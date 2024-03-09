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Самые стойкие семейные пары тогда и сейчас

Среди богатых и знаменитых любовь до гроба нынче не в чести. Особенно влюбчивыми, как правило, оказываются актеры и музыканты. Оно и понятно: бурное сияние славы означает большое окружение, много интересных людей вокруг. Но есть и масса обратных примеров. Некоторые пары, однажды появившись на обложке глянцевого журнала, сохраняют нежные чувства друг к другу в течение многих лет.

Самые стойкие семейные пары тогда и сейчас


Самые стойкие семейные пары тогда и сейчас

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс.

Самые стойкие семейные пары тогда и сейчас

Курт Рассел и Голди Хоун.

Самые стойкие семейные пары тогда и сейчас

Мелания и Дональд Трамп.

Самые стойкие семейные пары тогда и сейчас

Мэрил Стрип и Дон Гаммер.

Самые стойкие семейные пары тогда и сейчас

Джон Траволта и Келли Престон.

Самые стойкие семейные пары тогда и сейчас

Дэвид и Виктория Бекхэм.

Самые стойкие семейные пары тогда и сейчас

Ченнинг Татум и Дженна Дуан.

Самые стойкие семейные пары тогда и сейчас

Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер.

Самые стойкие семейные пары тогда и сейчас

Бейонсе Ноулз и Джей Зи.

Самые стойкие семейные пары тогда и сейчас

Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик.

Самые стойкие семейные пары тогда и сейчас

Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит.

Самые стойкие семейные пары тогда и сейчас

Кейт Миддлтон и принц Уильям.

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