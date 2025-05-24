20 вещей из 2006 года, которые были как будто вчера

На самом деле многие из этих вещей ещё настолько свежи в памяти, что кажется, будто это было совсем недавно. А оказывается, прошло уже 10 лет. Наверняка у вас тоже многое связано с этим временем. Давайте посмотрим, чем нам запомнился 2006 год.







31 июля 2006 года была введена в обращение купюра номиналом в 5000 рублей.

Сейчас кажется, что она была всегда.10 октября 2006 года начала работать российская социальная сеть В Контакте 28 марта 2006 года вышел альбом певицы МакSим под названием «Трудный возраст».Многие девочки тогда слушали эти страдальческие песни о неразделённой любви2 февраля 2006 года состоялась премьера фильма «Сволочи».И на него тут же обрушился шквал критики за крайне далёкий от реальности сюжет.В ноябре 2006 года состоялся долгожданный выход игровой приставки Sony PlayStation 3 Вдоволь наигравшись в Half-Life 2, геймеры всего мира закономерно ждали выхода новой части Half-Life 3.Но вместо этого Valve подарила нам Half-Life 2: Episode One. А заветную Half-Life 3 мы продолжаем ждать до сих пор.9 июля 2006 года, во время финального матча Чемпионата мира по футболу Зинедин Зидан нанёс свой знаменитый удар головой Марко Матерацци.Это было реально круто!В 2006 году Дима Билан занял почётное 2 место на Евровидении, уступив финской хард-рок группе Lordi Именно в 2006-м году правительство предложило ввести так называемый «материнский капитал» — единовременную плату за второго ребёнка.Музыку тогда слушали в основном вот так . Никаких тебе Apple Music и Google Play.Хотя, многие старались вносить разнообразие.Помните все эти бесчисленные скины Винампа?Не смотря на существование социальных сетей, основное общение в интернете в 2006-м проходило по привычке на форумах и в ICQ.Многие люди в 2006-м всё ещё ходили за фильмами в DVD-прокаты.Одним из самых популярных телефонов в 2006-м был Sony Ericsson K750i , вышедший в предыдущем году.Из новинок особой популярностью тогда пользовались телефоны Nseries от Nokia.4 ноября 2006 года вышел первый выпуск передачи Наша Russia.Сделать селфи в 2006-м было непростой задачей.Это сейчас, задумав посмотреть вечером фильм вы заходите на торрент-трекер или какой-нибудь онлайн-кинотеатр. А раньше в 2006-м это выглядело вот так.2006-й — этот тот самый год, когда Google купили YouTube за $1,65 млрд. Многие сегодня полагают, что YouTube всегда принадлежал гуглу, но нет . Доступ к интернету в 2006 году имели 16% населения планеты и это тогда было большим достижением. Сейчас эта цифра составляет 44%.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)