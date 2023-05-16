Путешествие на остров Сокотра

Остров Сокотра находится в Индийском океане и является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь находятся сотни уникальных растений и животных, в том числе дерево «Кровь дракона».









В начале 1880 года первая исследовательская британская экспедиция, возглавляемая профессором Исааком Балфоуром, прибыла на остров Сокотра. Ученые намеревались собрать коллекции горных пород животных и растений. Результаты ботанических исследований получились, ошеломляющими: за 48 дней на Сокотре обнаружили более 200 видов неизвестных науке растений, часть которых относилась к 20 новым родам. С той поры за островом прочно утвердилась слава ботанического рая, его стали называть «Галапагосами Индийского океана». (Фото Rod Waddington):







Остров Сокотра, вид из космоса. Слева — побережье Йемена, внизу — Сомали. (Фото НАСА):







Знаменитый пляж Каланасия. В 2003 году Сокотра вместе с другими островами архипелага была объявлена биосферным резерватом. (Фото Reuters | Alistair Lyon):







По данным переписи 2004 года на острове жило 42 442 человека. (Фото Reuters | Mohamed al-Sayaghi):







Драконово дерево и удивительные бутылочные деревья. Подробнее смотрите в статье «Остров Сокотра и его удивительные бутылочные деревья». (Фото Reuters | Mohamed al-Sayaghi):







На узком побережье острова Сокотра живут пастухи, рыбаки и земледельцы, которые занимаются разведением ладана и алоэ, а также животноводством. (Фото Rod Waddington):







Дерево крови Дракона — одно из самых известных и отличительных растений острова Сокотры. (Фото Khaled Fazaa | AFP | Getty Images):







Бутылочные деревья и дерево-ладан. Длина острова — примерно 133 км, ширина — до 42 км. (Фото Rod Waddington):







Главный город острова — Хадибо на северном побережье. (Фото Rod Waddington):







Коралловый пляж. (Фото Gerry & Bonni):







Неожиданно: русский танк. (Фото Gerry & Bonni):







Дети рыбаков. (Фото Reuters | Alistair Lyon):







Невероятные бутылочные деревья. Обладая мощной корневой системой, деревья прорастают среди камней и расщелин. (Фото Reuters | Alistair Lyon):







Главный город острова — Хадибо. Здесь живет около 8 500 человек. (Фото Reuters | Mohamed al-Sayaghi):







Дерево «Кровь дракона». (Фото Reuters | Mohamed al-Sayaghi):







Местные пейзажи. (Фото Khaled Fazaa| AFP | Getty Images):







Растение с поэтическим названием «Роза пустыни». (Фото Reuters | Mohamed al-Sayaghi):







Египетский гриф. Относится к исчезающим видам. (Фото Reuters | Khaled Abdullah):







Дерево «Кровь дракона». (Фото Reuters | Khaled Abdullah):







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