Жениться по любви: Неравные браки в царской династии Романовых

Выбор царской невесты. Художник Михаил Нестеров. 1887 г.
Ошибочно мнение, что "жениться по любви не может ни один король". Советы и предложения приближенных могли просто-напросто игнорироваться. Романовы влюблялись и выбирали себе в супруги порой совсем не тех девушек, кого сватали им родители и предписывал закон, и были счастливы наперекор всему.
Как Мещовская дворянка стала родоначальницей династии Романовых
Обычай устраивать смотры царских невест был популярен в России в 16-17 веках. Жены Василия III, Ивана Грозного, Михаила Федоровича, Алексея Михайловича прошли тщательный отбор и были выбраны самим государем. Не все успели порадоваться победе: Марфа Собакина, жена Ивана Грозного, умерла через 2 недели после свадьбы; первую избранную невесту Михаила, Марию Хлопову, затравили сладостями злонамеренные бояре, а Ефимье Всеволжской на смотринах для Алексея Тишайшего так туго заплели косы, что девушка упала в обморок.
Русские цари с удовольствием заключали бы династические браки с лучшими домами Европы, только в дикую Московию никто не хотел ехать. После нескольких неудачных попыток сватовства за рубежом, 29-летний бездетный вдовец Михаил Романов объявил смотр русских невест.
Илья Репин. Выбор великокняжеских невест, 1887 год.
Из представленных на смотр девушек Михаилу не понравился никто. Лишь при повторном обходе он обратил внимание на Евдокию Стрешневу, прибывшую в качестве «подруги для собеседования» при кузине. Рано потерявшая мать, она было отдана отцом на воспитание к богатым родственникам, где с ней обходились сурово. «Прелестныя черты лица ея, коим кротость, с некиим унынием соединенная, придавала волшебную силу», - вот как описывает Евдокию историк и литератор Архимандрит Леонид. Михаил, воспитанный властной матерью, проявил понимание и сочувствие к сироте.
Евдокия Стрешнёва, портрет.
Однако мать Михаила, инокиня Марфа, была против выбора сына. Ведь царь отверг девушек из самых знатных семей, известных своей плодовитостью и здоровьем, где заведомо не было наследственных болезней и сумасшедших. «А Стрешнев кто?... Человек неизвестный!», - увещевала она сына.
Но Михаил настоял на своем. 5 февраля 1626 года в Москве состоялось торжественное бракосочетание.
Первые двенадцать лет супруги жили душа в душу. Евдокия Стрешнева родила Михаилу Федоровичу 10 детей, в том числе будущего царя Алексея Михайловича (Тишайшего). Но после родов мальчика Василия, умершего в тот же день, между супругами возникло отчуждение. Михаил к тому времени совсем не мог ходить и в 1645 году скончался. Евдокия пережила его только на 1 месяц.
Куда заводят морганатические браки
В 1797 году при Павел I издал и самолично зачитал указ «О престолонаследии», в котором среди прочих были такие пункты:
- Женитьбы не почитать законными без дозволения государя на оныя;
- Препятствует быть правителем вступление вдовых во второй брак во время правительства.
Александр I ужесточил эти положения манифестом от 20 марта 1820 года, введя правило равнородного брака. Отныне худородные супруги императоров, цесаревичей и великих князей из династии Романовых не считались членами императорской семьи, а их дети не могли претендовать на престол. Манифест был подготовлен по случаю развода второго сына Павла I – Константина с принцессой Саксен-Кобург-Заальфельдской, и предстоящей женитьбе на польской графине Жанетте Грудзинской. Бывшая жена попросту сбежала от жестокого, ревнивого мужа.
Жанетта Грудзинская, неизвестный художник.
Самому цесаревичу манифест не препятствовал взойти на трон, но Константин предпочел отречься от прав на престол, уехав в Польшу с новой женой. Жанетта была моложе Великого князя на 16 лет. В свете 20-летнюю графиню прозвали русалкой (Ундиной). "Она не была красавицей, но была красивее всякой красавицы» - писал про нее князь Петр Вяземский, отмечая белокурые струистые волосы, голубые глаза и приветливую улыбку. С Жанеттой Константин, унаследовавший внешность и взрывной характер Павла I, наконец обрел покой.
Константин Павлович, 1834 год.
Счастье супругов продолжалось всего 11 лет. В 1831 году в Польше начались волнения, и Константин с Жанеттой поспешили в Петербург. В Витебске Великий князь заразился холерой, и через два дня скончался. Всю дорогу до Петербурга Жанетта шла за гробом пешком. Через пять месяцев, не вынеся горя, умерла и она.
Европейское турне цесаревича Александра
Будущего императора Александра II родители отправили в Европу, спасая от перспективы морганатического брака с Ольгой Калиновской. Бурный роман 20-летнего цесаревича с фрейлиной из польского древнего, но не царского рода, весьма обеспокоил Николая I. Цесаревичу срочно подобрали в Германии несколько принцесс, с которыми будущему императору предстояло познакомиться.
Однако ни одна из предложенных кандидатур Александру не понравилась. Цесаревич нашел их «скучными и безвкусными». В Карлсруэ подходившая по возрасту девушка королевской крови говорила только про Гете и Шиллера; в Берлине он не нашел общих тем с принцессой Мекленбург-Стрелицкой. «Свита не переставала дразнить его неудачными невестами", - писала в своем дневнике сестра цесаревича Ольга. В последний момент А.И. Барятинский вспомнил, что в Дармштадте есть еще одна принцесса.
Императрица Мария Александровна, в девичестве Мария-София Дармштадская.
Герцог встретил Александра в окружении домочадцев. Среди них цесаревич заметил девочку с длинными локонами – младшую сестру претендентки. Когда девочку подвели представиться, она ела вишню и с прелестной непосредственностью выплюнула в руку косточки. С первого слова Александр признал в 14-летней принцессе Марии-Софии Дармштадской свою будущую супругу. Венчание цесаревича и принцессы, крещеной в православие под именем Марии Александровны, состоялось 16 апреля 1841 года.
В биографии Александра будет еще немало сердечных увлечений. Не пройдет и недели, как английская королева Виктория сразит его сердце, и влюбится сама. В браке с Марией он не откажет себе в интрижках с фрейлинами, а в возрасте 50-ти лет Александр II заведет роман, а потом и вторую семью с Екатериной Долгорукой. Презрев условности, он обвенчается с Катериной через месяц после смерти жены и подготовит манифест, отменяющий положения о престолонаследии Павла I и Александра I.
Екатерина Долгорукова и Александр II./Фото: novosti-shki.ru
Неизвестно, куда повернула бы история России при Екатерине III, но бомба террориста прервала жизнь Александра II и разрушила планы семьи Долгоруковых.
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