться на мой Instagram
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