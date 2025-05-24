20 вещей из 2006 года, которые были как будто вчера

На самом деле многие из этих вещей ещё настолько свежи в памяти, что кажется, будто это было совсем недавно. А оказывается, прошло уже 10 лет. Наверняка у вас тоже многое связано с этим временем. Давайте посмотрим, чем нам запомнился 2006 год.
31 июля 2006 года была введена в обращение купюра номиналом в 5000 рублей.
10 октября 2006 года начала работать российская социальная сеть В Контакте.
28 марта 2006 года вышел альбом певицы МакSим под названием «Трудный возраст».
Многие девочки тогда слушали эти страдальческие песни о неразделённой любви
2 февраля 2006 года состоялась премьера фильма «Сволочи».
И на него тут же обрушился шквал критики за крайне далёкий от реальности сюжет.
В ноябре 2006 года состоялся долгожданный выход игровой приставки Sony PlayStation 3.
Вдоволь наигравшись в Half-Life 2, геймеры всего мира закономерно ждали выхода новой части Half-Life 3.
Но вместо этого Valve подарила нам Half-Life 2: Episode One. А заветную Half-Life 3 мы продолжаем ждать до сих пор.
9 июля 2006 года, во время финального матча Чемпионата мира по футболу Зинедин Зидан нанёс свой знаменитый удар головой Марко Матерацци.
Это было реально круто!
В 2006 году Дима Билан занял почётное 2 место на Евровидении, уступив финской хард-рок группе Lordi.
Именно в 2006-м году правительство предложило ввести так называемый «материнский капитал» — единовременную плату за второго ребёнка.
Музыку тогда слушали в основном вот так. Никаких тебе Apple Music и Google Play.
Хотя, многие старались вносить разнообразие.
Не смотря на существование социальных сетей, основное общение в интернете в 2006-м проходило по привычке на форумах и в ICQ.
Многие люди в 2006-м всё ещё ходили за фильмами в DVD-прокаты.
Одним из самых популярных телефонов в 2006-м был Sony Ericsson K750i, вышедший в предыдущем году.
Из новинок особой популярностью тогда пользовались телефоны Nseries от Nokia.
4 ноября 2006 года вышел первый выпуск передачи Наша Russia.
Сделать селфи в 2006-м было непростой задачей.
Это сейчас, задумав посмотреть вечером фильм вы заходите на торрент-трекер или какой-нибудь онлайн-кинотеатр. А раньше в 2006-м это выглядело вот так.
2006-й — этот тот самый год, когда Google купили YouTube за $1,65 млрд. Многие сегодня полагают, что YouTube всегда принадлежал гуглу, но нет.
Доступ к интернету в 2006 году имели 16% населения планеты и это тогда было большим достижением. Сейчас эта цифра составляет 44%.
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