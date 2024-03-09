Самые стойкие семейные пары тогда и сейчас

Среди богатых и знаменитых любовь до гроба нынче не в чести. Особенно влюбчивыми, как правило, оказываются актеры и музыканты. Оно и понятно: бурное сияние славы означает большое окружение, много интересных людей вокруг. Но есть и масса обратных примеров. Некоторые пары, однажды появившись на обложке глянцевого журнала, сохраняют нежные чувства друг к другу в течение многих лет.













Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс.







Курт Рассел и Голди Хоун.







Мелания и Дональд Трамп.







Мэрил Стрип и Дон Гаммер.







Джон Траволта и Келли Престон.







Дэвид и Виктория Бекхэм.







Ченнинг Татум и Дженна Дуан.







Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер.







Бейонсе Ноулз и Джей Зи.







Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик.







Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит.







Кейт Миддлтон и принц Уильям.



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