Как подготовить розы ко второй волне цветения

Розы — прекрасное украшение сада, и для того чтобы кустики радовали своим обильным и продолжительным цветением, их необходимо тщательно подготовить ко второй волне цветения. Простая обработка роз поможет добиться прекрасного результата: сад будет утопать в крупных и ароматных цветах.







Первое, что необходимо сделать — правильно обрезать розы после первой волны цветения. Обрезают кисти над 2-3 листом под ними. При этом черешок листа, над которым обрезают кисть, должен отходить наружу, а не внутрь куста.







Второй шаг — обработка роз от болезней и вредителей. Обработка проводится в том случае, если во время первой волны цветения растения болели. Можно использовать как химические, так и биологические препараты. Выбор препарата зависит от того, какие болезни и вредители атаковали кустики. Для повышения иммунитета растений и ускорения процесса роста, рекомендуется пролить почву биологическими препаратами на основе триходермы и сенной палочки.

Дополнительно почву можно обработать оздоровителем почвы. Если же болезни и вредители обошли розы стороной, то необходимо провести профилактические мероприятия и обработать кустики биопрепаратами, повышающими иммунитет.

Третий этап — внесение комплексных подкормок, которые будут стимулировать активный рост побегов и образование бутонов. Растение будет чувствовать себя прекрасно, если совместить внекорневую и корневую подкормку: половинную дозу препаратов использовать для обработки по листу и целую дозу для полива растений под корень. Для обработки по листу рекомендуется использовать специальные минеральные удобрения для роз, либо препараты, приготовленные самостоятельно: зеленое удобрение или зеленую бродилку.







Свою эффективность показало использование органического удобрения под названием «Морской коктейль», которое вносится под корень. Этот препарат активирует рост и развитие бутонов, сделает цветы более яркими и стойкими. Для слабых кустиков можно дополнительно использовать препараты, содержащие аминокислоты.

Используя эти простые рекомендации, получится подготовить розы ко второй волне обильного и продолжительного цветения.





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