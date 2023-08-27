Хитрости, которые помогут продлить жизнь любимым вещам

Далеко не все хозяйки заморачиваются, пытаясь очистить старые вещи – они просто выбрасывают их и покупают на замену новые. Однако подобное решение нельзя назвать экономным.







Гораздо лучше иметь в арсенале несколько работающих лайфхаков, способных вернуть предмету первоначальный внешний вид, а также продлить срок его службы. Novate.ru знает такие хитрости.



Хитрость 1: Наточить терку кружкой

Хитрость 2: Отмыть решетку на плите нашатырем

Хитрость 3: «Погладить» рубашку крахмалом

Хитрость 4: Убрать налет в кружках кефиром

Хитрость 5: Очистить ковер от пыли и грязи крахмалом

Хитрость 6: Исправить липучку на обуви зажигалкой

Хитрость 7: Защитить утюг от накипи минералкой

Хитрость 8: Уберечь одежду от моли с помощью мыла

Проведите кружкой по лезвиям терки.Терка – весьма популярный девайс на кухне, особенно если члены вашей семьи любят первые блюда. Но со временем ее зазубрины теряют свою остроту, в результате чего продукты измельчаются гораздо хуже и гораздо дольше. Кроме того, рука постоянно соскальзывает с терки, что может привести к травмам. Несколько таких ситуаций, и вот уже вы торопитесь в магазин, чтобы приобрести новый девайс.На самом деле, терку можно наточить и продлить срок ее службы. Для этого не придется покупать какие-то специальные инструменты – достаточно будет взять ненужную кружку. Наверняка вы замечали, что на дне чашек с внешней стороны есть шероховатая окантовка. Именно она нам и нужна. Эта окантовка способна снять слой старого металла на терке и, тем самым, заострить ее. Для этого нужно несколько раз провести дном кружки о лезвия терки. Все гениальное просто!Смочите губку нашатырем и протрите решеткуНа самом деле нашатырь в решение бытовых проблем является не менее полезным, чем, например, сода или уксус. Просто мало кто хочет его использовать из-за специфического запаха. Если вас не пугает этот нюанс, советуем прибегнуть к помощи средства, когда нужно будет отмыть грязную решетку на плите, на которой вечно остаются капли масла, нагар и пр. Данный способ идеально вам подойдет, если вы уже устали думать, каким чудесным образом поместить решетку в раковину, чтобы получилось привести ее в порядок.Итак, возьмите салфетку, губку для посуды или обычный ватный диск, смочите нашатырем и обработайте решетку, не снимая с плиты. Далее уберите ее в пакет, плотно завяжите и оставьте на ночь, чтобы средство успело подействовать. На следующий день уберите губкой остатки загрязнений и ополосните решетку под проточной водой. Кстати, в процессе работы лучше использовать респиратор, а затем поставить окна на проветривание, чтобы поскорее избавиться от запаха.Сделайте раствор из крахмала и воды.Если у вас или у вашего мужа на работе строгий дресс-код, вынуждающий ежедневно носить белые рубашки, то вы не понаслышке знаете, как тяжело за ними ухаживать: стирать, гладить, выводить пятна…Невольно начнешь искать в интернете лайфхаки, способные хотя бы как-то облегчить этот процесс. Вот тут на помощь придут хитрости наших бабушек с участием крахмала. Как вы, наверное, знаете его использовали для того, чтобы рубашки не мялись и дольше оставались белоснежными. Так почему бы не сделать специальный спрей, который будет выполнять те же функции?Смешайте одну столовую ложку крахмала со стаканом холодной воды, дождитесь, пока он растворится, а затем перелейте в пульверизатор и опрыскивайте рубашки в процессе глажки. Благодаря такому лайфхаку, ткань станет более податливой, будет хорошо держать форму, меньше мнутся в течение дня и сохранять белоснежный цвет даже после большого количества стирок.Налейте в грязную чашку кефирЕсли вы часто пьете чай или кофе, то наверняка ваши кружки уже желтые от налета, который намертво впитывается в стенки посуды. Обидно, что его не всегда получается убрать моющим средством, и приходится краснеть перед гостями, заваривая им напиток в таких чашках. К счастью, есть эффективный способ, как отбелить посуду всего одним средством, который найдется в холодильнике большинства хозяек. Мы говорим о кефире. Налейте кисломолочный продукт в грязную чашку и оставьте его примерно на 30 минут. По истечении времени промойте кружку губкой с моющим средством и ополосните проточной водой. От желтого налета не останется даже следа!В конце крахмал нужно будет убрать пылесосом.Не зря многие отказываются от ковров, считая их пылесборникам. Действительно, они вбирают в себя очень много пыли, и даже качественный многофункциональный пылесос не способен очистить его на все 100 процентов. Со временем загрязнений становится все больше, ковер теряет цвет, становится липким, и кажется, что спасти его может только профессиональная химчистка. К счастью, это не так.Предлагаем попробовать обновить изделие с помощью обычного крахмала. Рассыпьте его по всему периметру ковра, оставьте на два-три часа, а затем пропылесосьте. Вместе с крахмалом уйдут загрязнения и неприятный запах, изделие станет свежим, мягким и привлекательным. Кстати, по такому же принципу можно использовать соду. Попробуйте и тот, и другой способ, а затем определитесь с фаворитом.Разогрейте липучку зажигалкой.Если раньше обувь на липучке покупали в основном для детей, то сейчас она стала не менее популярной и среди взрослых. Все дело в удобстве – ее не нужно завязывать как шнурки, плюс обувь прекрасно фиксирует ногу. Но если носить ее регулярно, липучка теряет свою клейкость и постоянно расстегивается – приходится каждый раз наклоняться и поправлять.Конечно, всегда можно купить вместо старой пары новую, однако сначала стоит попробовать решить проблему подручными средствами. Тем более, что все очень просто. Нужно лишь нагреть липучку обычной зажигалкой. Будет достаточно нескольких секунд для того, чтобы она возобновила свою работоспособность.Налейте в отсек для воды минералку.Утюг нельзя назвать очень надежным прибором, тем более, если вы регулярно им пользуетесь. Обычно он подводит в самый важный момент, когда нужно срочно погладить платье на мероприятие или рубашку на собеседование. Чтобы такого не происходило, необходимо не только выбирать качественный утюг, но еще и правильно за ним ухаживать – в частности, чистить от пригара снаружи и от накипи изнутри.Для этой процедуры не нужны никакие специальные средства – достаточно бутылки минералки. Залейте необходимое количество в емкость для воды, нагрейте утюг и отпарьте старое полотенце или какую-нибудь ненужную ткань. В процессе отпаривания минералка разрушит накипь, превращая ее в соль, и все загрязнения выйдут через пар.Что касается пригара на подошве устройства, то его легко устранить обычной содой. Смешайте ее с водой, чтобы получилась кашица, и с помощью салфетки нанесите на поверхность. Оставьте на пять-десять минут, а затем уберите остатки сухой чистой тряпкой.Положите в карман пальто мыло.Даже если в шкафу царят идеальные чистота и порядок, нет никакой гарантии, что однажды там не заведется моль, ведь ее легко принести с улицы на одежде или обуви. Чтобы насекомое не испортило пальто, шубу, шерстяной свитер и прочие любимые вещи, разложите по карманам маленькие кусочки хозяйственного либо дегтярного мыла. Их резкий запах отлично отпугивает вредителей. Кстати, можно использовать и обычное мыло, если аромат дегтярного раздражает не только насекомых, но и вас.