Возвращение легенды: Как сложилась судьба знаменитого «Мустанга» из фильма «Буллит»

Главная звезда лучшей автомобильной погони в истории кино — это несомненно зеленый 390 GT V8 Ford Mustang. | Фото: 1freewallpapers.com

Экранным «противником» для «Мустанга» выступил не менее крутой V8 Dodge Charger. | Фото: drive2.ru

Вот так выглядел один из двух «Мустангов», который нашли на свалке. Его, судя по всему, перекрасили. | Фото: motor.ru

Объявление, по которому Боб купил машину. | Фото: caranddriver.com

Письмо от Стива МакКуина Бобу Кирнану с предложением о покупке «Мустанга». | Фото: caranddriver.com

После того, как Шон Кирнан рассказал Кейси Уоллесу об уникальной машине, которая стоит у него в гараже начался процесс восстановления. | Фото: caranddriver.com

И вот январь 2018 года настал, и на помост выкатились две машины. | Фото: caranddriver.com