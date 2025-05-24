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С нами не соскучишься!

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20 вещей из 2006 года, которые были как будто вчера

На самом деле многие из этих вещей ещё настолько свежи в памяти, что кажется, будто это было совсем недавно. А оказывается, прошло уже 10 лет. Наверняка у вас тоже многое связано с этим временем. Давайте посмотрим, чем нам запомнился 2006 год.

20 вещей из 2006 года, которые были как будто вчера

31 июля 2006 года была введена в обращение купюра номиналом в 5000 рублей.

Сейчас кажется, что она была всегда.

20 вещей из 2006 года, которые были как будто вчера

10 октября 2006 года начала работать российская социальная сеть В Контакте.

20 вещей из 2006 года, которые были как будто вчера

28 марта 2006 года вышел альбом певицы МакSим под названием «Трудный возраст».

Многие девочки тогда слушали эти страдальческие песни о неразделённой любви

20 вещей из 2006 года, которые были как будто вчера

2 февраля 2006 года состоялась премьера фильма «Сволочи».

И на него тут же обрушился шквал критики за крайне далёкий от реальности сюжет.

20 вещей из 2006 года, которые были как будто вчера

В ноябре 2006 года состоялся долгожданный выход игровой приставки Sony PlayStation 3.

20 вещей из 2006 года, которые были как будто вчера

Вдоволь наигравшись в Half-Life 2, геймеры всего мира закономерно ждали выхода новой части Half-Life 3.

Но вместо этого Valve подарила нам Half-Life 2: Episode One. А заветную Half-Life 3 мы продолжаем ждать до сих пор.

20 вещей из 2006 года, которые были как будто вчера

9 июля 2006 года, во время финального матча Чемпионата мира по футболу Зинедин Зидан нанёс свой знаменитый удар головой Марко Матерацци.

Это было реально круто!

20 вещей из 2006 года, которые были как будто вчера

В 2006 году Дима Билан занял почётное 2 место на Евровидении, уступив финской хард-рок группе Lordi.

20 вещей из 2006 года, которые были как будто вчера

Именно в 2006-м году правительство предложило ввести так называемый «материнский капитал» — единовременную плату за второго ребёнка.

20 вещей из 2006 года, которые были как будто вчера

Музыку тогда слушали в основном вот так. Никаких тебе Apple Music и Google Play.

20 вещей из 2006 года, которые были как будто вчера

Хотя, многие старались вносить разнообразие.
Помните все эти бесчисленные скины Винампа?

20 вещей из 2006 года, которые были как будто вчера

Не смотря на существование социальных сетей, основное общение в интернете в 2006-м проходило по привычке на форумах и в ICQ.

20 вещей из 2006 года, которые были как будто вчера

Многие люди в 2006-м всё ещё ходили за фильмами в DVD-прокаты.

20 вещей из 2006 года, которые были как будто вчера

Одним из самых популярных телефонов в 2006-м был Sony Ericsson K750i, вышедший в предыдущем году.

20 вещей из 2006 года, которые были как будто вчера

Из новинок особой популярностью тогда пользовались телефоны Nseries от Nokia.

20 вещей из 2006 года, которые были как будто вчера

4 ноября 2006 года вышел первый выпуск передачи Наша Russia.
20 вещей из 2006 года, которые были как будто вчера

Сделать селфи в 2006-м было непростой задачей.

20 вещей из 2006 года, которые были как будто вчера

Это сейчас, задумав посмотреть вечером фильм вы заходите на торрент-трекер или какой-нибудь онлайн-кинотеатр. А раньше в 2006-м это выглядело вот так.

20 вещей из 2006 года, которые были как будто вчера

2006-й — этот тот самый год, когда Google купили YouTube за $1,65 млрд. Многие сегодня полагают, что YouTube всегда принадлежал гуглу, но нет.

20 вещей из 2006 года, которые были как будто вчера

Доступ к интернету в 2006 году имели 16% населения планеты и это тогда было большим достижением. Сейчас эта цифра составляет 44%.

20 вещей из 2006 года, которые были как будто вчера

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