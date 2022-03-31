Возвращение легенды: Как сложилась судьба знаменитого «Мустанга» из фильма «Буллит»

Главная звезда лучшей автомобильной погони в истории кино — это несомненно зеленый 390 GT V8 Ford Mustang. | Фото: 1freewallpapers.com
В 1968 году на экраны вышел легендарный фильм «Буллит» с не менее легендарным Стивом МакКуином в главной роли. Практически каждый автофанат в мире видел погоню из этого фильма. И если главной звездой величайшего полицейского триллера стал Стив МакКуин, то главная звезда лучшей автомобильной погони в истории кино — это несомненно зеленый 390 GT V8 Ford Mustang. Что случилось после съемок с знаменитой машиной – читайте в продолжении.
Экранным «противником» для «Мустанга» выступил не менее крутой V8 Dodge Charger. | Фото: drive2.ru
В съемках фильма и погони в частности на самом деле были задействованы два «Мустанга», предоставленные для съемок компанией Ford. Автомобили были доведены известным гонщиком–ветераном Максом Балчовски. Экранным «противником» для «Мустанга» выступил не менее крутой V8 Dodge Charger.
Вот так выглядел один из двух «Мустангов», который нашли на свалке. Его, судя по всему, перекрасили. | Фото: motor.ru
Считалось, что после фильма один из «Мустангов» был пущен в утиль. Однако его нашли на свалке в мексиканской пустыне и восстановили до оригинального состояния. Что касается второй машины, то после съемок ее отправили в ремонт, а затем ее купил один из сотрудников студии Warner Brothers.
Объявление, по которому Боб купил машину. | Фото: caranddriver.com
Он, спустя некоторое время, перепродал автомобиль, а в 1974 году машина снова была выставлена продажу. Ее купил по объявлению в газете Боб Кирнан взамен своего старенького MGB GT. Боба привлек тот факт, что автомобиль снимался в фильме «Буллит» и на нем ездил сам Стив МакКуин.
Письмо от Стива МакКуина Бобу Кирнану с предложением о покупке «Мустанга». | Фото: caranddriver.com
В 1977 году на Боба вышел Стив МакКуин с предложением о покупке машины, однако Боб отказался. Видимо очень уж нравилась ему машина.
К сожалению, в 1979 году автомобиль сломался и его почему-то не стали ремонтировать. Так обездвиженной машина простояла много лет. Все это время фанаты «Буллита» строили догадки и безуспешно разыскивали машину. Ее судьба стала обрастать разными слухами и сплетнями. И продолжалось бы это все еще неизвестно сколько, если бы однажды сын Боба – Шон Кирнан не рассказал своему начальнику Кейси Уоллесу, — владельцу магазина автомобильных красок и расходных материалов, где и работал Шон — об уникальной машине, которая досталась ему от отца. И тут закрутилось.
Кейси оказался одним из основателей компании Spyplane Films. Режиссер из Spyplane Films и друг Кейси Уоллеса — Кен Хорстманн работал над фильмом, в основе сюжета которого лежала история о том, как двое подростков нашли «Мустанг» из «Буллита», а плохие ребята пытаются его у них отобрать. Вполне обычный сюжет, и очень необычное и судьбоносное совпадение. Узнав, что в гараже у Шона стоит настоящая легенда, Кейси решает во чтобы то ни стало восстановить ее, чтобы показать общественности и снять в своем фильме.
После того, как Шон Кирнан рассказал Кейси Уоллесу об уникальной машине, которая стоит у него в гараже начался процесс восстановления. | Фото: caranddriver.com
Однако не так все просто, дальше следовала целая череда проверок, которая должна подтвердить участие машины в съемках «Буллита». После всех этих формальностей Шон и Кейси связались с руководителем направления по обслуживанию автомобилей компании Ford Майклом Берарди, который оказал значительную поддержку в проекте по восстановлению автомобиля. Он также предложил представить эту находку на Детройтском автосалоне в январе 2018 года, вместе с презентацией Ford Mustang Bullitt 2019 года. Безусловно, Шон согласился и началась подготовка, которая длилась около полугода.
И вот январь 2018 года настал, и на помост выкатились две машины. | Фото: caranddriver.com
И вот январь 2018 года настал, и на помост выкатились две машины. Одна из них прожила долгую и удивительную жизнь, стала настоящей Легендой. Вторая — это дань уважения Легенде и ее создателям. Теперь легендарный «Мустанг» снимется в фильме в качестве главного героя, а затем, пожалуй, займет почетное место в гараже Шон Кирнана — человека, который сделал все, чтобы зеленый 390 GT V8 Ford Mustang занял свое почетное место в истории.
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