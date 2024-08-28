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Обман зрения: интригующий мир иллюзий и метаморфоз


Русалочка. Автор: Octavio Ocampo.

Русалочка. Автор: Octavio Ocampo.

 

Работы современного художника Октaвио Oкампо (Oсtavio Ocamрo) – ничто иное, как метаморфозы, пробуждающие воображение. Сплетая реалистические и метаморфические детали в замысловатые сюжеты, он создаёт неповторимые картины-иллюзии со скрытыми изображениями, зашифрованными образами и бесконечным смыслом, полным тайн, загадок и символов…

Поцелуй на море. Автор: Octavio Ocampo.

Поцелуй на море. Автор: Octavio Ocampo.

 
Стадо. Автор: Octavio Ocampo.

Стадо. Автор: Octavio Ocampo.

 
Влюблённые на берегу моря. Автор: Octavio Ocampo.

Влюблённые на берегу моря. Автор: Octavio Ocampo.

 
Глаза в глаза. Автор: Octavio Ocampo.

Глаза в глаза. Автор: Octavio Ocampo.

 
Будда. Автор: Octavio Ocampo.

Будда. Автор: Octavio Ocampo.

 
Шива. Автор: Octavio Ocampo.

Шива. Автор: Octavio Ocampo.

 

Творчество Октавио не перестаёт восхищать, ведь созданные им работы представляют собой ирреальные миры, которые каждый зритель видит по-своему. И совсем неудивительно, что его картины с двойными изображениями так привлекают внимание общественности, вызывая самые разнообразные чувства и эмоции. А всё потому, что чем дольше на них смотришь, тем больше можно увидеть различных картинок внутри них. И лишь на расстоянии все эти эпизоды, сливаясь в единое целое, образуют неожиданные силуэты и очертания, а вместе с ними и сюжеты. Цветы плавно переходят в лица и волосы, лошади превращаются в облака, а парящие в небе чайки, создают прекрасный улыбчивый лик…
Лупе. Автор: Octavio Ocampo.

Лупе. Автор: Octavio Ocampo.

 
Страсть ландышей. Автор: Octavio Ocampo.

Страсть ландышей. Автор: Octavio Ocampo.

 
Вербное воскресенье. Автор: Octavio Ocampo.

Вербное воскресенье. Автор: Octavio Ocampo.

 
Дружба Дон Кихота. Автор: Octavio Ocampo.

Дружба Дон Кихота. Автор: Octavio Ocampo.

 
Семейство птиц. Автор: Octavio Ocampo.

Семейство птиц. Автор: Octavio Ocampo.

 
Экстаз лилий. Автор: Octavio Ocampo.

Экстаз лилий. Автор: Octavio Ocampo.

 

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